Battlefield 6 : Le patch notes de la saison 1 est là, découvrez les nouveautés et changements

Retrouvez tous les détails et le patch notes complet ainsi qu'en français de la mise à jour apportant la saison 1 sur Battlefield 6.
Comme vous le savez probablement déjà, Battlefield 6 va se doter de sa saison 1
, le mardi 28 octobre. Celle-ci sera lancée dans l'après-midi et a, bien évidemment, été introduite par le biais d'une toute nouvelle mise à jour, c'est-à-dire le patch 1.1.1.0
. Comme vous pourrez le constater, cette mise à jour corrige certains problèmes rencontrés par la communauté, apporte des changements pour l'équilibrage et améliore plusieurs éléments
.
Mais, sans plus tarder, voici le patch notes en français de la mise à jour 1.1.1.0, liée à la saison 1 et déployée le 28 octobre 2025, de Battlefield 6
.
Patch notes de la mise à jour 1.1.1.0, de la saison 1, de Battlefield 6
Ajouts majeurs
- Amélioration des mouvements et des animations de base, avec notamment des atterrissages plus fluides, des transitions de postures plus rapides, de meilleures animations de franchissement et une réduction du "rebondissement" lors de l'atterrissage ou de la réapparition.
- Révision de la dispersion des armes, pour correspondre à la précision et à la maniabilité de chacune d'elles, en prenant en compte leur performance en fonction de la portée de tir. Ces modifications visent à régler les situations pour lesquelles la précision manque de cohérence (notamment quand la dispersion ne s'amenuise pas correctement après un sprint) et, d'une manière générale, à atteindre l'équilibre voulu entre précision, contrôle et puissance.
- Amélioration significative de la visibilité et de l'éclairage, avec de meilleures transitions, un éclairage intérieur amélioré, et une réduction de la persistance du brouillard et de la fumée.
- Amélioration sonore, avec l'ajout de nouveaux effets de projectiles, de destruction et d'explosion, un meilleur mixage sonore des véhicules et des armes, et de meilleurs retours haptiques pour diverses interactions.
- Amélioration de l'IU et de l'ATH pour une meilleure clarté et une cohérence accrue, notamment au niveau des indicateurs de prolongation, et ajout de correctifs de fin de manche et d'indicateurs de déblocage d'armes et de gadgets.
- Résolution de problèmes spécifiques à différents lieux, d'animations de réapparition, de limites de cartes, d'éléments mal alignés, et intégration d'une meilleure stabilité générale en modes Conquête, Percée et Ruée.
Modifications
Jeu
- Résolution d'un problème qui faisait qu'une plongée lors des phases de combat pouvait s'interrompre dans les pentes.
- Résolution d'un problème qui faisait que les soldats se détachaient des tyroliennes lorsqu'ils s'y accrochaient à grande vitesse.
- Amélioration de la stabilité et du centrage de la visée pour une précision nettement plus constante.
- Résolution d'un problème qui faisait que les mouvements pouvaient empêcher une visée stable.
- Amélioration de l'alignement des hitbox de personnages, pour que le haut du corps et la tête correspondent mieux aux modèles.
- Résolution d'un problème qui faisait que l'animation de saut pouvait se lancer deux fois lors de l'utilisation du viseur.
- Le trajet d'animation de l'atterrissage est désormais mieux centré, et ne dérive plus vers le côté.
- Résolution d'un problème qui faisait que l'imprécision de saut pouvait persister trop longtemps après l'atterrissage.
- Résolution d'un problème visuel qui faisait que l'arme apparaissait de travers après l'apparition des soldats.
- Résolution d'un problème qui faisait que lancer des grenades en position allongée pouvait faire apparaître les soldats debout en vue à la troisième personne.
- Résolution d'un délai d'animation lors de l'ouverture de portes en cours de glissade.
- Résolution d'un problème qui faisait que les joueurs et les joueuses pouvaient rester coincés en sautant par dessus certains objets.
- Résolution d'un problème visuel qui faisait que les soldats morts semblaient nager.
- Résolution d'un problème qui faisait que donner un coup au corps-à-corps avec un gadget sélectionnait l'arme principale au lieu de garder le gadget en main.
- Résolution d'un problème qui faisait qu'une personne tuée par une mine la voyait avec la « killcam ».
- Résolution d'une instabilité de caméra qui pouvait survenir en s'accrochant à une échelle en regardant en bas.
- Résolution d'un problème qui faisait que l'oscillation de la caméra et de l'arme était incorrecte en montant ou descendant d'un véhicule.
