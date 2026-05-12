Battlefield 6 : Patch 1.3.1.0 de la saison 3, les détails
Publié par Clémence Usseglio
le 12 mai 2026 à 10h09
le 12 mai 2026 à 10h09
Battlefield 6 accueille, en ce mardi 12 mai 2026, une nouvelle mise à jour, introduisant la saison 3.
En ce mardi 12 mai 2026, Battlefield 6 s'offre sa saison 3, qui a été introduite par le biais d'une nouvelle mise à jour. Pour être plus précis, il s'agit du patch 1.3.1.0. Comme attendu, cette nouvelle mise à jour apporte plusieurs nouveautés sur le titre de DICE et EA, notamment un nouveau Passe de combat, de nouvelles armes, une nouvelle carte, et bien d'autres éléments. Sans oublier, des changements et améliorations.
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Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 1.3.1.0 de Battlefield 6, qui est liée à la saison 3.
Patch notes de la mise à jour 1.3.1.0, du 12 mai 2026, de Battlefield 6
Nouveau contenu
- La Saison 3 commence le 12 mai avec Hégémonie guerrière, le chapitre d'ouverture d'un nouveau déploiement saisonnier en trois parties qui se déroulera tout au long de la saison. Cela marque le début d'un nouveau chapitre dans le conflit de Battlefield 6, alors que les chefs de guerre de la PAX étendent la guerre à l'échelle mondiale et que chaque escouade est appelée à se frayer un chemin jusqu'au sommet du classement. Avec la plus grande carte de Battlefield 6 à ce jour, l'arrivée du mode Battle Royale classé, de nouvelles armes à maîtriser et le retour de Dague 1-3 à débloquer via le Passe de combat de la Saison 3, Hégémonie guerrière donne le ton des batailles à venir.
Passe de combat
- Commencez votre règne dans la Saison 3 avec un nouveau Passe de combat proposant plus de 100 paliers de récompenses conçues pour la guerre à venir. Débloquez de nouveaux équipements, paquetages d'armes, skins de soldat, bonus d'EXP et bien plus en progressant de la branche de recrue à travers quatre branches thématiques sur votre chemin pour devenir un chef ou une cheffe de guerre légendaire. La Saison 3 apporte également un ensemble d'améliorations au Passe de combat, notamment une navigation mise à jour, des célébrations de saison corrigées, une meilleure présentation des branches et des corrections de prix dans le menu du Passe de combat.
Battlefield Pro
- Pour les personnes qui cherchent à débloquer tout le potentiel de la saison, Battlefield Pro améliore l'expérience du Passe de combat avec 25 sauts de palier, un bonus d'EXP de +5 %, six déblocages instantanés, des tâches spéciales, des changements de défi supplémentaires, une station de radio de véhicule exclusive, l'accès à une branche bonus et la possibilité d'héberger jusqu'à 100 personnes dans Portal. Il est conçu pour les escouades prêtes à tout donner dès le premier jour.
Nouvelle carte
- Train vers Golmud : la plus grande carte de Battlefield 6 à ce jour fait son apparition lors de la Saison 3. Cette réinterprétation d'un classique de Battlefield offre une expérience de guerre interarmes à grande échelle. On y retrouve un village en ruines, de vastes collines marquées par les affrontements de blindés, un site industriel dense conçu pour le combat rapproché et une voie ferrée en mouvement que les escouades doivent contrôler coûte que coûte. Sur Train vers Golmud, l'infanterie, les véhicules terrestres, les avions de chasse et les hélicoptères s'entrechoquent sur un champ de bataille véritablement immense.
Nouvelles armes
- M16A4 : Un fusil d'assaut emblématique de Battlefield rejoint le combat lors de la Saison 3. Avec des capacités de tir entièrement automatique et en rafale, ainsi qu'une option de poignée de transport pour mire métallique, le M16A4 est conçu pour être efficace dans les engagements à moyenne et courte-moyenne portée.
- L115 : La précision rencontre la puissance d'arrêt avec le L115, un fusil de précision mortel à verrou conçu pour le combat à longue et très longue portée. Compatible avec plusieurs accessoires, il récompense les joueurs et les joueuses qui savent rester calmes et placer leur tir.
- RPK-74M : Conçu pour une pression soutenue à distance, le RPK-74M offre une maniabilité contrôlable et une performance fiable pour les combats à plus longue portée. Avec un recul minimal et une sensation plus stable que les alternatives plus lourdes, il offre aux fans de la classe Soutien une nouvelle option puissante pour maîtriser le champ de bataille.
Nouveaux modes REDSEC
- Battle Royale classé : Le mode Battle Royale classé en quatuors fait son apparition comme première étape du jeu compétitif dans Battlefield 6, offrant une nouvelle façon de se déployer dans REDSEC et de concourir pour le rang, les récompenses et le classement. Formez une escouade, gravissez les échelons, gagnez des récompenses permanentes et contribuez à façonner l'avenir du mode classé via les BF Labs en direct. Du statut de Recrue à celui de Maître, et au-delà dans la compétition du classement Élite 250, vous pourrez montrer vos compétences et obtenir des récompenses uniques.
Mises à jour majeures de la version 1.3.1.0
- Nouveau contenu disponible : La Saison 3 débute avec Train vers Golmud, le mode Battle Royale classé en quatuors, de nouvelles armes et un nouveau Passe de combat, élargissant ainsi l'ampleur de Battlefield 6 et les façons pour les joueurs et les joueuses de progresser au cours de la saison.
- Le mode compétitif arrive dans le Battle Royale : Le mode Battle Royale classé en quatuors arrive avec la Saison 3, soutenu par des mises à jour plus larges du déroulement des missions, de la détection du butin, des largages anti-véhicules, du score et de l'état de mise à terre afin d'offrir une expérience de match plus claire et plus cohérente, du largage à l'extraction.
