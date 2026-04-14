Battlefield 6 : Patch 1.2.3.0 du 14 avril, les détails

Electronic Arts publie une nouvelle mise à jour ce mardi 14 avril, permettant d'améliorer certains points dans Battlefield 6.
La saison 2 de Battlefield 6 suit son cours avec la publication de la troisième et dernière partie, grâce au déploiement de la version 1.2.3.0 ce 14 avril. Celle-ci introduit de nouvelles armes, des véhicules, un passe de combat et bien d'autres choses, sans oublier les corrections de problèmes et les équilibrages. Vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 1.2.3.0 de Battlefield 6 ci-dessous, disponible sur toutes les plateformes.
Disponibilité de nouveau contenu : le mode Opération Augure va être lancé en même temps que le VTL, la Faucheuse (une machette de 35 cm) et la nouvelle branche bonus du Passe de combat visant à vous proposer davantage de récompenses lors de votre combat acharné pour la survie.
Progression plus gratifiante : l'EXP liée aux armes et aux véhicules est désormais conditionnée par leur utilisation active, mais aussi par votre total d'éliminations et d'assistances. De plus, les taux d'EXP ont été légèrement augmentés en multijoueur, tandis que la progression en Battle Royale et en Survie met davantage l'accent sur votre temps de jeu total. Enfin, le mode Battle Royale octroie des scores plus élevés pour les éliminations et l'assistance aux dégâts.
Améliorations des modes Battle Royale et Survie : le flux de butin a été mis à jour, tandis que la disponibilité des packs d'assaut et des plaques de blindage a été rééquilibrée. Par ailleurs, la refonte du suivi des défis, de la progression des objectifs et de la présentation des résultats en fin de manche contribue à fournir une jouabilité et une gratification sensiblement plus attrayantes dans ces deux modes de jeu.
Retour d'informations au combat et clarté accrue du gameplay : les effets sonores des tirs ennemis sont désormais significativement plus clairs. Par exemple, les dégâts rapides sont plus faciles à identifier, le comportement des projectiles et des fléchettes traçantes est nettement plus cohérent et les indicateurs d'avertissement réseau fournissent une meilleure visibilité lors des combats.
Passe d'optimisation globale des armes et des gadgets : les défibrillateurs et le stylo médical AJ-03 COAG ont été mis à jour, tandis que les accessoires, les animations, la présentation des éléments débloqués et le suivi des défis ont tous été améliorés.
Améliorations de l'IU, de l'ATH et du front-end : les menus, les défis, les équipements, les écrans de fin de manche, les paramètres de localisation, la présentation de la boutique et lisibilité du Passe de combat ont fait l'objet d'une mise à jour conséquente pour améliorer la clarté et la cohérence de l'expérience de jeu.
Optimisations relatives à Portal, au rendu audio et aux paramètres de jeu : la prise en charge des unités contrôlées par l'IA (bots) a été étendue en modes multijoueurs et Opérations ; les outils de Portal et les comportements de l'application web associée ont été améliorés ; le rendu audio a bénéficié de diverses améliorations ; et de nouveaux réglages pour les commandes à la manette ont été ajoutés pour l'outil d'affichage des zones mortes.
MODIFICATIONS
JOUABILITÉ
Correction de la terminologie en jeu des statistiques de Total de carrière portant sur la distance parcourue en tant que passager ou passagère.
Amélioration de l'affichage en fin de manche des tâches accomplies.
Amélioration de l'affichage des critères de déblocage de plaque après avoir terminé ou quitté une partie.
Amélioration de la page des statistiques de profil pour que le carré de chargement cesse d'être affiché en permanence.
Mise à jour de l'infobulle Glissade en sprint afin que les critères de déclenchement correspondent désormais au comportement prévu.
Correction de la posture affichée lors du matchmaking pour que l'arme SOR-300 soit désormais brandie correctement.
Les lasers et les lampes-torches font désormais l'objet d'un court délai de rechargement après une série rapide de changements pour éviter les phénomènes indésirables d'input spamming.
Les répliques de signalement s'accompagnent d'un léger délai de 0,15 seconde pour améliorer la synchronisation et la compréhension.
Les courbes d'accélération des soldats ont été sensiblement ajustées pour fournir une meilleure prise en charge des expériences à 30 Hz, ce qui améliore la réactivité lors des instances initiales de mouvement.
Les soldats ne continuent plus de glisser par terre après avoir quitté un véhicule remontant une pente.
L'alignement des soldats est désormais plus fiable dans les escaliers et sur les terrains accidentés en position allongée.
La tête des soldats est moins susceptible de traverser les éléments géométriques à proximité lors de l'utilisation d'une échelle.
L'affichage des animations de combat au corps-à-corps à la troisième personne prend fin correctement lors de l'exécution d'une attaque de mêlée rapide tout en tenant une autre arme.
Améliorations de l'enregistrement des coups et de la mise en réseau
Intégration d'une nouvelle icône d'avertissement réseau pour les instances de décalage temps de statut "Mauvais".
Ajout d'informations de valeur aux icônes d'avertissement réseau visibles, comme la perte ascendante de paquets, la perte descendante de paquets, le décalage temps, la latence élevée, la variation de la latence et le tickrate du serveur.
Les grenades sont désormais correctement relâchées si vous vous faites tuer lorsque vous en lancez.
Le retour audio des dégâts subis est désormais plus rapide lorsque vous encaissez des tirs.
Le rendu sonore des tirs entrants a été ajusté, c'est pourquoi les tirs consécutifs sont désormais plus faciles à percevoir, notamment lors des affrontements avec des armes à feu dotées d'une cadence de tir élevée.
L'utilisation de la bande passante réseau a été optimisée pour que davantage de données relatives aux armes soient transmises avec une seule mise à jour.
