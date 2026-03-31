Battlefield 6 : Patch 1.2.2.5 du 31 mars, les détails

Electronic Arts publie une nouvelle mise à jour ce 31 mars, permettant d'améliorer certains points dans Battlefield 6.

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Patch 1.2.2.5 de Battlefield 6 du 31 mars MODIFICATIONS ACCESSOIRES Correction du fait que les mains des soldats bloquaient parfois la vue avec certaines lunettes à portée variable. MATCHMAKING Correction d'un problème qui empêchait les joueurs et les joueuses de rejoindre des sessions en cours liées à leurs contacts via l'interface Steam. CARTES ET MODES Correction d'un problème qui faisait que l'effet des lunettes de vision nocturne était parfois généré de manière imprévue en passant d'un soldat à l'autre en mode Spectateur.

Résolution d'un problème qui faisait que l'emplacement du C-RAM de la faction PAX ne s'affichait pas correctement sur la carte Eastwood.

Correction du fait que des soldats additionnels pouvaient apparaître derrière l'escouade active sur l'écran d'insertion de pré-partie pour la carte Base de Hagental. REDSEC Résolution d'un problème qui empêchait les joueurs et les joueuses de ramasser automatiquement des grenades dans REDSEC.

Résolution d'un problème qui faisait disparaître du butin peu après son apparition. STABILITÉ Des améliorations d'ordre général ont été apportées pour minimiser les plantages et renforcer la stabilité. IU et ATH Résolution d'un problème qui faisait que les statistiques de partie et de performance, ainsi que les informations sur votre escouade, s'affichaient parfois de manière erronée sur l'écran de fin de manche.

PC Édition Standard → 53,19 € au lieu de 70 €, soit 24 % de réduction. Édition Phantom → 77,89 € au lieu de 100 €, soit 22 % de réduction.

Xbox Series Édition Standard → 33,99 € au lieu de 80 €, soit 58 % de réduction. Édition Phantom → 53,09 € au lieu de 110 €, soit 52 % de réduction.

PS5

Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.



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