- Les véhicules font l'objet d'une refonte majeure : Les véhicules terrestres et aériens ont bénéficié d'une refonte générale de l'équilibre et de la maniabilité, avec une mobilité des véhicules à chenilles retravaillée, des systèmes de dégâts et de régénération des chars mis à jour, un comportement de réparation rééquilibré et un large éventail d'armes de véhicules réajustées pour rendre la survie, la contre-attaque et les dégâts infligés plus prévisibles. Plus d'infos à ce sujet dans notre annonce communautaire.
- Les gadgets reçoivent d'autres mises à jour : Les mines, lanceurs, le mortier portatif, la caisse de ravitaillement des Ingénieurs, le système de suppression d'équipement et les outils de désignation laser ont tous été mis à jour dans le cadre de la refonte générale des véhicules, en mettant l'accent sur la viabilité accrue des lanceurs, l'attribution de rôles plus clairs aux gadgets anti-véhicules et l'amélioration de la clarté et de la cohérence du comportement des gadgets de soutien au combat.
- Les armes font l'objet d'une refonte de l'équilibre et de l'utilisabilité : Le recul des armes automatiques a été ajusté afin de mieux définir les forces des armes à distance, les fusils à pompe reçoivent de nouvelles options d'accessoires, la lunette de grossissement est désormais disponible en tant qu'accessoire optique partagé, et de multiples problèmes de rechargement, d'animation, de réticule et d'accessoires ont été résolus pour améliorer la maniabilité et la lisibilité alors que nous continuons d'améliorer le combat avec les armes à feu.
- Améliorations de l'expérience de jeu principale, du netcode et du feedback en combat : Le signalement est désormais plus rapide et plus cohérent, les réactions aux tirs et les indicateurs de dégâts sont plus clairs, le déplacement et la réanimation ont été davantage peaufinés, et de multiples correctifs de netcode améliorent la lisibilité pendant le combat sans interférer avec l'issue des échanges de tirs.
- Mises à jour plus larges de l'interface, de l'audio, de l'IA, des paramètres et de Portal : Les statistiques saisonnières ont été ajoutées au Profil, les avions reçoivent désormais des indicateurs de menace plus clairs, le soutien de l'IA dans Point d'attaque a été amélioré, de nouvelles options de mise à l'échelle ont été ajoutées, et Portal continue de s'étendre avec de nouvelles mises à jour de support, d'outils et de fonctionnalités.
Modifications
Joueur
- Ajout d'un léger délai avant l'entrée en déplacement ADS depuis une position immobile afin de permettre de petits ajustements de position sans affecter le réticule.
- Ajout d'animations spécifiques en troisième personne pour le lancer de grenade en position couchée sur le dos.
- L'utilisation du bipied contre un mur n'est désormais plus annulée automatiquement.
- Les impacts de balles laissent désormais des marques visibles sur les surfaces des véhicules afin d'améliorer le retour visuel.
- Correction d'un problème empêchant les voies d'entraînement des soldats de s'appliquer correctement après l'utilisation de la personnalisation rapide.
- Correction d'un problème où un joueur sautant d'un véhicule en mouvement apparaissait saccadé en troisième personne.
- Correction d'un problème où défoncer des portes n'annulait pas l'animation de rechargement après l'interruption de l'action, bloquant ainsi le joueur dans l'animation de rechargement.
- Correction d'un problème où traîner et réanimer un joueur pouvait parfois échouer à la fin de la séquence de réanimation.
- Correction d'un problème où traîner et réanimer un joueur pouvait parfois être annulé sur un terrain irrégulier.
- Correction d'un problème où les déplacements du joueur pouvaient être saccadés en maintenant le bouton de tir après avoir utilisé une arme à tir semi-automatique.
- Correction d'un problème où le ragdoll du joueur pouvait glisser après sa mort suite à une chute.
- Correction d'un problème où les jambes du soldat pouvaient bouger alors qu'il restait immobile sur un bateau.
- Correction d'un problème où l'arme pouvait être saccadée lors de déplacements lents en ADS en position couchée.
- Correction d'un problème où les secousses de caméra vers le haut provoquées par les impacts de balles persistaient plus longtemps que prévu et affectaient brièvement la visée du joueur.
- Correction d'un problème où les lampes et lasers des armes étaient visibles avant l'apparition des soldats lors du spawn.
- Correction d'un problème de performances dans le stand de tir lorsque de nombreux impacts de balles apparaissaient sur les surfaces vitrées.
- Correction d'un problème où les organes de visée métalliques pouvaient afficher une surbrillance verte incorrecte sur les armes des coéquipiers lors de l'utilisation d'upscalers.
- Correction d'un problème où les accessoires grossissants pouvaient partiellement ou totalement bloquer la vue lors de la visée.
- Amélioration des animations de déplacement des soldats en troisième personne lorsqu'ils se déplacent sur des véhicules.
- Amélioration de la stabilité des ragdolls lorsque les corps reposent sur des plateformes mobiles comme des véhicules.
- Amélioration de la réactivité et de la qualité visuelle lors de l'entrée sur des échelles commençant au-dessus du niveau du sol.
- Augmentation de la fenêtre d'Assistance Critique de 1,5 seconde à 3 secondes.
- Les joueurs sautant d'un véhicule en mouvement héritent désormais correctement de sa vitesse.
- Optimisation des mises à jour des impacts de balles afin d'améliorer les performances lorsqu'un grand nombre est visible simultanément.
- Réduction des pics d'allocation mémoire lors des mises à jour des ombres des lumières locales.
- Réduction des artefacts visuels autour des joueurs et des armes lors de l'utilisation de FSR 4 Frame Generation.
- Correction d'un exploit permettant aux joueurs de se déplacer plus vite en traînant et réanimant un autre joueur.
- Correction des animations qui se brisaient lors de l'entrée dans l'eau sous certaines conditions comme la plongée de combat, la glissade et le sprint, en première et troisième personne.