Les projectiles n'apparaîtront plus à la mauvaise hauteur pendant les transitions de posture dans des conditions réseau de qualité insuffisante, ce qui pouvait auparavant engendrer des tirs qui n'étaient pas enregistrés correctement.
La distance de trade kill (le fait d'éliminer une unité ennemie directement après l'élimination d'une unité alliée) lors des affrontements à moyenne distance a été réduite de 50 m à 30 m pour réduire les instances de prise en compte incorrecte des dégâts.
Les effets visuels des traînées des balles sont désormais plus fiables lorsque vous subissez des dégâts.
VÉHICULES
Intégration du VTL, une variante de l'OTAN du véhicule blindé Traverser Mark 2.
Les transitions de caméra reviennent désormais instantanément à votre personnage quand vous vous redéployez ou que vous mourez en contrôlant un véhicule à distance.
Correction du fait que les véhicules terrestres se déplaçant en roulant au pas pouvaient toujours déclencher les mines en traversant un terrain accidenté.
Amélioration du véhicule antiaérien automatisé Légion CWZ afin d'empêcher que les avions ennemis soient volés ou détruits à leur apparition.
Amélioration du flux de personnalisation des autocollants applicables aux CCP. Après avoir quitté la vue d'inspection, le point de vue de la caméra revient désormais à la zone d'autocollant préalablement sélectionnée.
Rétablissement de l'autocollant de véhicule "Piétinement implacable" pour qu'il s'affiche désormais en jeu.
Bateau semi-rigide
Exécution d'une passe d'optimisation globale pour améliorer le maniement du bateau semi-rigide et l'ergonomie de manière générale.
Amélioration du rendu audio lors des virages, mais aussi lors de l'impact avec des vagues ou la surface de l'eau.
Amélioration du maniement pour rendre le bateau semi-rigide plus facile à orienter et à piloter.
Réduction des variations de force soudaines après le démarrage du moteur, et réduction du délai de démarrage.
Amélioration de la vitesse et des jauges de tours par minute du bateau semi-rigide pour proposer un fonctionnement conforme.
Mise à jour de la simulation de la coque pour améliorer l'interaction entre le bateau semi-rigide et la surface de l'eau.
Hélicoptère de reconnaissance
Le lance-grenades dispose désormais d'un nombre illimité de munitions.
La vitesse initiale du lance-grenades a été améliorée.
La portée de diminution des dégâts du canon lourd a été réduite à 45 mètres.
La cadence de tir du canon rotatif lourd passe de 1 000 à 800 tr/min.
La mécanique de surchauffe du canon rotatif lourd a été ajustée pour compenser la réduction de la cadence de tir.
Le détecteur d'intrusion sismique de l'hélicoptère de reconnaissance a été augmenté de 16 à 36 mètres.
Augmentation du temps de récupération des munitions légères pour lance-roquettes de l'Hélicoptère de reconnaissance de 21 à 27 secondes.
Augmentation du temps de récupération des munitions de roquettes intelligentes de l'Hélicoptère de reconnaissance de 16 à 20 secondes.
Réduction du rayon d'explosion de toutes les roquettes de l'Hélicoptère de reconnaissance de 1m à 0m.
Hélicoptère d'attaque
Réduction de la portée létale de l'explosion des roquettes lourdes de l'Hélicoptère d'attaque de 2m à 1m.
Réduction de la portée létale de l'explosion des roquettes lourdes améliorées de l'Hélicoptère d'attaque de 2.8m à 2m.
Réduction du rayon d'explosion des roquettes lourdes de l'Hélicoptère d'attaque de 7m à 5.5m.
GADGETS
Les retours haptiques de la manette se déclenchent désormais de manière plus fiable avec les lunettes de vision nocturne et le masque à gaz.
Extension de la logique d'interaction de l'échelle d'assaut afin que les échelles puissent détruire de nouveaux gadgets et éléments du décor.
Ajustement du volume des effets sonores d'autodestruction du drone XFGM-6D.
Ajout d'une animation de recul manquante pour le HTI-Mk2.
Ajout d'un son plus pressant en cas de faible niveau de batterie pour les lunettes de vision nocturne NVIS-500 afin de mieux signaler les instances de manque de batterie.
Résolution d'un problème relatif aux lunettes de vision nocturne NVIS-500 à cause duquel le son d'épuisement de la batterie ne se déclenchait pas correctement lors de l'utilisation du viseur.
Mise à jour de l'échelle de score relative aux tirs sur les véhicules afin que les tirs réguliers et les tirs critiques au lance-roquettes ne confèrent plus un score identique.
Stylo médical AJ-03 COAG
Prise en charge des soins en vue à la troisième personne lorsque vous vous trouvez en position allongée sur le dos. (Vous pouvez désormais vous soigner en étant dans le dos).
Réduction de l'intensité de l'effet à l'écran et de la présentation visuelle.
Resynchronisation de l'effet de gameplay pour fournir une meilleure correspondance entre l'animation et le rendu audio mis à jour.
Réduction de la durée de l'animation d'injection.
Mise à jour des effets visuels du stylo pour mieux correspondre à la nouvelle animation.
Masque de protection
Ajout d'un avertissement de batterie faible afin de mieux signaler les instances de manque de batterie.
Correction d'un problème qui faisait que le masque pouvait disparaître soudainement de votre visage au lieu de voir apparaître l'animation de retrait de masque en cas de manque de durabilité lorsque vous brandissiez une arme de corps-à-corps.
Défibrillateurs
Remarque de l'équipe de développement : cette mise à jour corrige l'équilibrage du défibrillateur de manière significative de manière à améliorer le flux de gameplay et le rythme général du combat tout en maintenant l'impact et le caractère gratifiant des réanimations. Après avoir examiné le comportement du défibrillateur au cours des derniers mois, nous avons constaté qu'il était trop facile de réanimer plusieurs membres d'équipe à la suite sans voir les risques associés augmenter. Notre objectif est de préserver les moments cruciaux grâce auquel vous pouvez remettre les personnes de votre escouade sur pied rapidement, tout en encourageant une utilisation délibérée pendant le reste des parties.
