Battlefield 6 : Electronic Arts a discrètement utilisé des outils IA tout au long du développement

Le développement de Battlefield 6 a largement bénéficié de technologies d'intelligence artificielle pour accélérer la création de ses personnages et cinématiques. Si ces outils ont permis un gain de temps considérable, leur utilisation non déclarée sur Steam soulève aujourd'hui quelques interrogations au sein de la communauté.
Electronic Arts a intégré plusieurs technologies basées sur l'intelligence artificielle pour accélérer le développement de Battlefield 6
. Selon un récent rapport
mettant en avant les entreprises innovantes de l'année 2026, l'éditeur américain a massivement eu recours à des outils internes pour optimiser la création de son jeu de tir phare
.
Une animation faciale générée par la machine
Le système Voice2Face, développé par le groupe de recherche interne SEED, a joué un rôle central. Ce logiciel permet de convertir des enregistrements vocaux en animations faciales synchronisées. D'après les informations partagées, cette technologie a été utilisée pour préparer l'animation de l'intégralité des cinématiques du jeu
. Plus impressionnant encore, environ trente pour cent de l'animation vocale finale présente dans ces séquences provient directement de ce système automatisé. Les animateurs humains sont ensuite intervenus pour affiner et valider le résultat avant la sortie du titre.
La modélisation des personnages a également bénéficié de ces avancées. L'équipe artistique s'est appuyée sur FaceRig, un autre outil interne couplé à des logiciels standards de l'industrie
. Au lieu de sculpter chaque visage manuellement, ce système utilise des déformations procédurales pour modifier un modèle de base.
Cette approche a permis de réduire drastiquement le temps nécessaire à la création d'un visage, passant d'environ deux semaines à seulement quelques heures
. Bien que les artistes conservent le contrôle sur le style et le résultat final, le travail préparatoire est désormais largement assisté.
Une absence de transparence sur les plateformes de vente
Cette révélation soulève un point de friction concernant les règles de distribution numérique. La plateforme Steam exige actuellement que les développeurs signalent l'utilisation de contenus générés par intelligence artificielle directement visibles par les joueurs
. Or, la page de Battlefield 6 ne mentionne aucune déclaration en ce sens.
Malgré cette controverse naissante, Battlefield 6 reste un immense succès commercial
. Avec plus de vingt millions d'exemplaires écoulés, le titre a été sacré jeu de tir à la première personne le plus vendu de l'année 2025, générant une hausse spectaculaire des revenus pour Electronic Arts. Toutefois, le titre peine depuis à fidéliser ses joueurs, en dépit de la sortie de la saison 2.
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