Battlefield 6 : Non, si vous ratez vos tirs au sniper vous n'êtes pas nul, enfin peut-être

Disponible depuis quelques jours maintenant, Battlefield 6 s'est ouvert au monde entier, avec une belle réussite. Cela a permis aux joueurs de mieux comprendre certaines mécaniques, dont l'une est inhérente aux fusils de sniper.
Si vous êtes un joueur qui aime par-dessus tout les fusils de précision, vous avez peut-être remarqué que certains tirs ne sont pas réussis
, alors que vous pensiez avoir pourtant la cible parfaitement dans votre ligne de mire. Cela ne vient pas de vous, mais d'une classe mal choisie
, comme l'a remarqué la communauté.
Le sniper n'est bon qu'avec qu'une seule classe
Si les joueurs sont assez libres dans Battlefield 6
, en pouvant équiper n'importe quelle arme depuis n'importe quelle classe, les développeurs ont (volontairement ou non) rendu le fusil de sniper plus faible si vous ne jouez pas avec sa classe de prédilection
. En effet, comme l'a démontré le créateur de contenu Stodeh
, si vous jouez avec un fusil de précision dans l'une des trois autres classes que l'Éclaireur, vous subirez alors un malus, qui rend bien moins précise votre arme, même si vous avez visé juste.
En bref, le jeu vous encourage à jouer avec un fusil de sniper uniquement en Éclaireur
, au risque sinon de voir vos tirs être ratés, même si vous aviez bien visé. Un système qui n'était pas actif sur la bêta, comme l'affirme Wisethug, notre partenaire et spécialiste de la saga Battlefield.
Un manque de transparence
Le souci majeur est que cela n'est mentionné nulle part, là où les bonus sont affichés en sélectionnant une classe. Pourquoi rendre une arme moins puissante dans les autres classes, sans l'indiquer ? À moins qu'il ne s'agisse d'un bug ? Si tel est le cas, cela sera corrigé d'ici quelques jours, mais pour le moment, Battlefield Studios n'a rien annoncé.
De fait, si vous avez vu plusieurs de vos tirs au sniper ne pas toucher votre cible en ne jouant pas Éclaireur, pas de panique, vous n'avez pas perdu toute votre aim. En revanche, si vous étiez sur cette classe...
Quoi qu'il en soit, Battlefield 6
est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Il est possible de l'obtenir tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :
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commentaire (1)
Ouf, moi qui pensais être nul en fait ça va