- Les armes sont désormais abaissées lorsque des menus d'interface empêchant le tir sont ouverts, comme le menu Options ou la Commorose.
- Mise à jour des compétences passives de la spécialisation de terrain Ingénieur :
- Réduction de la pénalité de réparation de Devastating Impact de -50% à -25%.
- Réduction de l'effet d'arme de véhicule Overheat Control de -50% à -10%.
- Remplacement de la compétence passive Vehicle Regeneration par une nouvelle compétence Mine Sweeping. Une fois apprise, cette compétence met en surbrillance les mines dans un rayon de 30 mètres autour du joueur.
- Netcode :
- Correction de saccades d'animation lors du retrait du bipied sous un certain angle.
- Correction d'un problème où les armes ennemies pouvaient apparaître de travers et mal alignées avec leur véritable direction de visée dans certains états, notamment en sautant.
- Correction d'un problème où les animations de mort en première personne démarraient avec un délai, rendant l'état du joueur peu clair.
- Correction d'un problème où les réactions aux impacts en première personne pouvaient se déclencher alors que les balles rataient le joueur et passaient derrière lui.
- Correction d'un problème où les joueurs avec une forte latence n'infligeaient pas de dégâts d'armure et n'appliquaient pas correctement les modificateurs de dégâts attendus.
- Correction d'un problème où les projectiles pouvaient partir d'une mauvaise hauteur lors des transitions de posture sous de mauvaises conditions réseau, provoquant un rejet des impacts par le serveur.
- Correction d'un problème où certains éléments d'interface comme l'inventaire ne disparaissaient pas immédiatement après la mort.
- Les indicateurs visuels de dégâts entrants s'animent et changent désormais d'échelle selon les dégâts reçus, améliorant la lisibilité des impacts rapides successifs et facilitant la distinction entre faibles et gros dégâts.
- Réduction de la bande passante réseau utilisée lors du passage de l'état « Alive » à « ManDown ».
- Subir des dégâts en ADS déclenche désormais des réactions d'impact déplaçant l'arme à l'opposé de la direction du tir, améliorant le ressenti des dégâts sans affecter l'issue des affrontements.
Véhicules
- Ajout de l'action « Activate Equipment Slot 1 » précédemment manquante dans les commandes des véhicules de transport.
- La caméra des transports terrestres légers recule désormais davantage à haute vitesse afin d'améliorer la visibilité de conduite.
- Correction d'un problème où certains véhicules restaient dans un état critique après réparation, entraînant une régénération de santé plus lente que prévu.
- Correction d'un problème où le télémètre HUD du char en première personne interpolait visuellement jusqu'à la bonne distance lors du passage de la troisième à la première personne.
- Correction d'un problème où le joueur était éjecté de la Dirt Bike lors d'un flip.
- Correction d'un problème où les épaves de véhicules n'étaient pas destructibles comme prévu.
- Correction de problèmes où les armes à verrouillage pouvaient cibler des véhicules alors que leurs leurres étaient encore actifs, entraînant des tirs ratés.
- Les jets et hélicoptères affichent désormais un indicateur HUD indiquant clairement si la protection « Below Radar » est active.
- Refonte des dégâts par angle et zone :
- Le modèle de dégâts angulaires des chars a été simplifié afin de mieux prédire les dégâts entrants et évaluer sa propre survivabilité.
- Les valeurs ont également été ajustées afin de réduire les pics de dégâts les plus extrêmes, notamment lors des tirs à l'arrière des chars. Cela réduit les écarts possibles du temps nécessaire pour être détruit.
- Les dégâts infligés aux tourelles représentent désormais toujours 75%.
- Les dégâts infligés à la coque du char représentent désormais toujours au minimum 100%.
- Les tirs sous un angle favorable sur les côtés du char infligent désormais 150% de dégâts.
- Les tirs sous un angle favorable à l'arrière du char infligent désormais 200% de dégâts.
- Les armes n'infligent plus de valeurs de dégâts différentes aux véhicules IFV, MBT, APT et AA. À la place, les MBT passent désormais à 1200 points de vie et les APT à 800 points de vie.
- Refonte des paliers de régénération :
- La partie saine des véhicules blindés n'est désormais plus divisée en plusieurs paliers. Le palier critique, qui empêchait auparavant toute régénération, ralentit désormais fortement celle-ci.
- Le délai de régénération passe de 6 secondes à 12 secondes.
- La régénération continue désormais jusqu'à la vie maximale au lieu de s'arrêter au palier suivant.
- Le taux de régénération passe d'environ 5% par seconde à 10% par seconde.
- En état critique, la régénération est désormais ralentie de 80% au lieu d'être totalement désactivée.
- Modifications de maniabilité :
- Tous les véhicules à chenilles profitent désormais d'un nouveau système de transmission et de direction offrant une accélération plus fluide et réactive, des virages plus serrés et constants à toutes les vitesses, une direction plus agréable et des freinages à main plus efficaces.
- Les chars ne sont plus immobilisés lorsqu'ils subissent de lourds dégâts. Les mines antichars immobilisent toutefois toujours les chars.
- La jauge de boost des véhicules terrestres ne se vide plus lors de l'interruption du boost.
- Le boost peut désormais être réactivé même pendant la recharge de la jauge, sauf lorsqu'elle a été totalement vidée.
- La vitesse de rotation des tourelles MBT et IFV a été légèrement améliorée.
- La visée des chars en première personne et en vue zoomée est désormais plus rapide et réactive.
- Armes des véhicules : Changements généraux :
- Les armes à verrouillage infligent désormais toujours des dégâts constants, ignorant les zones et angles. Les dégâts liés aux zones et angles sont désormais réservés aux armes visées manuellement par les joueurs.
- La plupart des armes explosives des véhicules terrestres infligent désormais un minimum de 20% de dégâts explosifs. Cela n'augmente ni le rayon létal ni le rayon total, mais augmente les dégâts sur les bords du rayon d'explosion afin de rendre les éliminations plus cohérentes.
