Battlefield 6 : On a joué à la saison 3 et voici notre verdict

La saison 3 de Battlefield mise sur la nostalgie et l'efficacité avec le retour d'une carte appréciée des joueurs. Mais est-ce suffisant pour faire son retour sur le FPS ? Voici ce que nous avons pensé de ces quelques heures de jeu sur la saison 3.

Après un démarrage solide, Battlefield 6 a connu les remous classiques des jeux service, voyant une partie de sa communauté migrer vers d'autres horizons. Pourtant, le FPS d'Electronic Arts reste une valeur sûre, portée par un suivi régulier. Avec l'arrivée de la Saison 3, dont la première partie est baptisée en partie Warlords : Supremacy, EA semble avoir compris la recette pour faire revenir les vétérans : piocher dans l'ADN des cultissimes Battlefield 3 et 4. Nous avons pu tester cette mise à jour majeure durant deux heures intenses.

Le retour de cartes légendaires

La Saison 3 se découpe en trois actes distincts, chacun apportant son lot de contenu gratuit. Le point d'orgue de cette mise à jour est sans conteste l'arrivée de deux maps retravaillées : Train vers Golmud (issue de BF4) et Bazar du Caire (refonte de Grand Bazaar de BF3). C'est sur la première que nous avons été invités.

Désormais située au Tadjikistan, cette carte est tout simplement la plus vaste de Battlefield 6. Fidèle à ses origines, elle est coupée en deux par une ligne de chemin de fer où circule un train faisant office de point de capture mobile. Si le relief a été accentué pour offrir plus de couvertures face aux nombreux véhicules (dont des motos), l'espace aérien a également été agrandi, permettant des dogfights plus aérés. L'immersion reste totale grâce à une destruction maximale, même si la mécanique « Levolution » d'origine semble avoir cédé sa place à une destruction plus organique des structures parsemées sur la map.









Mais dans tous les cas, ce nouvel espace devrait être apprécié des joueurs de la première heure, et de celles et ceux qui lancent principalement une partie dans les modes à grande échelle.

Un arsenal qui gagne en précision

Trois nouvelles armes accompagnent le lancement de l'Acte 1 le 12 mai 2026 :

M16A4 → Un fusil d'assaut tirant par rafales de trois coups, d'une précision chirurgicale.

→ Un fusil d'assaut tirant par rafales de trois coups, d'une précision chirurgicale. L115 → Un fusil de précision légendaire qui ravira les snipers.

→ Un fusil de précision légendaire qui ravira les snipers. RPK-74M → Une mitrailleuse efficace à longue portée, bien que très proche de la version standard déjà présente.

Le feeling des armes reste l'un des points forts du titre, avec une mention spéciale pour le M16A4, redoutable lors des escarmouches à mi-distance.

Un calendrier chargé jusqu'en juillet

La saison ne s'arrête pas là. Le 9 juin, l'acte 2, intitulé Blastpoint, introduira le retour du mode Oblitération, où les équipes doivent escorter une bombe pour détruire les objectifs ennemis. Ce sera aussi l'occasion de découvrir la carte Bazar du Caire, le pistolet-mitrailleur PP-19 et le gadget RF Jammer pour les éclaireurs.

Enfin, le 30 juin, l'acte 3 baptisé High-Value Target clôturera la saison avec l'événement Wetwork basé sur des contrats d'assassinat et l'introduction du Tactical Obliteration, une version plus exigeante en 8 contre 8.

In fine, cette Saison 3 est une véritable lettre d'amour aux amoureux de la licence. En adaptant des tracés cultes au gameplay nerveux de Battlefield 6, les studios prouvent qu'ils savent capitaliser sur leurs meilleurs atouts pour relancer l'intérêt sur la durée. Reste à savoir si la communauté fera son retour pour découvrir ces ajouts, et s'ils seront ensuite validés par les joueurs. Réponse dès ce 12 mai.