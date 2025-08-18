Battlefield 6 : La progression de la bêta sera-t-elle conservée ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 18 août 2025 à 18h38
De nombreux joueurs se demandent si la progression de la bêta de Battlefield 6 et notamment les armes et cosmétiques débloqués seront conservées lors de la sortie finale du FPS, début octobre.
Battlefield 6 : La progression de la bêta sera-t-elle conservée ?
Une multitude de joueurs et de joueuses ont découvert la bêta de Battlefield 6, ouverte à tous sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series durant le mois d'août, permettant de profiter d'une partie du contenu multijoueur que proposera l'expérience. Alors que du contenu pouvait être débloqué, de nombreux joueurs se posent la question sur la progression de la bêta et se demandent si elle sera conservée.

La progression de la bêta sera-t-elle conservée dans Battlefield 6 ?

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Durant la bêta de Battlefield 6, une grande partie de la communauté a joué afin d'atteindre certains niveaux et débloquer des récompenses exclusives, mais aussi des accessoires pour leurs armes, ce qui demande un certain investissement et quelques parties fastidieuses, avec un équipement moins intéressant. Malheureusement, il faudra tout recommencer puisque la progression de la bêta de Battlefield 6 ne sera pas transférée lors de la sortie finale dans quelques mois.

Tout n'est pas perdu

Une nouvelle qui pourrait décevoir certains membres de la communauté, mais il est en réalité logique de voir que la progression de la bêta n'est pas conservée. C'est, d'ailleurs, souvent le cas dans ce genre d'opérations. En effet, la réinitialisation est obligatoire pour que chaque joueur démarre sur le même pied d'égalité lors de la sortie, d'autant plus que tout le contenu n'était pas accessible lors de cette bêta.

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En revanche, les joueurs conserveront tous les éléments cosmétiques débloqués par le biais de la bêta, en réussissant les défis qui ont été proposés par EA et DICE. En jouant à la sortie, ces objets seront automatiquement ajoutés à l'inventaire des joueurs, tout comme les Twitch Drops.

Rendez-vous donc dès le 10 octobre pour la sortie de Battlefield 6, pour découvrir l'entièreté du contenu, comme les armes et les cartes qui n'étaient pas toutes disponibles. Même s'il va falloir débloquer à nouveau les accessoires d'armes, cela ne devrait pas être un problème pour les joueurs qui l'attendent impatiemment.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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