- Le missile guidé inflige désormais 207 à 550 dégâts aux chars, 1000 aux hélicoptères et 1000 aux jets.
- Les missiles air-sol infligent désormais 450 dégâts aux chars, 975 aux hélicoptères et 1000 aux jets.
- Armes du M1A2 SEPv3 et Leo A4
- Les obus 120mm HEAT-MP-T infligent désormais 210 à 560 dégâts aux chars, 1360 aux hélicoptères et 1000 aux jets.
- Les obus 120mm HEMP-T infligent désormais 180 à 480 dégâts aux chars, 1180 aux hélicoptères et 1000 aux jets.
- Le rayon interne d'explosion des obus 120mm HEMP-T passe de 2 à 2,25 mètres.
- Les obus 120mm APFSDS infligent désormais 282 à 750 dégâts aux chars, 600 aux hélicoptères et 750 aux jets.
- Mise à jour de l'obus guidé des M1A2 SEPv3 et Leo A4 afin de mieux contrôler sa portée effective et ses performances globales, notamment contre les aéronefs.
- L'offset de guidage de l'obus guidé passe de 75 à 100 mètres, réduisant sa capacité de rotation.
- La durée de fonctionnement du moteur de l'obus guidé passe de 1,25 seconde à 1 seconde.
- L'obus guidé subit désormais de la traînée après l'arrêt du moteur.
- La durée de vie de l'obus guidé passe de 6 à 4 secondes.
- La vitesse de rotation de l'obus guidé passe de 12,5 à 6 degrés par seconde.
- Les obus guidés infligent désormais 235 à 625 dégâts aux chars, 700 aux hélicoptères et 1000 aux jets.
- Ils restent létaux contre les soldats dans un rayon de 2 mètres.
- Armes IFV du M3A3 Bradley et du Strf 09 A4
- Le temps de rechargement de tous les canons IFV passe de 2,4 à 2,75 secondes.
- Les obus HEI-T infligent désormais 10 à 30 dégâts aux chars, 100 aux hélicoptères et 150 aux jets.
- La cadence de tir des obus HE des IFV passe de 200 à 180 RPM.
- La traînée des obus HE des IFV a été augmentée.
- Les obus AP infligent désormais 23 à 60 dégâts aux chars, 100 aux hélicoptères et 100 aux jets.
- La capacité du chargeur des obus APDS passe de 12 à 10.
- La cadence de tir des obus APDS passe de 200 à 120 RPM.
- La capacité du chargeur des obus Canister IFV passe de 12 à 16.
- La cadence de tir des obus Canister IFV passe de 200 à 240 RPM.
- Les missiles guidés Lock-Guided infligent désormais 390 dégâts aux chars, 845 aux hélicoptères et 1000 aux jets.
- Les roquettes légères infligent désormais 75 à 200 dégâts aux chars, 550 aux hélicoptères et 700 aux jets.
- Armes RWS et coaxiales
- Les dégâts minimums des RWS et LMG coaxiales passent de 21 à 19.
- La vitesse des projectiles des RWS et LMG coaxiales passe de 850 à 670 m/s.
- La distance de début de diminution des dégâts des RWS et LMG coaxiales passe de 20 à 25 mètres.
- La distance de fin de diminution des dégâts des RWS et LMG coaxiales passe de 75 à 60 mètres.
- Les dégâts minimums des RWS et HMG coaxiales à plus de 75 mètres passent de 30 à 24.
- La vitesse des projectiles des RWS et HMG coaxiales passe de 890 à 760 m/s.
- La dispersion maximale et l'augmentation de dispersion par tir des RWS et HMG coaxiales ont été réduites.
- La vitesse de récupération de dispersion des RWS et HMG coaxiales a été réduite.
- Le temps de rechargement du lance-grenades automatique RWS passe de 3 à 2 secondes.
- L'héritage de vitesse des projectiles du lance-grenades automatique RWS a été supprimé afin d'améliorer la cohérence des tirs depuis un véhicule en mouvement.
- Armes des hélicoptères
- Les roquettes légères infligent désormais 23 à 60 dégâts aux chars, 225 aux hélicoptères et 330 aux jets.
- Le rayon d'effet des roquettes légères d'hélicoptère passe de 5 à 4,75 mètres.
- Les roquettes guidées infligent désormais 50 à 132 dégâts aux chars, 320 aux hélicoptères et 460 aux jets.
- Le rayon d'effet des Smart Rockets d'hélicoptère passe de 5 à 4,75 mètres.
- Les roquettes lourdes infligent désormais 94 à 250 dégâts aux chars, 300 aux hélicoptères et 450 aux jets.
- Le rayon d'effet des roquettes lourdes d'hélicoptère passe de 5,5 à 5,25 mètres.
- La vitesse maximale des missiles TOW2 M41A7 des hélicoptères d'attaque passe de 90 à 120 m/s. Les missiles TOW des véhicules terrestres restent à 90 m/s.
- L'héritage de vitesse des projectiles des sièges mitrailleurs latéraux des hélicoptères de transport a été supprimé. Cela supprime la nécessité d'anticiper excessivement les tirs depuis un hélicoptère rapide.
- Armes des jets
- Les bombes Mk82 High Drag des jets d'attaque infligent désormais 300 à 400 dégâts aux chars, 1080 aux hélicoptères et 1000 aux jets.
- Les bombes GBU-39/B Small Diameter Bombs des jets de chasse infligent désormais 410 à 535 dégâts aux chars, 1455 aux hélicoptères et 1000 aux jets.
- Équipements des véhicules
- La compétence passive Reinforced Plating a été supprimée et remplacée par Contingency Systems.
- N'augmente plus la résistance aux dégâts du véhicule.
- N'augmente plus le poids ni ne réduit la vitesse du véhicule.
- Accélère désormais le temps de recharge des contre-mesures lorsque le véhicule est à faible santé.
