Battlefield 6 : Les Twitch Drops de lancement, la liste et comment les récupérer

Des récompenses exclusives seront à récupérer pour le lancement de Battlefield 6, notamment via les Twitch Drops. Ainsi, même sans y jouer, vous aurez déjà quelques cosmétiques.
Battlefield 6
est enfin là, après une très longue attente.
Et pour célébrer ce grand lancement, attendu de tous, EA et DICE permettent à celles et ceux qui regardent leurs créateurs de contenu préférés de mettre la main sur de belles récompenses exclusives, qui ne pourront être récupérées que pendant une durée limitée. De quoi mettre encore plus en avant le FPS pour ce grand retour. Nous vous expliquons comment récupérer tous ces cosmétiques.
Comment obtenir les Twitch Drops de lancement BF 6 ?
La procédure à suivre pour pouvoir participer aux Twitch Drops de lancement de Battlefield 6
est assez simple et fonctionne comme tous les autres événements du genre. Pour que cela soit clair et que vous ne perdiez pas de temps, nous vous listons ci-dessous les quelques étapes à suivre pour être certains de tout récupérer :
- Rendez-vous à cette adresse pour lier vos comptes EA et Twitch, si ce n'est pas déjà fait.
- Regardez des créateurs de contenu en train de streamer Battlefield 6, comme notre partenaire Wisethug.
Les récompenses du Twitch Drops de Battlefield 6 pour la sortie
Concernant les récompenses Twitch Drops pour le lancement de Battlefield 6
, voici ce que vous allez pouvoir gagner, et le nombre d'heures qu'il faut regarder pour les obtenir :
- Regarder pendant 1 heure → Plaque Preum's
- Regarder pendant 2 heures → Pack de skins d'armes Cyberguerre
- Regarder pendant 3 heures → Skin de véhicule Faucon vert
- S'abonner ou offrir un sub → Skin de soldat Polyvalence
Tous ces éléments peuvent être récupérés gratuitement, donc, jusqu'au 17 octobre 2025. Cela vous laisse le temps de regarder un créateur de contenu sur Twitch, en train de jouer à Battlefield 6, avec les drops d'activés
. Comme toujours, vous pouvez suivre votre progression, pour savoir combien de temps il vous reste avant d'atteindre tel ou tel palier, via la page d'inventaire des Drops
. Une fois la récompense obtenue, il suffit d'aller la réclamer sur la page pour la voir apparaître en jeu.
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