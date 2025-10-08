Battlefield 6 est-il dans le Game Pass ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 08 octobre 2025 à 17h55
De nombreux joueurs et joueuses se demandent si Battlefield 6 est dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
Battlefield 6 est-il dans le Game Pass ?
Développé par DICE et édité par EA, Battlefield 6 arrive, comme vous le savez probablement déjà, au début du mois d'octobre 2025 sur diverses plateformes de jeu. Ce nouvel opus Battlefield est, d'ailleurs, très attendu par les joueurs et les joueuses, fans ou non de la franchise. Certains d'entre eux se demandent ainsi si le titre est présent ou non dans le Game Pass et souhaitent, de ce fait, savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.

Ci-dessous, nous vous précisons tout ce qu'il y a à savoir à propos de l'arrivée de Battlefield 6 dans le Game Pass.

Battlefield 6 est-il dans le Game Pass ?

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Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse est, malheureusement, négative, au moment où nous écrivons ces lignes : Battlefield 6 ne figure pas dans le catalogue du Game Pass.

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Toutefois, il y a des chances que Battlefield 6 intègre, dans un futur plus ou moins proche, le Game Pass. Effectivement, comme vous le savez probablement déjà, de nouveaux jeux, AAA et/ou indépendants, débarquent régulièrement dans le service de Microsoft, c'est-à-dire tous les mois. Ainsi, il se peut que DICE et EA décident de proposer Battlefield 6 dans le Game Pass, à l'avenir. D'autant plus que le précédent opus, à savoir Battlefield 2042, est arrivé dans le catalogue dudit service.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaire (1)

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l7moade (invité) Le 08/10/2025 à 18:23

même s'il y était c'est plus intéressant de l'acheter pour ceux qui vont y jouer plus de trois mois maintenant