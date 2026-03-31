Battlefield 6 : Patch 1.2.2.5 du 31 mars, les détails

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 31 mars 2026 à 11h10
Electronic Arts publie une nouvelle mise à jour ce 31 mars, permettant d'améliorer certains points dans Battlefield 6.
Battlefield 6 : Patch 1.2.2.5 du 31 mars, les détails
En pleine saison 2, Battlefield 6 continue son amélioration, avec le déploiement, ce jour, de la mise à jour 1.2.2.5. Celle-ci se concentre essentiellement sur la correction de problèmes, et de quelques équilibrages. Vous pouvez découvrir le patch notes de la mise à jour 1.2.2.5 de Battlefield 6 ci-dessous, disponible sur toutes les plateformes.

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Patch 1.2.2.5 de Battlefield 6 du 31 mars

MODIFICATIONS

ACCESSOIRES

  • Correction du fait que les mains des soldats bloquaient parfois la vue avec certaines lunettes à portée variable.

MATCHMAKING

  • Correction d'un problème qui empêchait les joueurs et les joueuses de rejoindre des sessions en cours liées à leurs contacts via l'interface Steam.

CARTES ET MODES

  • Correction d'un problème qui faisait que l'effet des lunettes de vision nocturne était parfois généré de manière imprévue en passant d'un soldat à l'autre en mode Spectateur.
  • Résolution d'un problème qui faisait que l'emplacement du C-RAM de la faction PAX ne s'affichait pas correctement sur la carte Eastwood.
  • Correction du fait que des soldats additionnels pouvaient apparaître derrière l'escouade active sur l'écran d'insertion de pré-partie pour la carte Base de Hagental.

REDSEC

  • Résolution d'un problème qui empêchait les joueurs et les joueuses de ramasser automatiquement des grenades dans REDSEC.
  • Résolution d'un problème qui faisait disparaître du butin peu après son apparition.

STABILITÉ

  • Des améliorations d'ordre général ont été apportées pour minimiser les plantages et renforcer la stabilité.

IU et ATH

  • Résolution d'un problème qui faisait que les statistiques de partie et de performance, ainsi que les informations sur votre escouade, s'affichaient parfois de manière erronée sur l'écran de fin de manche.
Miniature vidéo

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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