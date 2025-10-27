Battlefield 6 saison 1 : Heure de sortie et prétéléchargement

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 27 octobre 2025 à 18h02
La saison 1 de Battlefield 6 est sur le point de débarquer. Retour sur son heure de sortie en France et le prétéléchargement, pour en profiter du mieux possible.
Battlefield 6 saison 1 : Heure de sortie et prétéléchargement
Un peu plus de deux semaines après la très attendue sortie de Battlefield 6, les joueurs sont sur le point de découvrir la saison 1, sur toutes les plateformes, ajoutant du contenu à tous les niveaux, mais aussi le Battle Royale REDSEC, lequel sera gratuit. Retour donc sur l'heure de sortie de la saison 1 de Battlefield 6 en France, mais aussi sur la possibilité de prétélécharger la mise à jour, pour gagner du temps.

Heure de sortie de la saison 1 de BF6 en France

La bonne nouvelle est que contrairement à certaines saisons d'autres jeux et notamment d'Electronic Arts, avec Apex Legends, il ne faudra pas attendre la toute fin de journée, étant donné que la saison 1 de Battlefield 6 est prévue en plein après-midi. Sa sortie se fera à 16 heures en France, ce mardi 28 octobre.

Miniature vidéo

Tout le monde pourra profiter de son contenu à partir de cette heure-là, mais les plus chanceux pourront gagner du temps en téléchargeant l'imposante mise à jour en amont, pour en profiter dès 16 heures.

Prétéléchargement de la saison 1 de BF6

Les joueurs évoluant sur PlayStation 5 peuvent, d'ores et déjà, prétélécharger la mise à jour de la saison 1 de Battlefield 6. De quoi gagner un temps précieux pour celles et ceux qui n'ont pas encore la fibre. 

Pour ce qui est des autres plateformes, sachez qu'il n'y a aucun prétéléchargement, mais la mise à jour devrait être téléchargeable à partir d'une heure, dans la nuit de lundi à mardi. Ainsi, il sera possible d'anticiper pour ne pas la télécharger à 16 heures, heure à laquelle la saison 1 sera disponible. 

contenu-saison1-battlefield6
Dans tous les cas, une nouvelle carte, Blackwell Field, un mode de jeu en 4v4, et trois armes seront ajoutés avec cette première partir de la saison 1 (la partie 2 arrive en novembre, la 3 en décembre), tandis que le Battle Royale sera aussi disponible à ce moment-là.

Rendez-vous donc dès le 28 octobre à partir de 16h, en France, pour profiter de la saison 1 de Battlefield 6.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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BellePlante (invité) Le 27/10/2025 à 18:28

Merci pour ces infos très utiles! Hâte de tester le Battle royale et découvrir la nouvelle carte, qui a l'air très sympa