À cette fin, le défibrillateur utilise désormais un système de charge (similaire à celui des jeux Battlefield précédents) via lequel, à partir de 3 charges, vous pouvez exécuter plusieurs réanimations rapides successives avant de devoir recharger le défibrillateur. Les apports en santé des réanimations sont désormais liés à la charge du défibrillateur : 50 % lors d'une utilisation instantanée à charge modérée, jusqu'à 100 % à pleine charge, avec un apport variable en cas de charge intermédiaire. Un nouvel indicateur mentionne désormais sur l'IU votre progression de charge pour vous aider à définir avec davantage d'efficacité le moment opportun pour exécuter vos réanimations.
Par ailleurs, les apports en santé liés au niveau de charge peuvent également être convertis en dégâts envers les unités ennemies. Cela signifie que vous pouvez à nouveau tuer un soldat adverse en une seule attaque au défibrillateur si vous avez entièrement chargé le défibrillateur au préalable.
Nous vous recommandons par conséquent de charger entièrement votre défibrillateur dès que possible (votre membre d'équipe qui attend une réanimation depuis plus de 10 secondes vous remerciera chaleureusement).
Voici toutes les informations relatives aux changements apportés au défibrillateur dans le cadre de cette mise à jour :
Intégration d'un réticule de progression à l'IU lors de la charge.
Les dégâts passent de 50 à 100 selon le niveau de charge, et ils augmentent par incréments de 10 points.
Correction du fait que les soldats à terre ne pouvaient pas être réanimés en se trouvant dans un recoin ou en position allongée dans des escaliers.
Le délai pour une charge complète passe de 0,65 seconde à 1 seconde.
Les attaques avec un défibrillateur entièrement chargé infligent désormais 100 points de dégâts, contre 60 auparavant.
Les défibrillateurs disposent désormais de 3 charges à régénération progressive, avec une charge rétablie toutes les 4 secondes.
Nécessite une charge de 0,35 seconde avant de pouvoir procéder à une réanimation.
Cadence légèrement réduite.
Les réanimations rétablissent désormais de 50 à 100 points de santé selon le niveau de charge, et leur valeur augmente par incréments de 10 points.
Mise à jour du délai de déploiement pour que la charge puisse commencer plus rapidement après la sélection du gadget.
ARMES
Ajout de la Faucheuse, une machette de 35 cm pour le combat au corps-à-corps, dans le cadre de la progression du Passe de combat de la phase Chasse ultime.
Les munitions Tête creuse et Pointe synthétique coûtent désormais moins cher pour la plupart des armes.
Le télémètre émet désormais un signal sonore lorsqu'un contrôle de distance commence et se termine.
Correction d'un problème relatif au CZ3A1, à cause duquel lancer une grenade alors que cette arme était équipée pouvait provoquer un délai avant que la grenade ne soit lancée.
Correction d'un problème relatif au DB-12, à cause duquel certains accessoires ne bénéficiaient pas d'une animation correcte au cours de l'action du mécanisme de pompe et du rechargement.
Modification et ajustement de l'animation du DB-12 pour fluidifier les transitions en commençant et en arrêtant de viser.
Correction du recul de la caméra qui était inférieur aux valeurs prévues lors de l'utilisation de l'accessoire optique TH-RDS 1.00x.
L'optique DRS-TH apparaît maintenant correctement sur le B36A4 et le SVDM.
Modification et ajustement des valeurs d'animation du M87A1 pour fluidifier les transitions avant et après le rechargement lors de l'utilisation du viseur.
Correction du fait que viser de côté lors de l'utilisation d'armes de corps-à-corps pouvait faire disparaître la rotation sur l'axe de lacet en cas d'équipement d'une arme de corps-à-corps.
Correction du fait que le laser violet ne conférait pas l'avantage attendu en cas de connexion au fusil d'assaut NVO-228E.
PROGRESSION
Remarque de l'équipe de développement : les membres de la communauté nous ont fréquemment signalé que la progression de la maîtrise des armes leur semblait trop dépendante des éliminations et des assistances. En effet, les personnes passant une partie à réparer des véhicules ou à soutenir leur escouade contribuent de manière significative à la réussite de leur équipe, mais cela n'a pas toujours été clairement visible au regard de leur progression.
Pour ce faire, nous avons ajouté un composant basé sur le temps pour la progression de la maîtrise des armes. Les joueurs et les joueuses continuent à progresser en faisant preuve d'une utilisation active des armes, même sans réaliser des éliminations ou des assistances sur une base régulière. L'EXP obtenue lors des éliminations et des assistances restent inchangée, ce qui fait que cette modification influe sur le taux de gain d'EXP global plutôt que provoquer une réduction ou un remplacement des récompenses existantes.
Ajout d'un nouveau système de progression qui accorde de l'EXP relative aux armes et aux véhicules dès que vous en utilisez, outre l'EXP traditionnellement associée aux éliminations et aux assistances.
Augmentation du taux de gain d'EXP dans tous les modes multijoueurs de 5 % à 10 % pour en harmoniser les valeurs.
Correction du suivi des défis pour que les dégâts provoqués par les missiles statiques à guidage par visée soient désormais pris en compte en tant que dégâts explosifs.
Correction du flux de déblocage en fin de manche pour que, désormais, le CZ Skorpion VZ.61 apparaisse correctement après l'accomplissement du défi "Infliger des dégâts avec des armes secondaires. Compte double dans les modes Crépuscule."”.
Correction du défi d'introduction "Capturer des objectifs à bord d'un véhicule." pour qu'il fasse l'objet d'une progression conforme.
Correction du défi de la semaine 6 "Infliger des dégâts au lance-grenades ou avec des grenades." pour que les dégâts infligés par les lance-grenades sous le canon des fusils d'assaut soient désormais pris en compte de manière conforme.