- Résolution d'un problème qui faisait que les armes d'autres soldats pouvaient traverser les murs lorsqu'ils entraient dans votre champ de vision.
- Résolution d'un problème qui faisait que des pistolets pouvaient disparaître en nageant.
- Amélioration de la précision de l'éclairage lors du tir au jugé et de l'utilisation du viseur.
- Réduction des problèmes de rebond ou d'atterrissage sur certains éléments.
- Résolution d'un problème qui faisait que la vue du tueur ou de la tueuse ne s'affichait parfois pas correctement dans la « killcam ».
- Améliorations apportées à l'oscillation de l'arme et de la caméra, pour des déplacements bien plus fluides.
- Résolution d'un problème qui faisait que les ennemis pouvaient subir des dégâts de corps-à-corps en étant assis dans un véhicule fermé.
- Résolution d'un problème qui faisait que le franchissement d'obstacle pouvait échouer s'il se déclenchait à l'instant où l'obstacle était touché.
- Résolution d'une animation pour laquelle, lors de franchissements répétés, la main du personnage pouvait être placée incorrectement.
- Résolution d'un problème qui faisait que des coups au corps-à-corps simultanés pouvaient rendre l'ennemi invisible.
- Résolution d'un problème qui faisait disparaître brièvement la tête des soldats lors des transitions de redéploiement.
- Amélioration de l'affichage de la progression du parcours tactique pour qu'il corresponde mieux aux éléments débloqués.
- Résolution d'un problème qui faisait que les soldats alliés semblaient se superposer en montant à l'échelle.
- Résolution d'un problème empêchant le franchissement d'obstacle en cours de glissade.
- Résolution d'un problème qui faisait que la caméra pouvait pivoter brusquement après une élimination.
- Résolution d'un problème qui faisait que les mains du joueur ou de la joueuse pouvaient disparaître brièvement après l'utilisation du stylo médical AJ-03.
- Amélioration de l'animation des coups de couteau lorsqu'une personne en traîne et réanime une autre.
- Résolution de problèmes de transition lorsqu'une personne est allongée et jette un coup d'œil.
- Résolution d'un problème qui faisait que la caméra pouvait traverser des éléments lorsque le joueur ou la joueuse s'allongeait en faisant des pas de côtés.
- Résolution d'une animation manquante à la troisième personne lors du passage de la position allongée au sprint.
- Résolution d'un problème qui faisait que, lors d'une chute en cours de sprint, un mouvement de main incorrect avait lieu.
- Résolution d'un problème visuel lorsque les soldats se trouvaient trop près de portes en verre.
- Correction d'animations de visée instables à la troisième personne lorsque l'arme est brandie.
- Résolution d'un bug empêchant de viser vers la gauche ou la droite lorsque l'arme est brandie trop près d'un mur.
- Résolution d'un problème qui faisait que l'animation pour incliner la vue, jeter un coup d'œil ou appuyer son arme pouvait s'interrompre.
- Résolution d'un problème qui faisait que les réactions aux tirs ennemis à la troisième personne n'avaient pas lieu si l'arme du personnage était brandie.
- Résolution d'une animation qui faisait que la caméra traversait le genou du personnage lorsqu'il tombait en étant accroupi.
- Résolution d'incohérences lors des exécutions, pour que les joueurs et les joueuses puissent réussir les exécutions au corps-à-corps même près des murs.
- Résolution du fait que subir des dégâts de corps-à-corps pouvait interrompre le tir.
- Plusieurs améliorations apportées à la visibilité, notamment l'éclairage, l'éblouissement et le brouillard, pour une meilleure clarté et un meilleur contraste sur toutes les cartes.
- Amélioration des animations de franchissement, de parachutage et d'ouverture des portes pour des transitions plus fluides.
- Résolution d'une interruption rare de l'animation de rechargement de l'arme des soldats alliés se trouvant hors de vue.
- Résolution de légères incohérences de transition lorsque vous brandissez votre arme, jetez un coup d'œil et vous allongez, pour un gameplay plus fiable.
- Ajout d'une personnalisation des parachutes pour les soldats.
- Résolution d'un problème d'épaule se cognant lorsque le joueur ou la joueuse s'équipe d'une arme en sprintant.
- Amélioration des impacts des corps inanimés, pour des réactions plus cohérentes et plus fiables.
- Amélioration de la transition entre postures et de l'animation d'atterrissage, qui s'arrêtent de façon plus rapide et plus fluide.
Véhicules
- Correction de retours haptiques absents lorsque vous passez d'une arme de char à une autre.
