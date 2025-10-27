Battlefield 6 révèle REDSEC, son battle royale free-to-play qui sort dans quelques heures seulement

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 27 octobre 2025 à 17h25
Battlefield Studios officialise enfin son battle royale gratuit, baptisé Battlefield : REDSEC. Le jeu arrivera avec la saison 1 et s'annonce comme une extension directe de Battlefield 6.
Battlefield 6 révèle REDSEC, son battle royale free-to-play qui sort dans quelques heures seulement
C'est désormais officiel : Battlefield REDSEC rejoindra le champ de bataille d'ici très peu de temps. Développé par Battlefield Studios et édité par Electronic Arts, ce nouveau mode reprend les fondations de Battlefield 6 pour les adapter à la formule Battle Royale. Gratuit, explosif et connecté à la saison 1 du FPS, il va essayer de s'imposer dans un marché déjà saturé par les mastodontes du genre.

Un lancement mondial le 28 octobre

REDSEC sera accessible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series dès le 28 octobre à partir de 16 heures (en France). Ce lancement marquera un tournant pour la licence, qui n'avait encore jamais proposé de battle royale totalement indépendant.

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Comme souvent avec la série, les rumeurs avaient précédé l'annonce puisque des dataminers avaient déjà dévoilé la mention « Red Sec » dans les fichiers du jeu. Ce nom serait en réalité une contraction de « Redacted Sector », un clin d'œil au thème militaire et aux zones d'opérations classifiées de Battlefield.

REDSEC sera directement intégré à la mise à jour majeure de la saison 1 de Battlefield 6, qui arrive le même jour à la même heure. Les joueurs pourront ainsi passer de la campagne traditionnelle au nouveau mode battle royale en restant dans le même écosystème.

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Un battle royale pensé dans l'esprit Battlefield

Ce nouveau mode promet de combiner l'intensité du genre battle royale avec les mécaniques destructibles emblématiques de Battlefield. Les affrontements devraient conserver la dimension tactique et le réalisme de la franchise, tout en intégrant des phases plus nerveuses et dynamiques.

Selon les premiers retours des testeurs, REDSEC offrirait des cartes massives, une destruction environnementale poussée et des véhicules jouables dès le début de la partie. Les développeurs ont confirmé vouloir « préserver l'essence du combat Battlefield » tout en repensant le rythme et la tension propres au genre battle royale. Dans ce sens, la tempête de feu tuera instantanément tous les joueurs qui s'y trouvent.

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Ce modèle gratuit devrait par ailleurs inclure un Battle Pass saisonnier ainsi que des éléments cosmétiques payants, sans impact sur l'équilibrage du jeu.

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Reste à savoir comment les joueurs accueilleront ce nouveau Battle Royale, qui pourrait redynamiser le genre, actuellement dominé par Fortnite, WarzoneApex Legends et PUBG, mais dont la communauté se lasse depuis quelques mois déjà. Rendez-vous dès ce 28 octobre, à 16 heures en France.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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