- Les compétences passives Targeting Jammer ont été améliorées.
- La résistance au verrouillage des Targeting Jammers des IFV et Mobile AA passe de 30% à 40%
- Les Targeting Jammers des IFV et Mobile AA ne se désactivent plus lors des tirs
- Les Targeting Jammers des IFV et Mobile AA se désactivent désormais lorsqu'ils sont marqués au laser
- Les Targeting Jammers des IFV et Mobile AA se désactivent désormais lors de l'utilisation d'une arme à verrouillage.
- Le temps de désactivation des Targeting Jammers des IFV et Mobile AA passe de 4,5 à 10 secondes.
- Le Counterfire Radar a été partiellement retravaillé.
- Il fournit désormais passivement un repérage temporaire après réception de dégâts. Ce repérage n'est pas partagé avec les alliés.
- Il peut être activé manuellement afin de prolonger la durée des cibles actuellement repérées et partager ces informations avec les alliés.
- Lorsqu'il est activé, les véhicules repérés sont également désignés au laser pendant toute la durée de l'effet.
- Mises à jour des fumigènes thermiques
- La durée active augmente de 3 secondes afin de correspondre à la durée des effets visuels.
- Ils bloquent désormais la détection du véhicule par la mine acoustique PTKM-1R tant qu'ils sont actifs.
- Le temps de recharge du Smoke Screen passe de 20 à 16 secondes.
- La fumée inflige désormais des dégâts modérés aux fantassins ennemis proches restant dans le nuage. Ces dégâts détruisent également les C-4.
- Tous les tirs reçus à l'intérieur de votre fumée thermique infligent désormais les dégâts minimums, soit 75%.
- Changements généraux des équipements
- L'IFV ne possède plus le désignateur laser par défaut. Il partage désormais un emplacement avec les contre-mesures anti-mines et les grenades fumigènes.
- Les contre-mesures anti-mines, auparavant exclusives aux MBT et APT, sont désormais disponibles sur l'IFV.
- La compétence passive Mobile Command Centre, auparavant exclusive à l'APT, est désormais disponible sur l'IFV.
- L'hélicoptère de transport possède désormais la compétence passive Improved Armor par défaut. Elle fonctionne de manière identique à celle de l'hélicoptère d'attaque et réduit les dégâts reçus des armes légères.
- Emergency Repair soigne désormais progressivement au fil du temps au lieu d'appliquer un soin instantané à l'activation.
- Le temps d'activation du Projectile Intercept System passe de 1 seconde à 0,6 seconde sur les véhicules terrestres.
Gadgets
- Ajout d'un indicateur d'avertissement pour la mine antichar acoustique PTKM-1R lorsque la sous-munition est lancée.
- Correction d'un problème empêchant la caisse de ravitaillement de réapprovisionner les soldats à l'intérieur des véhicules.
- Correction d'un problème où le déploiement du T-UGS faisait systématiquement revenir les joueurs à leur arme principale au lieu de l'équipement précédemment utilisé.
- Correction d'un problème où l'Airburst incendiaire pouvait parfois ne pas correctement détecter et infliger des dégâts aux cibles à l'intérieur de son nuage de fumée brûlante.
- Les gadgets contrôlés par les joueurs, incluant le Mortier portable, le drone de reconnaissance XFMG-6D, le désignateur laser LTLM II et le robot EOD CSB IV, ne commenceront désormais à se recharger qu'une fois le gadget déployé détruit.
- Les mines acoustiques PTKM-1R et les mines antichar M15 ne se déclenchent désormais plus sur les véhicules de transport léger ou de transport personnel.
- Ajustement de l'arc de détection de la Claymore M18A1 afin de mieux correspondre aux faisceaux laser visibles.
- Les charges de C-4 infligent désormais 350 dégâts aux chars, 350 aux hélicoptères et 1000 aux jets.
- Le M136 AT inflige désormais entre 207 et 550 dégâts aux chars, 1000 aux hélicoptères et 1000 aux jets.
- La caisse de ravitaillement de l'ingénieur ne possède désormais plus de charges limitées dans le multijoueur standard, lui permettant de réapprovisionner les véhicules proches indéfiniment.
- Les dégâts de fragmentation à courte portée de la Claymore M18A1 passent de 65 à 50. La diminution des dégâts commence désormais au bord de l'arc de détection.
- La dispersion des tirs du Mortier portable a été ajustée afin qu'il ne soit plus parfaitement précis à portée maximale, les bombardements à courte portée devenant désormais beaucoup plus précis que ceux à longue portée une fois le réglage effectué.
- La mine acoustique PTKM-1R inflige désormais 480 dégâts aux chars.
- Le RPG inflige désormais entre 173 et 460 dégâts aux chars, 1035 aux hélicoptères et 1000 aux jets.
- Mine antichar M15
- Les dégâts contre les chars passent désormais à 390.
- Le déploiement est désormais bloqué uniquement dans les QG ennemis.
- Le nombre maximal de mines pouvant être placées passe de 6 à 9.
- Les mines ne disparaissent désormais plus 3 minutes après la mort de leur propriétaire.
- Un avertissement s'affiche désormais lorsque les joueurs tentent de la placer dans une zone hors limites.
- Les mines brillent désormais à courte distance afin de mieux les distinguer des éléments du décor et des débris.
- SLM-93A
- La portée de verrouillage de base passe de 650 à 550 mètres.
- Les dégâts contre les véhicules passent désormais à 200 contre les chars, 650 contre les hélicoptères et 650 contre les jets.
- La vitesse maximale du missile passe de 540 à 480 m/s.
- 9K93 IGLA
- Les dégâts contre les véhicules passent désormais à 200 contre les chars, 650 contre les hélicoptères et 650 contre les jets.
- Le temps de verrouillage passe de 1,2 seconde à 1 seconde.
- La vitesse maximale du missile passe de 640 à 480 m/s.
- L'accélération du missile passe de 65 à 100 m/s.
