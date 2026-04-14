Battlefield 6 : La Faucheuse « 14 », comment débloquer cette arme de corps-à-corps ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 14 avril 2026 à 14h30
Nous vous indiquons comment débloquer gratuitement l'arme de corps-à-corps Faucheuse « 14 » sur Battlefield 6.
Battlefield 6 : La Faucheuse « 14 », comment débloquer cette arme de corps-à-corps ?
Le mardi 14 avril 2026 a marqué l'arrivée d'une toute nouvelle mise à jour sur Battlefield 6. Ce patch a, ainsi, apporté plusieurs nouveautés sur le titre d'EA et de DICE, dont une nouvelle arme baptisée Faucheuse « 14 ». Néanmoins, il se peut que vous ne sachiez pas comment l'obtenir.

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De ce fait, nous vous expliquons, dans ce qui suit, comment débloquer et récupérer gratuitement l'arme de corps-à-corps Faucheuse « 14 » sur Battlefield 6.

Comment débloquer l'arme de corps-à-corps Faucheuse « 14 » sur Battlefield 6 ? 

Afin de débloquer l'arme de corps-à-corps Faucheuse « 14 » sur Battlefield 6, les joueurs et les joueuses doivent regarder du côté du Passe de combat, et plus précisément une branche bien spécifique de celui-ci. Comme vous le savez probablement déjà, c'est en terminant des défis hebdomadaires et en gagnant de l'EXP que vous récupérerez des Jetons pour le Passe de combat.

Ainsi, afin d'ajouter l'arme de corps-à-corps Faucheuse « 14 » à votre arsenal sur BF6, vous devez vous intéresser à la branche bonus nommée « Chasse ultime » (celle-ci doit être activée, si ce n'est pas déjà le cas). Comme vous pourrez le constater, l'arme figure en tant que récompense finale de la branche « Chasse ultime ». Dès lors, pour débloquer la Faucheuse « 14 », vous devez impérativement obtenir, au préalable, les 10 récompenses de cette branche bonus. En fonction, cela pourrait vous prendre du temps.

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À ce sujet, soulignons le fait que l'arme de corps-à-corps Faucheuse « 14 » figure en tant que récompense gratuite. Cela permet donc aux joueurs et aux joueuses qui ne souhaitent pas payer le Passe de combat d'obtenir tout de même quelques nouveaux contenus. Après avoir débloqué cette arme de corps-à-corps, vous pourrez mettre cette nouvelle arme dans un loadout. La Faucheuse « 14 » est décrite comme ceci par les développeurs : 
Une nouvelle lame redoutable conçue pour les combats rapprochés agressifs. Rapide, direct et impitoyable, elle est destinée aux joueurs qui veulent en finir au corps-à-corps.
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Rappelons, en guise de conclusion, que Battlefield 6 est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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