Battlefield 6 : Patch 1.3.1.0 de la saison 3, les détails

Battlefield 6 accueille, en ce mardi 12 mai 2026, une nouvelle mise à jour, introduisant la saison 3.

En ce mardi 12 mai 2026, Battlefield 6 s'offre sa saison 3, qui a été introduite par le biais d'une nouvelle mise à jour. Pour être plus précis, il s'agit du patch 1.3.1.0. Comme attendu, cette nouvelle mise à jour apporte plusieurs nouveautés sur le titre de DICE et EA, notamment un nouveau Passe de combat, de nouvelles armes, une nouvelle carte, et bien d'autres éléments. Sans oublier, des changements et améliorations.

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Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 1.3.1.0 de Battlefield 6, qui est liée à la saison 3.