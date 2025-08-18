Battlefield 6 : La progression de la bêta sera-t-elle conservée ?

De nombreux joueurs se demandent si la progression de la bêta de Battlefield 6 et notamment les armes et cosmétiques débloqués seront conservées lors de la sortie finale du FPS, début octobre.

La progression de la bêta sera-t-elle conservée dans Battlefield 6 ?

Tout n'est pas perdu

Une multitude de joueurs et de joueuses ont découvert, ouverte à tous sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series durant le mois d'août, permettant de profiter d'une partie du contenu multijoueur que proposera l'expérience. Alors que du contenu pouvait être débloqué, de nombreux joueurs se posent la question surDurant la, une grande partie de la communauté a joué afin d'atteindre certains niveaux et débloquer des récompenses exclusives, mais aussi des accessoires pour leurs armes, ce qui demande un certain investissement et quelques parties fastidieuses, avec un équipement moins intéressant. Malheureusement, il faudra tout recommencer puisqueUne nouvelle qui pourrait décevoir certains membres de la communauté, mais il est en réalité logique de voir que. C'est, d'ailleurs, souvent le cas dans ce genre d'opérations. En effet, la réinitialisation est obligatoire pour que chaque joueur démarre sur le même pied d'égalité lors de la sortie, d'autant plus que tout le contenu n'était pas accessible lors de cette bêta.En revanche, les joueurs, en réussissant les défis qui ont été proposés par EA et DICE. En jouant à la sortie, ces objets seront automatiquement ajoutés à l'inventaire des joueurs, tout comme les Twitch Drops.Rendez-vous donc, pour découvrir l'entièreté du contenu, comme les armes et les cartes qui n'étaient pas toutes disponibles. Même s'il va falloir débloquer à nouveau les accessoires d'armes, cela ne devrait pas être un problème pour les joueurs qui l'attendent impatiemment.