- M4A1 SLAM
- Peut désormais se déclencher quelle que soit la vitesse de déplacement du véhicule.
- Les dégâts contre les chars sont désormais compris entre 199 et 363.
- Déclenche désormais un avertissement lorsque les joueurs tentent de la placer dans une zone hors limites.
- La mine possède désormais un court délai d'armement avant de devenir active après son placement.
- MBT-LAW
- Les dégâts contre les véhicules passent désormais à 240 contre les chars, 520 contre les hélicoptères et 800 contre les jets.
- La vitesse initiale du missile passe de 30 à 100 m/s.
- La vitesse maximale du missile passe de 75 à 300 m/s.
- L'accélération du missile passe de 50 à 100 m/s.
- MAS 148 Glaive
- Les dégâts passent désormais à 465 contre les chars, 1007,5 contre les hélicoptères et 1000 contre les jets.
- Le temps de verrouillage passe de 1,8 à 1,4 seconde.
- La vitesse maximale du missile passe de 60 à 70 m/s.
- Les munitions de départ passent de 2 à 3.
- Désignateur laser LTLM II
- La durée de l'effet passe de 20 à 9 secondes pour les désignateurs de soldats comme de véhicules.
- Le désignateur laser ne réduit désormais plus le temps de verrouillage des missiles antiaériens.
- Le gadget offre désormais une augmentation fixe de 20 % de la portée de verrouillage pour toutes les armes à verrouillage. Cela s'applique également aux désignateurs laser montés sur véhicules.
- Robot EOD CSB IV
- Les dégâts du poseur de mines contre les chars passent désormais à 300.
- Le poseur de mines ne se déclenche désormais plus sur les véhicules de transport léger ou de transport personnel.
- Le poseur de mines brille désormais à courte distance afin de mieux le distinguer des éléments du décor et des débris.
- Le rayon empêchant l'empilement des mines passe de 1,5 m à 5 m.
- Le robot EOD s'autodétruit désormais lorsque son chronomètre hors limites expire, lorsque le contrôle prend fin hors limites ou lorsqu'il est poussé hors limites.
- Système de suppression matériel
- Le comportement de ciblage a été ajusté afin qu'il ne puisse plus cibler les gadgets ennemis à travers les murs à longue distance, même si une pénétration limitée des murs reste possible à courte portée.
- Le comportement d'interception a été mis à jour afin qu'il ne détecte ni ne détruise plus les grenades et projectiles du M320A1, mais il continuera de cibler les projectiles de lanceurs.
- La portée maximale a été rétablie à sa valeur d'origine.
Armes
- Ajout d'une animation de rechargement unique pour le fusil à pompe M87A1 afin d'éviter les problèmes de clipping de caméra et de position des mains lors de la visée.
- Ajout des Speedloaders pour fusils à pompe en tant qu'accessoire de chargeur pour les M87A1 et M1014.
- Ajout du Magnifier comme accessoire optique partagé.
- Augmentation supplémentaire du recul des armes automatiques à haut DPS, réduisant leurs capacités à moyenne et longue portée, augmentant leur coût d'opportunité et rendant les autres armes plus attractives à utiliser. Armes les plus affectées : SG553R, SCW-10, KV9, CZ3A1, SGX, TR-7, M4A1, M121 A2, VCR-2, M433, PW5A3, M123K et GRT-BC.
- Ajustement de l'animation de rechargement du PW5A3 afin de réduire le clipping.
- Ajustement de l'animation de rechargement du QBZ192 afin de réduire le clipping.
- Correction d'un problème empêchant le pistolet-mitrailleur CZ3A1 d'être monté sur les surfaces.
- Correction d'un problème où un cache-flamme pouvait rester visible sur le SOR-556 Mk2 lorsqu'aucun accessoire de bouche n'était équipé.
- Correction d'un problème où certaines optiques secondaires étaient mal positionnées dans le menu de personnalisation, provoquant du clipping ou les rendant difficilement visibles.
- Correction d'un problème où le viseur Canted Reflex utilisait le réticule du viseur principal sur plusieurs armes.
- Correction d'un problème où les mains du personnage pouvaient apparaître désalignées en vue à la première personne lors du rechargement du SVK-8.6 avec le Bipod utilisé.
- Correction des problèmes de clipping de la bande de munitions du M240L lors d'un rechargement avec une caisse de munitions.
- Amélioration du comportement des lampes d'armes ainsi que de leurs états allumé/éteint lorsqu'elles sont utilisées en position montée.
- Le recul de toutes les armes automatiques a été légèrement augmenté afin de compenser les correctifs du bug de compensation du recul introduits avec la mise à jour 1.2.1.0.
- Les armes ne peuvent désormais plus être montées lors de l'utilisation active d'un lance-grenades sous le canon. Cela n'affecte pas l'utilisation de l'arme elle-même avec un lance-grenades équipé.
- Réduction de la diminution du recul appliquée lors de l'utilisation d'une manette afin d'aligner davantage le comportement du recul entre les différents périphériques de contrôle et éviter un avantage trop important pour l'un d'entre eux.
Cartes et modes
- Ajout d'un nouvel événement de score « Assist Confirmed » : lorsqu'un joueur à terre est éliminé en Strikepoint, tous les joueurs ayant assisté recevront désormais un Assist Confirmed.
- Correction d'un problème sur Manhattan Bridge permettant aux joueurs d'accéder à des toits normalement inaccessibles.
- Correction de spawns flottants ou qui se chevauchent sur Mirak Valley pour les modes Breakthrough, Conquest et Escalation.
UI & HUD
- Ajout d'un nouvel onglet « Event » affichant tout le contenu lié aux événements.
- Ajout d'un nouvel indicateur de menace pour les jets et hélicoptères : il s'affiche lorsqu'un avion ennemi proche vous a en visée, afin d'aider les pilotes à identifier les menaces et réagir plus rapidement.