Correction du défi de la semaine 10 "Réussir des éliminations au fusil de précision. Les éliminations d'un tir en pleine tête comptent double." pour que les tirs en pleine tête à 75 m de distance ne soient plus pris en compte deux fois. Le texte du défi spécifie désormais les critères escomptés.
Correction du défi hebdomadaire bonus de la semaine 11 pour que les éliminations avec les lance-grenades sous le canon des fusils d'assaut vous gratifient désormais d'une double progression comme prévu.
Amélioration de la notification du défi "Tir rapide 1" dans les modes Free-to-Play pour afficher la présentation intégrale du défi au lieu du nom de l'arme uniquement.
Correction des critères de récompense du défi 5 de la Saison 2 de BF Pro pour que les conditions de déblocage correctes soient affichées dans le menu Équipements.
Correction du défi "Capturer ou défendre des secteurs dans des modes basés sur les secteurs." pour que son premier critère fasse désormais l'objet d'une progression appropriée.
Correction du défi "Infliger des dégâts en escouade en multijoueur." pour que les dégâts en multijoueur n'aient plus une incidence incorrecte sur la condition Free-to-Play.
Correction du défi "Réussir des éliminations d'ennemis à 25 m ou moins en multijoueur." pour que la condition manquante "OU" s'affiche correctement.
Correction du défi "Réussir des éliminations et des assistances en multijoueur." pour que la récompense et la capitalisation Redsec apparaissent correctement.
Correction du défi "Capturer un drapeau ennemi sans quitter le véhicule en Conquête, Percée ou Expansion." pour que ses critères ne se réfèrent plus à la progression de l'escouade dans un mode solo.
Correction de la mission quotidienne "Réussir des éliminations et des assistances au fusil à pompe. Compte triple en Battle Royale." pour que les critères en jeu correspondent désormais à la référence de conception.
Correction des notifications de défi en fin de manche pour que les missions quotidiennes apparaissent désormais correctement après leur accomplissement.
Correction de la présentation des récompenses de défi pour la Saison 2 de BF Pro afin que le défi 2 apparaisse désormais correctement sur la page des défis, sur l'écran des récompenses et dans les notifications de défi.
Correction du suivi des défis pour que le défi "Infliger des dégâts à des véhicules ennemis à pied." affiche désormais sa notification d'accomplissement après avoir infligé des dégâts à des véhicules ennemis à pied.
Correction du défi 1 d'exploration de la marina pour qu'il ne se soit plus verrouillé de manière incohérente.
Correction de la présentation des défis avec le filtre "OU" pour que les références avec des critères vides n'affichent plus "-" par défaut.
Correction de la présentation des défis avec le filtre "OU" pour que les mots-clés configurés s'affichent correctement en fonction des critères sélectionnés.
Correction de la progression du matériel de la Saison 2 pour que les défis n'apparaissent plus comme terminés avant que la moindre progression ne soit accomplie.
Correction des récompenses liées au matériel de la Saison 2 pour que le cinquième élément s'affiche correctement dans l'onglet Matériel de la Saison 2.
Correction de la quête de rattrapage de matériel de la Saison 1 pour que les éliminations et les assistances avec des grenades soient désormais correctement prises en compte.
Amélioration de la précision des défis de la Saison 2 au cours des semaines 1, 6 et 11 "Terminer des parties dans n'importe quel mode", "Gagner des points. Compte double en Battle Royale.", le défi hebdomadaire "Gagner des points. Compte double en Battle Royale." et "Infliger des dégâts avec des explosifs ou des incendiaires." pour que leur présentation en jeu corresponde désormais à leur objectif initial.
Correction d'un problème relatif aux défis hebdomadaires Free-to-Play et aux missions portant le mot-clé "Tous les modes", qui sont désormais correctement déverrouillés et suivis pour les personnes éligibles.
Amélioration de la configuration des défis Red Bull pour que "Capturer des points de passage rouges en tant qu'escouade en mode Survie : RB Supermoto." utilise le mot-clé, que "Gagner des points en conduisant des véhicules terrestres. Compte double si gagné en mode Survie : RB Supermoto." soit suivi correctement mais aussi comptabilisé deux fois le cas échéant, que "Temps total (en secondes) passé dans les airs avec l'ATV, la moto ou le Glider96." prenne désormais en compte tous les véhicules de transport légers éligibles, et que le F-97 Kestrel utilise désormais son nom applicable pour la communauté au lieu du nom utilisé par l'équipe de développement.
Amélioration des missions hebdomadaires "Réussir des éliminations et réanimer des membres d'équipe." pour que, désormais, la récompense bonus s'affiche correctement après l'accomplissement de chaque mission.
Mise à jour des tâches Assaut 1 pour que le filtre "OU" n'apparaisse plus de manière inappropriée.
Mises à jour des modalités de licence des défis multijoueurs pour que les défis uniquement multijoueurs associés au filtre "OU" apparaissent désormais comme verrouillés pour les membres Free-to-Play.
Mise à jour du défi de la semaine 11 "Réussir des éliminations/assistances avec des grenades." pour que les éliminations et les assistances avec des grenades incendiaires soient désormais correctement suivies.
IU et ATH
Les armes antiaériennes automatiques et statiques affichent désormais les icônes associées à la personne qui les transporte de façon plus cohérente.
Correction des invites relatives à la précommande du Passe de combat afin que le Passe de combat et BF Pro n'affichent plus les mêmes messages.
Correction de la tarification de BF Pro afin que la précommande utilise désormais le moyen de paiement prévu au lieu des PBF.
Correction du flux d'achat des packs afin que le bouton "Acheter le pack" disparaisse après l'achat.
Correction de la personnalisation des personnages afin que les skins de personnage s'affichent correctement.
Correction de la présentation en fin de manche afin que les escouades apparaissent désormais avec leurs personnalisations équipées au lieu de skins par défaut.
