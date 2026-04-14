Battlefield 6 : La Faucheuse « 14 », comment débloquer cette arme de corps-à-corps ?

Nous vous indiquons comment débloquer gratuitement l'arme de corps-à-corps Faucheuse « 14 » sur Battlefield 6.

Comment débloquer l'arme de corps-à-corps Faucheuse « 14 » sur Battlefield 6 ?

Une nouvelle lame redoutable conçue pour les combats rapprochés agressifs. Rapide, direct et impitoyable, elle est destinée aux joueurs qui veulent en finir au corps-à-corps.

Le mardi 14 avril 2026 a marqué l'arrivée d'une toute nouvelle mise à jour sur. Ce patch a, ainsi, apporté plusieurs nouveautés sur le titre d'EA et de DICE, dont. Néanmoins, il se peut que vous ne sachiez pas comment l'obtenir.De ce fait, nous vous expliquons, dans ce qui suit,Afin de, les joueurs et les joueuses doivent regarder du côté du Passe de combat, et plus précisément une branche bien spécifique de celui-ci. Comme vous le savez probablement déjà, c'est en terminant des défis hebdomadaires et en gagnant de l'EXP que vous récupérerez des Jetons pour le Passe de combat.Ainsi, afin d', vous devez vous intéresser à la branche bonus nommée « Chasse ultime » (celle-ci doit être activée, si ce n'est pas déjà le cas). Comme vous pourrez le constater, l'arme figure en tant que récompense finale de la branche « Chasse ultime ». Dès lors, pour, vous devez impérativement obtenir, au préalable, les 10 récompenses de cette branche bonus. En fonction, cela pourrait vous prendre du temps.À ce sujet, soulignons le fait quefigure en tant que récompense gratuite. Cela permet donc aux joueurs et aux joueuses qui ne souhaitent pas payer le Passe de combat d'obtenir tout de même quelques nouveaux contenus. Après avoir débloqué cette arme de corps-à-corps, vous pourrez mettre cette nouvelle arme dans un loadout.est décrite comme ceci par les développeurs :Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.