- Ajout d'un indicateur de menace pour les missiles guidés entrants, permettant de mieux les repérer et d'y réagir.
- Ajout d'un indicateur « Below Radar » pour les véhicules aériens sur la minimap.
- Ajout d'un système de buffering des entrées pour réduire les annulations accidentelles de ping.
- Ajout des noms et biographies des personnages et escouades.
- Ajout des statistiques saisonnières dans le profil joueur.
- Correction d'une icône manquante pour le Attacker's HQ en Breakthrough lors de la transition de secteur.
- Correction d'un problème où une icône de demande de réparation pouvait apparaître par erreur en conduisant un tank en tant qu'Engineer.
- Correction d'un problème où les chemins de Battle Pass avec moins de paliers pouvaient apparaître décentrés.
- Correction d'un problème où les ennemis à terre pouvaient rester visibles sur la minimap.
- Correction d'un problème où quitter les détails de récompense après une célébration d'achat pouvait ouvrir la fenêtre de quitter le jeu.
- Correction d'un problème où les icônes de demande alliée n'étaient pas correctement visibles sur la minimap.
- Correction d'un problème où la demande de munitions via la roue de communication ne mettait pas en évidence les joueurs pouvant en fournir.
- Correction d'un problème où la sélection d'un soldat sur l'écran de déploiement n'affichait pas sa barre de vie.
- Correction d'un problème où les Engineers pouvaient être incorrectement marqués comme réparateurs lors de dégâts subis en contrôle de véhicule à distance.
- Correction d'un problème où le timer de “bleed out” des alliés à terre pouvait se figer.
- Correction d'un problème où le marqueur « New » ne disparaissait pas après avoir survolé un nouveau Weapon Package.
- Correction d'un problème où la fenêtre de chat ne s'étendait pas correctement à 100 % de largeur.
- Correction d'un problème où le HUD des jets pouvait se déplacer de manière imprévue.
- Correction d'un problème où le curseur souris n'apparaissait pas lors des notifications EA Connect.
- Correction d'un problème où l'UI disparaissait lors de la personnalisation des armes favorites.
- Correction des célébrations du Battle Pass pour correspondre à la saison en cours.
- Correction de incohérences de ping lors de l'utilisation en véhicule.
- Correction de la description du chargeur vz. 61 20rnd.
- Correction des descriptions des viseurs 1p88 et SM Rifle Variable sight.
- Correction d'un problème où les shaders hors limites n'apparaissaient pas sur la carte.
- Amélioration de la réactivité et de la cohérence des pings sur ennemis et objets.
- Ajout d'un nouveau système d'avertissement pour les joueurs ne respectant pas les conditions d'utilisation (anti-cheat et règles communautaires).
- Normalisation des tailles de tags et des timers d'expiration dans les offres du store.
- Suppression des différences de localisation entre ping initial et ping final.
- Suppression des crochets de ping sur les icônes ennemies.
- Suppression du petit carré au-dessus du télémètre dans le HUD des tanks.
- Correction d'un prix incorrect pour BF Pro dans le menu Battle Pass.
- Correction d'un affichage incorrect des niveaux de Weapon Mastery dans le menu Loadout.
- Le Spawn Beacon n'apparaît plus comme contesté dans l'écran de déploiement.
- Mise à jour des HUD de véhicules aériens : vitesse désormais affichée en nœuds (knots) au lieu de km/h.
- Mise à jour de la navigation du Battle Pass pour correspondre à l'écran Play.
- Mise à jour des icônes de classe pour une meilleure visibilité.
- Mise à jour des Dog Tags pour afficher correctement les modes supportés.
- Mise à jour du système de ping pour les objets neutres (ping instantané).
- Mise à jour de l'effet visuel de la grenade de concussion pour correspondre à son effet réel.
- Mise à jour des crédits du jeu.
- Mise à jour du killcam pour afficher les dégâts des 5 dernières secondes (au lieu de 3).
- Mise à jour de l'ordre des viseurs 2.00x et 3.00x sur plusieurs armes.
- Mise à jour de l'ordre de plusieurs Weapon Mastery packages.
- Mise à jour du Spawn Beacon avec affichage du nombre de spawns restants via des points.
- Mise à jour du coût du DVO LPVO (passé de 10 à 25 points).
- Mise à jour de l'affichage du yaw en degrés (au lieu de radians) pour les lanceurs fixes.
- Mise à jour des critères de déblocage des items de collection.
- Mise à jour des coûts et de l'ordre des accessoires d'armes.
REDSEC
Joueur
- Ajout d'une fonctionnalité permettant d'abandonner une mission en cours. Le leader peut l'annuler et les membres de l'escouade peuvent en faire la demande. Une mission ne peut plus être abandonnée dès qu'un joueur ennemi est impliqué.
- Ajout d'un nouvel événement de score « Assist Confirmed » : lorsqu'un joueur à terre est éliminé, tous les joueurs ayant assisté reçoivent un Assist Confirmed.
- Ajout du mode Ranked Battle Royale Quads.
- Correction d'un problème réseau où les icônes de performance réseau apparaissaient pendant les cinématiques (ex : insertion en Battle Royale).
- Correction d'animations cassées lorsque le Jump Leader en Duos contrôlait l'insertion.
- Correction d'un problème où des effets de flash de tir apparaissaient en ouvrant le scoreboard.
- Correction de pings mal placés dans l'hélicoptère d'insertion REDSEC.
- Correction d'un bug permettant de spawn hors zone via le gadget Mobile Respawn.
- Correction de problèmes de shadows après changement de qualité graphique en cours de partie.
- Correction d'ombres d'armes visibles sous le joueur lors de la séquence de rappel rapide en corde.
- Correction et clarification du tutoriel du système Second Chance.
- Les joueurs éliminés ne peuvent plus placer de pings sur la carte.
- Amélioration des performances globales en réduisant les pics de frame rate.
- Rééquilibrage des statistiques de fin de match pour mieux refléter la performance en Battle Royale.