Correction du texte provisoire des critères de déblocage pour plusieurs récompenses, telles que les fiches de jeu À toute vitesse et Aigle gris, ainsi que les plaques Canicule et Humanité bestiale.
Correction de la présentation de la fiche de jeu afin que l'icône par défaut ne s'affiche plus en fin de manche une fois qu'elle a été modifiée.
Correction de la navigation dans la boutique afin que la touche Échap sur l'écran Confirmer/Annuler ne renvoie plus vers l'écran principal de la boutique.
Correction de la présentation de la Force opérationnelle Vector afin que Jensen, Kit et le skin de personnage de palier 11 utilisent désormais la bonne icône.
Correction du message "Vérifiez vos communications" lors du flux de démarrage afin que la fonctionnalité n'apparaisse plus en double.
Correction de la présentation de l'icône de canon pour le Skorpion VZ.61.
Correction du menu de précommande du Passe de combat afin que les prix manquants s'affichent désormais correctement.
Correction de la transition du Passe de combat de la Saison 1 à la Saison 2 afin que les récompenses de la Saison 2 s'affichent correctement.
Correction du fonctionnement de la branche bonus BF Pro afin que la progression des paliers fonctionne correctement lorsque BF Pro est acheté au cours de la même session.
Correction du flux d'achat de BF Pro afin que l'écran de célébration s'affiche correctement après l'achat.
Correction du flux de précommande du Passe de combat de la Saison 2 de BF Pro afin que vous puissiez désormais acheter correctement la version de BF Pro.
Correction de l'alignement de l'icône du viseur du CZ3A1 dans l'inventaire des soldats.
Correction du flux de récompense du Passe de combat "Traque mortelle" afin que les paliers manquants s'affichent correctement après l'achat de BF Pro.
Correction de l'affichage des armes de corps-à-corps débloquées dans la boutique afin qu'elles n'apparaissent plus comme verrouillées dans l'équipement.
Correction de la présentation de la couleur en fin de manche afin que les éléments du menu correspondent à la direction artistique souhaitée.
Correction du pied de page du matchmaking en Expansion à la fin de la manche afin qu'il affiche désormais Expansion au lieu de Conquête.
Correction de la ligne À la une afin que "^Test Tile" n'apparaisse plus.
Correction de l'affichage de la propriété afin que les objets possédés affichent désormais le statut correspondant après l'achat.
Correction du format de l'événement de télémétrie (menu principal).
Correction du positionnement de l'accessoire du canon du Skorpion VZ.61 dans le menu Collection.
Correction de la description de l'opacité de l'icône de réanimation d'escouade dans les paramètres de l'ATH.
Correction du flux d'aperçu de la boutique afin que l'annulation d'un achat direct à partir de l'aperçu d'un pack vous redirige désormais correctement.
Correction de l'alignement du didacticiel lorsque vous passez rapidement de l'équipement aux autres onglets UM.
Correction de la visibilité des icônes des armes dans le fil d'éliminations.
Les messages dynamiques des véhicules ne restent plus visibles lorsqu'ils doivent être cachés.
La couleur des icônes des alliés s'affiche désormais correctement à l'intérieur des véhicules.
Les marqueurs de véhicules passifs des hélicoptères s'affichent désormais correctement.
Amélioration des biographies des personnages et du nom des Commandos de la Stryge afin que la disposition et le nom des escouades s'affichent désormais correctement.
Amélioration de la visibilité des icônes des éléments cosmétiques et des pendentifs pour les objets comme Lame ailée, Seuil du crépuscule et d'autres récompenses concernées.
Amélioration de la présentation des plaques afin que les descriptions provisoires n'apparaissent plus sur les objets concernés.
Amélioration de la présentation des icônes de récompenses de gadgets du Passe de combat de la Saison 2 afin que les récompenses concernées affichent désormais la bonne vue de profil.
Amélioration de l'écran principal du Passe de combat afin que les éléments précommandés affichent désormais le bon décompte chaque jour.
Amélioration de la présentation de la branche bonus BF Pro afin que ses récompenses apparaissent correctement dans le Passe de combat.
Amélioration du flux d'obtention des packs de skins de gadgets afin que les critères de déblocage soient désormais correctement mis à jour après l'achat.
Amélioration des icônes des skins du défibrillateur afin que l'effet visuel "Corruption" n'apparaisse plus dessus.
Amélioration du menu EA connect afin que ses éléments s'affichent correctement.
Amélioration du flux de premier démarrage afin qu'il ne réapparaisse plus lors des futurs lancements du jeu.
Amélioration du flux de premier démarrage afin que le Contrat Utilisateur ne s'affiche plus deux fois.
Amélioration de la présentation du mode d'essai gratuit afin que le compte à rebours s'affiche correctement et que les vignettes n'apparaissent plus comme verrouillées.
Amélioration de la navigation au clavier et à l'aide de la manette pour les bulletins.
Amélioration de la configuration des reflets lors de l'aperçu des skins du Passe de combat dans l'affichage des parcours.
Amélioration du menu Social sur Xbox Series X|S et PlayStation 5 (clavier et souris) afin que le curseur de la souris s'affiche correctement.
Amélioration du nom et de l'identification de plusieurs offres dans la boutique, comme Prédation alpha, Tir à quatre feuilles, Commandos de la Stryge, Patrouille Toxique, Tisseur de guerre, Mort éveillée et Chasseurs de l'ombre.
Amélioration du flux de déblocage du SU-230 LPVO afin qu'il ne soit plus "Indisponible pour le moment" après avoir réussi le défi pour le débloquer.
Amélioration du flux de consentement pour la VoIP.
Les icônes d'alerte réseau ont été optimisées pour fournir une meilleure lisibilité.
Les icônes d'aperçu des signalements s'affichent désormais correctement, même lorsque la notification des signalements est désactivée dans les options.
