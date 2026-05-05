Battlefield 6 : Patch 1.2.3.5, les détails

EA publie une nouvelle mise à jour, apportant des améliorations et corrections, sur Battlefield 6, en ce lundi 5 mai 2026.

En ce mardi 5 mai 2026, Battlefield 6 accueille une toute nouvelle mise à jour. Il s'agit, pour être plus précis, du patch 1.2.3.5, qui apporte diverses améliorations de qualité de vie et qui corrige divers problèmes rencontrés par la communauté. Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 1.2.3.5 de Battlefield 6 dans ce qui suit.

Patch notes de la mise à jour 1.2.3.5, du 5 mai 2026, de Battlefield 6 Mises à jour majeures de la version 1.2.3.5 Stabilité du gameplay et présentation de la caméra améliorées, y compris une meilleure synchronisation du netcode entre les transitions de posture à la première et à la troisième personne.

Mise à jour de la progression et de la présentation de l'interface pour Opération Augure, avec des améliorations concernant la dénomination des escouades, des véhicules et la logique de redéploiement des bots.

Flux et lisibilité affinés dans REDSEC avec des mises à jour des informations du salon Battle Royale, des commandes de spectateurs, de la présentation du mode Survie et des visuels d'armes après réanimation. Modifications Jouabilité Correction d'un problème où les transitions de posture désynchronisées entre les caméras à la première et à la troisième personne pouvaient contribuer à des cas où les joueurs et les joueuses semblaient mourir à couvert.

Correction d'un problème où le jeu pouvait ne plus répondre lors de la reprise à partir d'un état suspendu pendant une partie en cours.

Divers correctifs de crash et de stabilité. Progression Correction d'un problème où utiliser le troisième emplacement d'arme en tant qu'Assaut pouvait accorder de l'EXP à votre arme principale au lieu de l'arme en main. IU et ATH Correction d'un problème où l'interface utilisateur « Partie lancée » pouvait être manquante quand vous rejoignez Opération Augure après que la partie ait déjà commencé.

Mise à jour de l'écran de din de manche en mode Opération afin d'inclure correctement l'onglet Passe de combat.

Mise à jour des noms en jeu pour les motos tout-terrain de l'OTAN et de la PAX.

Mise à jour du nom affiché pour l'icône d'escouade des Commandos de la Stryge.

Mise à jour du nom court affiché pour le Traverser Mark 2 de l'OTAN dans l'écran de personnalisation des véhicules. IA Logique des bots améliorée afin de réduire les redéploiements inutiles. REDSEC Jouabilité Correction d'un problème où appuyer sur « Q » et « D » en mode spectateur faisait défiler les adversaires au lieu de « A » et « E ». IU et ATH Correction d'un problème où la caméra pouvait passer sous le véhicule lors du passage au siège central du transport blindé en mode Survie.

Correction d'un problème où le maillage du DMR pouvait disparaître après qu'une personne ait été réanimée d'un état Hors combat.

Correction d'un problème où les modèles d'armes pouvaient devenir invisibles lors de la personnalisation pendant le briefing du mode Survie.

Rappelons, en guise de conclusion, que Battlefield 6 est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.