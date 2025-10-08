De nombreux joueurs et joueuses se demandent si Battlefield 6 est dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.

Battlefield 6 est-il dans le Game Pass ?

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Développé par DICE et édité par EA,arrive, comme vous le savez probablement déjà, au début du mois d'octobre 2025 sur diverses plateformes de jeu. Ce nouvel opus Battlefield est, d'ailleurs, très attendu par les joueurs et les joueuses, fans ou non de la franchise. Certains d'entre eux se demandent ainsi si le titre est présent ou non dans leet souhaitent, de ce fait, savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.Ci-dessous, nous vous précisons tout ce qu'il y a à savoir à propos deNe faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse est, malheureusement, négative, au moment où nous écrivons ces lignes :Toutefois, il y a des chances queintègre, dans un futur plus ou moins proche, le. Effectivement, comme vous le savez probablement déjà, de nouveaux jeux, AAA et/ou indépendants, débarquent régulièrement dans le service de Microsoft, c'est-à-dire tous les mois. Ainsi, il se peut que DICE et EA décident de proposer, à l'avenir. D'autant plus que le précédent opus, à savoir Battlefield 2042, est arrivé dans le catalogue dudit service.En attendant la possible arrivée de, et si vous désirez coûte que coûte le découvrir, il va falloir passer par la case achat, que vous soyez sur PS5, Xbox Series ou bien PC. Rappelons que, selon les dernières informations connues,se dotera de sa saison 1 à la fin du mois d'octobre 2025, et plus précisément dès le 28. Pour finir, sachez que notre partenaire