Le nom des joueurs et des joueuses s'affiche désormais correctement lorsque vous les regardez, et la notification de signalement a été déplacée plus haut sur l'écran.
Suppression du message "RÉANIMEZ-MOI" clignotant en multijoueur.
Rétablissement des effets visuels manquants des fiches de jeu et des armes en fin de manche, comme les fiches de jeu, les armes des autres personnes et les onglets de défi concernés.
Rétablissement de l'icône du skin de gadget légendaire Dame obscure.
Rétablissement du menu de personnalisation des personnages dans l'équipement.
Rétablissement de l'icône du skin d'usine du HTI-MK2.
Rétablissement de l'icône du skin d'usine IGLA qui apparaît à nouveau dans le menu de personnalisation.
Les véhicules monoplaces actifs n'apparaissent plus en tant qu'options de réapparition sur l'écran de déploiement.
Mise à jour de la présentation de l'interface utilisateur en arabe dans Branche bonus, Biographie du personnage, Défis, et des descriptions de gadgets dans Équipement, afin de réduire les chevauchements de textes, les textes tronqués et les conflits liés à la hauteur des lignes.
Mise à jour de la présentation de l'escouade en fin de manche afin que des écussons d'uniformes similaires n'apparaissent plus sur tous les membres de l'escouade.
Mise à jour de la description "Soleil de minuit" afin qu'elle désigne désormais le bon lanceur au lieu d'un fusil à pompe.
Mise à jour du paquetage d'arme 18.5KS-K Ambition afin qu'il n'apparaisse plus deux fois dans le menu de personnalisation.
Mise à jour de la présentation du canon étendu de 411 mm du CZ3A1 dans l'ATH de l'inventaire des armes afin qu'il corresponde désormais au maillage de l'arme.
Mise à jour de la description de l'arme CZ3A1 afin qu'elle n'affiche plus le texte provisoire.
Mise à jour de l'astuce sur la fumée psychoactive dans le didacticiel afin qu'elle ne soit plus décrite comme nocive.
Mise à jour de la description de l'arme Skorpion VZ.61 afin qu'elle n'affiche plus le texte provisoire.
Mise à jour du paquetage d'arme épique "Poing d'acier" afin qu'il affiche la bonne icône.
Les autocollants d'armes achetés dans la boutique s'affichent désormais correctement dans l'équipement.
PARAMÈTRES
Intégration d'un outil d'affichage des zones mortes au menu Réglages de la manette, ce qui permet de visualiser les zones mortes de la manette sélectionnée afin de faciliter son réglage.
Amélioration de l'accès aux paramètres de la campagne pour que la page des paramètres de jeu n'apparaisse plus en blanc en l'ouvrant via l'icône de la campagne.
Correction de la visibilité des paramètres de la campagne pour que les menus de l'interface multijoueur n'affichent plus les paramètres uniquement pour la campagne.
Correction du nom des commandes de véhicule terrestre pour que l'option en jeu corresponde désormais à la terminologie prévue.
Correction de la présentation graphique pour que la jauge de VRAM apparaisse désormais correctement et se comporte comme prévu dans les versions concernées.
Correction des valeurs de données d'entrée pour que le curseur de la souris de l'infanterie affiche désormais la valeur voulue après avoir été modifié avec un compte actualisé.
Correction du texte de l'option Vitesse de prise d'appui d'arme pour fournir le comportement attendu.
Correction du texte de la configuration du système pour que l'option en jeu corresponde désormais à sa description.
Correction de la sous-section Pilote - Clavier et souris pour qu'elle corresponde désormais à la référence de conception voulue.
Correction du flux de réinitialisation des paramètres de vibration pour que la touche de réinitialisation fonctionne désormais correctement et que le préréglage des vibrations ne soit plus remplacé par des réglages personnalisés.
Correction du flux de sauvegarde relatif aux paramètres modifiés pendant les missions de la campagne pour que ces derniers persistent après le retour au menu.
Amélioration du menu Crédits pour que ce dernier s'affiche correctement sur l'écran Bonus en cours de partie.
Amélioration du flux des options pour que les touches Retour et Espace fonctionnent correctement au lieu de déclencher l'invite Quitter le jeu.
Amélioration des paramètres de jeu solo pour que l'option Ancrage de la visée en zoomant (infanterie) n'y apparaisse plus et que l'option Sprint avec stick vers l'avant soit disponible comme prévu.
Mise à jour des paramètres de flou de mouvement pour que les options Flou de mouvement de l'environnement et Flou de mouvement de l'arme se comportent désormais conformément à leur présentation dans le menu correspondant.
PORTAL
Intégration de l'outil Gadget Portal aux expériences personnalisées de Battlefield 6 et REDSEC. Gadget Portal est un outil polyvalent et personnalisable, conçu pour les créateurs et les créatrices qui développent des expériences Portal personnalisées. Il vous offre la possibilité de déclencher des logiques de jeu sur mesure à des moments ou à des endroits précis, en vous conférant davantage de contrôle et en transformant la façon dont les membres de la communauté interagissent avec votre environnement.
Correction de la configuration de la zone de combat pour que les tâches Zones d'exclusion, Zones de combat environnantes et Équipe fonctionnent correctement.
Correction du comportement dans l'inventaire du masque à gaz pour qu'il ne s'affiche plus lorsque tous les gadgets font l'objet d'une limitation.
Correction de la configuration des relais de communications pour que les relais affectés dans les expériences Portal n'utilisent plus des paramètres d'explosion erronés.
Correction du comportement de réapparition des véhicules pour que les véhicules apparaissent désormais correctement.
Correction du comportement d'événement associé aux véhicules pour que les événements se déclenchent correctement pour chaque siège.
Correction du comportement des bots dans Portal pour que les bots attaquent et défendent correctement les points de capture.
Amélioration de la connexion aux serveurs protégés par un mot de passe afin que les joueurs et les joueuses puissent rejoindre correctement les serveurs protégés de Portal.
