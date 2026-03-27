Battlefield 6 : Electronic Arts a discrètement utilisé des outils IA tout au long du développement



le 27 mars 2026 à 11h15 Publié par Corentin Rimbert le 27 mars 2026 à 11h15

Le développement de Battlefield 6 a largement bénéficié de technologies d'intelligence artificielle pour accélérer la création de ses personnages et cinématiques. Si ces outils ont permis un gain de temps considérable, leur utilisation non déclarée sur Steam soulève aujourd'hui quelques interrogations au sein de la communauté.