- Réduction de 20 % des dégâts reçus par les armes principales en état down, augmentant le nombre de balles nécessaires pour finir un joueur à terre.
- Les conteneurs de véhicules restent surlignés pendant 60 secondes après récupération d'une carte clé.
Véhicules
- Ajout de la possibilité de choisir la station radio par défaut dans les véhicules.
- Correction d'un problème où les missiles AA du Scout Helicopter ne se lançaient pas correctement.
- Les hélicoptères perdent désormais le contrôle si le siège pilote est vide (Battle Royale uniquement).
- Cooldown du drone XFGM-6D Recon Drone augmenté de 120 s à 240 s.
- Remplacement de la mitrailleuse coaxiale du M1A2 SEPv3 par une HMG .50 cal.
- Les tanks marquent automatiquement les ennemis sur la minimap jusqu'à 300 m.
- Les M1A2 SEPv3 et M3A3 Bradley remplacent leurs LMG coaxiales par des lance-grenades.
- Le M3A3 Bradley remplace son Proximity Scan par un radar anti-tir.
- Ajustements des hélicoptères UH-79 et Glider 96 :
- Les balles de .50 cal sont désormais affectées par l'armure et infligent 30 dégâts fixes.
- Les .50 cal surchauffent après environ 15 tirs.
- Les miniguns UH-79 infligent 20 dégâts fixes et sont désormais affectés par l'armure.
- Les miniguns ne refroidissent plus plus vite qu'en Multijoueur et la pénalité de surchauffe est 3x plus longue.
- Correction de la valeur de vie du UH-79 (1250 en Battle Royale au lieu de 1500).
- Augmentation de la dispersion des .50 cal MG de 0.01/0.5 à 0.03/1.5 degrés.
- Augmentation de la dispersion des miniguns UH-79 de 1.2 à 2.4 degrés.
Gadgets
- La fonctionnalité de zoom a été retirée du drone de reconnaissance « XFGM-6D Recon Drone ».
- Battle Royale
- Correction d'un problème où les charges du défibrillateur pouvaient se régénérer de manière incorrecte.
- Correction d'un problème où les capteurs de mouvement « T-UGS motion sensors » pouvaient faire basculer les caisses de récompense de mission.
- Le MQ-9 du call-in « UAV Overwatch » n'essaie plus d'échapper aux missiles en lançant des leurres.
- Mise à jour de la caisse de ravitaillement des ingénieurs : elle ne peut plus être ramassée après avoir réapprovisionné un véhicule.
- C-4 Explosives
- Ne peuvent plus traverser la face avant des portes de coffre-fort.
- Ne restent plus suspendues si placées sur la porte roulante d'un véhicule de livraison avant son ouverture.
- Collent désormais correctement aux côtés et à l'arrière des coffres-forts.
Carte
- Battle Royale
- Ajout de la « Loot Detection » sur Fort Lyndon.
- Ajustement des volumes de dégâts et du timing d'abaissement des rampes sur les conteneurs de véhicules.
- Ajustement de la mission « Counter Interception » afin qu'elle apparaisse à une distance plus raisonnable des joueurs.
- Correction d'un bug permettant de ramasser du loot à travers les murs.
- Correction d'un délai affectant le spawn du loot au sol.
- Correction d'un problème empêchant l'apparition des largages anti-véhicules lorsque des ressources correspondantes étaient déjà lootées dans la zone. Désormais, lorsqu'un tank est proche, les ressources anti-véhicules les plus proches sont marquées pour les joueurs.
- Correction d'un problème où du loot amélioré était absent des coffres de classe dans le POI « Defense Testing Complex 3 ».
- Correction d'un problème où les coffres pouvaient apparaître ouverts tout en restant interactifs.
- Correction d'un problème où les objectifs des missions « Tank Hunter » et « Signal Hunter » n'étaient pas pingables.
- Correction d'un problème où l'effet de surbrillance des coffres-forts ne disparaissait pas correctement après ouverture et récupération du loot.
- Correction de plusieurs problèmes empêchant la récupération d'armes depuis des coffres de loot.
- Correction d'objets flottants et de collisions afin d'améliorer la navigation et la traversée des joueurs.
- Correction de problèmes visuels liés à la destruction sur la carte.
- Les explosions des stations-service sont désormais plus dangereuses pour les joueurs à proximité.
- Amélioration de la distribution du loot en Battle Royale pour mieux soutenir la progression des armes en cours de partie.
- Placer un mortier dans un coffre-fort ne fait plus basculer celui-ci.
- Le « Box Truck » est renommé en « Explosive Ordnance Transporter » et son loot a été rééquilibré pour mieux contrer les véhicules et proposer davantage d'explosifs.
- Mise à jour du loot des largages anti-véhicules pour offrir des contre-mesures plus fiables contre les tanks ennemis.
- Gauntlet
- Correction d'un problème pouvant exposer un joueur à du spawn camping sur la mission « Circuits ».
- Correction d'un problème où les corps des joueurs morts pouvaient bloquer la récupération d'objets de mission.
- Correction d'un problème où l'objet de la mission « Decryption » se collait instantanément au terrain lors de sa récupération.
Progression
- Rééquilibrage de l'XP des missions pour la rendre plus cohérente et prévisible. L'XP obtenue via les missions a également été réduite par rapport aux autres sources.
- Terminer une mission donne désormais une quantité d'XP équivalente à un niveau complet. Si une mission en cours est contrée, elle rapporte désormais 50% d'un niveau supplémentaire.
- Correction d'un problème où les tours de redéploiement (« Redeploy Towers ») n'étaient pas correctement comptabilisées dans les défis.
- La distance parcourue en bateau ne compte plus pour le défi « Initiation Assignment - Vehicle Challenge 1 ».
- Réduction de l'XP nécessaire pour monter de niveau en Battle Royale Duos, passant de 1700 à 1500 par niveau.
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