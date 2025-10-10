Battlefield 6 : Les joueurs sur PS5 seront avantagés, découvrez comment

La sortie de Battlefield 6 s'accompagne d'une révélation étonnante : les joueurs PlayStation profitent d'un bonus d'expérience supérieur à celui des joueurs Xbox et PC, relançant les débats autour des avantages exclusifs de Sony.
Alors que le grand moment est enfin là, avec la sortie de Battlefield 6
sur PC, PS5 et Xbox Series, un détail attire particulièrement l'attention des joueurs. Selon plusieurs rapports, la version PlayStation offre plus d'expérience que les autres plateformes
.
Un bonus d'expérience exclusif à la PS5
Selon plusieurs publications relayées par Battlefield Bulletin
, les utilisateurs de PlayStation 5 bénéficient d'un avantage direct en multijoueur
. Le jeu leur octroie jusqu'à 15 % d'expérience supplémentaire
, contre un maximum de 10 % pour les joueurs sur Xbox ou PC.
Cette différence peut paraître minime, mais elle devient significative à long terme. Entre les nombreux rangs à gravir et les dizaines d'armes à améliorer
, ces 5 % supplémentaires pourraient permettre aux joueurs PlayStation de progresser plus rapidement dans les premiers jours du lancement et instaurer un écart avec ceux évoluant sur les autres plateformes.
Comment se cumulent les bonus d'XP
D'après les détails partagés, les bonus sont répartis de la manière suivante :
- +5 % d'XP simplement pour posséder le jeu sur PlayStation.
- +5 % supplémentaires si le joueur rejoint une escouade.
- +5 % additionnels lorsqu'il fait équipe avec au moins deux abonnés PlayStation Plus.
Ce cumul atteint donc un total de 15 % sur PS5, contre un plafond de 10 % sur les autres supports. Une différence qui, sans bouleverser l'équilibre du jeu, favorise tout de même la plateforme de Sony
.
Un avantage stratégique pour PlayStation ?
Cette initiative interroge. S'agit-il d'un simple partenariat promotionnel, ou des prémices d'une collaboration plus profonde entre PlayStation et EA
autour de la franchise Battlefield ?
Alors que Call of Duty s'est fortement rapproché de l'écosystème Xbox depuis le rachat d'Activision par Microsoft, il n'est pas exclu que Sony cherche à contrebalancer cette dynamique en s'associant davantage à Battlefield
. Même si ce bonus reste modeste, il pourrait influencer certains joueurs dans leur choix de plateforme, surtout au lancement, lorsque chaque point d'XP compte pour débloquer armes et spécialisations.
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