Amélioration de la disponibilité des différents modes de Portal, grâce à laquelle le mode Décharge traumatique est de nouveau disponible.
Mise à jour de la fonction mod.SetCapturePointOwner() pour qu'elle fonctionne correctement.
Éditeur et application web
Correction des modes vérifiés Granite (Duo) et Expansion de manière à ce que les titres et descriptions temporaires n'apparaissent plus dans l'application web.
Correction de l'option de sélection de la langue pour que l'anglais britannique, l'anglais australien et le chinois s'affichent correctement dans le menu déroulant de l'application web.
Correction des paramètres de configuration de la carte Base de Hagental pour que l'option "Inclure les données spatiales par défaut" soit désormais disponible, empêchant ainsi les instances de QG manquants.
Correction du comportement de restriction de l'arme principale qui pouvait parfois empêcher les joueurs et les joueuses de se déplacer après leur déploiement.
Correction du filtre de propos injurieux afin que les mots non interdits ne soient plus censurés.
Correction du flux associé au bouton d'image de l'expérience, qui fonctionne désormais correctement après avoir réinitialisé ou actualisé une expérience.
Correction de l'éditeur web pour le mode Survie pour que l'onglet Mission ne soit plus accessible là où il n'est pas censé l'être.
Correction du bloc MapsItem dans l'application web version 1.2.1.0 pour que les cartes manquantes apparaissent correctement.
Correction de l'onglet Ordre de mission pour le mode vérifié Survie, qui fonctionne désormais correctement.
Correction de l'entrée associée à la frappe au gaz psychoactif dans l'onglet Restrictions afin qu'elle n'utilise plus une icône et un nom temporaire.
Amélioration de la création d'expériences pour que l'importation des données spatiales n'empêche plus la création d'expériences.
Amélioration de la stabilité d'hébergement pour les expériences qui utilisent différents points d'intérêt en mode Granite avec des données spatiales spécifiques.
Éditeur spatial et contenu
Correction des paramètres souterrains du mode Granite pour lui assigner un écran de chargement dédié.
Correction de la fonction OfficeBuilding_02_B pour qu'elle utilise le maillage approprié dans l'éditeur spatial.
Correction de la ressource Caméra fixe, qui correspond désormais à l'orientation de la caméra en jeu.
Amélioration de la protection du contenu afin que les ressources de type phantomRoom ne soit plus déplacées dans le SDK et exportées via une commande JSON.
Amélioration de la présentation du centre technologique par le biais de la suppression des ressources flottantes et mal alignées sur la localisation affectée.
Stabilité et scripts
Correction de la fonction de concaténation communautaire pour qu'elle se comporte désormais comme prévu.
Correction de la surcharge des erreurs d'association pour que les fonctions d'apparition sur un emplacement affichent désormais correctement la liste des paramètres fournis.
Amélioration de la stabilité relative à l'enregistrement de l'outil de suivi.
Amélioration de la stabilité relative à la validation du contrôle de zone.
Expériences vérifiées et mode Survie vérifié
Correction des restrictions SS26 pour qu'elles n'apparaissent plus deux fois dans l'onglet Restrictions.
Correction du flux d'initialisation des expériences vérifiées pour que les manches ne puissent plus commencer sans satisfaire à l'exigence d'avant-manche du nombre de joueurs et de joueuses.
Correction du tableau des scores du mode Survie vérifié pour que les escouades qui rejoignent une escouade locale apparaissent désormais correctement pendant la partie.
Amélioration de la compatibilité d'hébergement de sorte que les expériences vérifiées créées à partir de patchs précédents ne génèrent plus une erreur inconnue.
AUDIO
Amélioration du rendu sonore relatif à l'obstruction des véhicules.
Amélioration de la prise en charge du rendu audio spatial sur PS5.
Les surfaces herbeuses hautes font désormais l'objet d'un rendu sonore plus approprié.
Modification des effets sonores Walla pour enrichir l'ambiance.
L'audio associé au minigun du Little Bird a été peaufiné pour mieux se fondre dans le mixage sonore, en particulier avec une perspective de caméra en poursuite. De nouveaux effets sonores de tir ont par ailleurs été ajoutés.
Correction de la sous-section Chat vocal dans les options audio pour qu'elle corresponde désormais à la référence de conception initiale.
Correction des options audio du multijoueur pour que l'option "Voix des soldats et de la campagne" n'y apparaisse plus.
Correction de l'effet audio de zoom manquant lors de la visée avec la caméra de bombe sur le F-61V.
Amélioration de l'audio des touches pour que la sélection d'un skin ou d'un autocollant produise l'effet audio escompté.
Amélioration du rendu audio des cibles au stand de tir pour que des cris d'agonie intempestifs ne soient plus générés lors de l'élimination d'une cible.
Ajout de nouvelles réactions vocales lorsque des dégâts sont infligés via l'outil de réparation.
Réduction de la répétition des sons généraux d'impact avec l'outil de réparation.
IA
Prise en charge du remplissage avec des bots en mode Opérations.
Prise en charge étendue des véhicules contrôlés par des bots pour tous les modes, expériences et cartes multijoueurs.
Amélioration du comportement des bots afin qu'ils puissent évoluer dans les zones qui requièrent d'adopter une position accroupie ou allongée.
Amélioration du pilotage des véhicules par les bots dans les virages et dans les pentes.
Amélioration de la priorisation des cibles par les bots pour qu'ils ne se concentrent plus trop longtemps sur les signalements relatifs à un danger.
Amélioration du comportement du combat aérien pour que les bots engagent le combat plus souvent contre les forces ennemies.
Amélioration de la navigation sur la carte Contamination avec différentes mises à jour concernant la gestion d'itinéraires.
Amélioration de la navigation près du QG sur la carte multijoueur Tempête de feu afin que les bots ne restent plus coincés dans les falaises.
Mise à jour du comportement des bots à bord des véhicules pour leur permettre d'utiliser des véhicules blindés de manière appropriée.
REDSEC
JOUABILITÉ
Ajout du nouveau parcours tactique Incursion Hazmat pour la classe Assaut en Battle Royale.
Correction du flux associé au didacticiel Seconde Chance (RGM), qui se déclenche désormais après avoir rempli les critères prévus.
Amélioration de la transition en fin de manche en mode Survie afin que les unités ne restent plus coincées sur un écran noir après avoir trouvé la mort hors des limites de la carte à la fin de la manche précédente.
APPUIS TACTIQUES
Ajout de plaques de blindage à l'appui tactique Largage de munitions.
Ajout d'un nouvel appui tactique de grande valeur intitulé Largage de blindage, qui octroie une grande quantité de plaques de blindage.
Ajustement des chances d'apparition des appuis tactiques de grande valeur pour l'appui tactique Largage de blindage.
Augmentation du nombre de munitions obtenues via l'appui tactique Largage de munitions.
GADGETS
Battle Royale
Correction du comportement dans l'inventaire du C4 pour que les charges soient désormais supprimées correctement même si elles explosent sans utiliser le détonateur.
Survie
Correction du comportement dans l'inventaire du C4 pour qu'il ne soit plus supprimé de manière non conforme.
Correction des balises liées à la réapparition initiale pour qu'elles apparaissent correctement au sol.
CARTE
Correction de l'apparition des caches de renseignements pour que les emplacements soient désormais randomisés correctement.
Correction du placement du CCP-LAW dans le conteneur des caches d'armes.
Correction de l'apparition de butin pour les fusils à pompe et les grenades dans le fourgon de police et le fourgon pour qu'il ne passe plus à travers la géométrie ou flotte de manière intempestive.
Correction des interactions de pillage du Javelin dans le camion de livraison pour permettre un pillage à l'arrière du véhicule.
Amélioration de la distribution du butin dans des zones telles que Sceau et Centrale photovoltaïque.
Amélioration de la vitesse d'ouverture des caisses d'armurerie et des conteneurs largués.
Sécurisation du comportement de placement des coffres dans la zone du phare en déplaçant les coffres affectés derrière une surface destructible.
Amélioration de l'accès au matériel du MRAPV en nettoyant les gadgets placés devant les portes à l'ouverture.
Amélioration des apparitions du MRAPV et des coffres afin qu'elles incluent désormais 2 plaques de blindage au lieu de 1.
Amélioration des valeurs de destruction du mode REDSEC pour que le plâtre, le béton et d'autres objets lourds nécessitent désormais 2 coups de masse au lieu de 4 ou plus pour être détruits. Cette modification n'affecte pas les modes multijoueur.
IU et ATH
Les objets à piller, les véhicules et les objets de mission faisant l'objet d'une restriction de rang s'affichent désormais correctement dans le flux de signalements.
Battle Royale
Ajout d'icônes aux entrées et sorties des bunkers.
Mise à jour des couleurs dans le fil d'éliminations local pour que les membres de l'escouade apparaissent correctement.
Amélioration des informations de zoom de la carte de butin pour fournir un affichage conforme.
Survie
Mise à jour de la présentation du mode Survie en jeu pour une correspondance optimale avec la référence de Battlefield Labs.
AUDIO
Amélioration du rendu audio des signaux de repérage pour générer des sons plus reconnaissables. Le volume des signaux d'escouade a par ailleurs été sensiblement accru.
Mise à jour du flux audio du Commorose pour que le son d'affichage initial du menu ne soit plus joué lors de l'ouverture du Commorose en Battle Royale.
PROGRESSION
Refonte de la progression de l'EXP dans les modes Battle Royale et Survie afin de mieux récompenser le temps passé à jouer, ce qui résulte en une augmentation significative de l'EXP engrangée pour la plupart des joueurs et des joueuses, en réduisant toutefois légèrement l'EXP attribuée au 1 % des meilleures unités.
Battle Royale
Correction du défi de classe pour permettre d'accomplir des parties en tant que classe avec une mise à jour appropriée du défi, qui nécessitait auparavant de signer une victoire en Battle Royale.
Correction du défi hebdomadaire "Infliger des dégâts avec des gadgets. Compte double en Battle Royale." pour que les dégâts associés aux gadgets rapportent désormais une progression à double valeur.
Correction du défi hebdomadaire "Repérer des ennemis et réussir des assistances repérage avec des gadgets d'Éclaireur. Compte triple en Battle Royal." pour que les modes Battle Royale attribuent désormais le triple de points de progression.
Correction du défi hebdomadaire "Repérer des ennemis et réussir des assistances repérage avec des gadgets d'Éclaireur. Compte triple en Battle Royal." pour que repérer quelque chose avec des gadgets d'Éclaireur attribue désormais le triple de points de progression.
Amélioration de la présentation de la cinématique de fin de manche pour que les performances des joueurs et des joueuses soient mieux mises en valeur.
Augmentation de 50 % du score obtenu en cas d'éliminations et d'assistances aux dégâts en Battle Royale.
Survie
Correction du défi hebdomadaire "Capturer et neutraliser des objectifs en multijoueur ou accomplir des objectifs en mode Survie." pour que l'accomplissement des objectifs soit correctement compatibilité dans les modes Survie pris en charge.
Correction du flux de progression pour le défi Agent des forces spéciales de Battle Royale 4, qui fait désormais l'objet d'une progression conforme après avoir atteint les critères de déblocage prévus.
Mise à jour de la mission hebdomadaire "Terminer des parties dans n'importe quel mode." pour qu'elle s'affiche et soit suivie correctement en multijoueur et non plus en mode Survie uniquement.
Battlefield 6 est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Il est possible de l'obtenir tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :
PC
Édition Standard → 53,19 € au lieu de 70 €, soit 24 % de réduction.
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