- Résolution d'un problème visuel qui faisait que la main d'une personne traversait la poignée du M1A2 SEPv3 lorsqu'elle était assise à l'extérieur.
Gadgets
- Résolution d'un problème rare à cause duquel la vue à la première personne avec le MAS 148 Glaive était bloquée lors du saut de combat.
- Résolution d'un problème visuel à la première personne lors des sauts de combat avec le MAS 148 Glaive.
- Correction du flottement des défibrillateurs lors des animations de franchissement.
- Résolution d'un problème qui faisait que le sac de ravitaillement ne fonctionnait pas correctement.
Armes
- La dispersion des armes a été rééquilibrée pour mieux correspondre aux dégâts de chacune d'elles à différentes portées. Les armes à dégâts faibles disposent d'une dispersion légèrement plus importante lors du tir, tandis que les armes à dégâts élevés en possèdent un peu moins.
- L'utilisation du fusil de précision avec n'importe quelle autre classe qu'Éclaireur n'augmente plus la dispersion de l'arme. Désormais, l'oscillation de l'arme commencera lors de la transition du zoom, ce qui conserve l'équilibrage et l'avantage de précision dont profite l'Éclaireur.
- Résolution d'un problème d'alignement des viseurs point rouge montés sur le dessus de l'arme.
- Résolution d'un problème qui faisait que, lorsque une personne appuyait son bipied alors qu'elle zoomait, seul le champ de vision était modifié, et pas le niveau de zoom correspondant à la lunette.
- Résolution d'un problème qui faisait que, pour certaines armes, le coût du silencieux long affiché n'était pas correct.
- Amélioration du réticule des armes automatiques pour une meilleure efficacité du tir en rafales.
- Résolution d'un problème qui faisait que l'utilisation d'un bipied en position allongée à proximité d'un élément de géométrie pouvait déplacer le joueur ou la joueuse.
- Équilibrage des dégâts de la masse contre les objets de l'environnement, pour une meilleure cohérence.
- Résolution d'un problème qui empêchait les joueurs et les joueuses de quitter le stand de tir.
Cartes et modes
- Amélioration des effets de brouillard et de fumée après une destruction, pour qu'ils ne durent pas trop longtemps et n'affectent pas la visibilité.
- Amélioration des transitions d'éclairage entre l'intérieur et l'extérieur pour une meilleure visibilité.
- Résolution d'un problème qui faisait que le mousqueton de la tyrolienne pouvait être décalé et sembler voler à côté du câble au lieu de le suivre.
- Les noms d'escouade sont désormais rendus aléatoires au début des matchs à mort en escouade.
- Ajout de maillage visible sur les relais dont la bombe est armée en mode Ruée.
- Mise à jour de la visualisation des prolongations dans l'IU, pour tous les modes.
- Résolution des problèmes d'animation et de positionnement lors des séquences d'insertion sur toutes les cartes.
- Résolution d'un problème qui faisait que l'IU du mode de jeu pouvait afficher des scores incorrects ou ne pas se mettre à jour tout au long d'une manche.
- Résolution d'un problème de progression de fin de manche en mode Roi de la colline.
- Résolution d'un problème qui faisait que, sur plusieurs cartes, les joueurs et les joueuses pouvaient disposer d'une animation leur donnant l'impression de bondir lors de l'apparition au QG après avoir capturé de nouveaux territoires en Expansion.
- Vallée de Mirak
- Résolution d'un problème d'alignement du maillage de la tyrolienne en Conquête.
- Résolution d'un problème à cause duquel la caméra de déploiement en Ruée affichait le mauvais côté de la carte.
- Résolution d'un problème qui empêchait les joueurs et les joueuses d'armer l'explosif du relais A en Ruée en raison d'un élément mal placé.
- Siège du Caire
- Correction de lignes et limites de territoires qui se chevauchaient pendant l'écran de briefing en Expansion.
- Pic de la libération
- Résolution d'un problème en Expansion qui faisait qu'une portion de la carte du côté de l'OTAN était déconnectée durant la première période de la partie.
- Résolution d'un problème en Ruée, qui faisait qu'une partie du QG de l'équipe en attaque était incorrectement indiquée comme étant hors limite.
- Cité de Sobek
- Résolution d'un problème qui empêchait les gens de capturer une partie du drapeau C en Expansion.
- Résolution d'un problème qui faisait que les gens pouvaient prendre feu en réapparaissant près d'un camion en flammes en Match à mort en équipe.
- Ajustement de l'apparition d'un véhicule d'infanterie qui était trop près d'un bâtiment, dans la zone du QG de la Pax Armata.
- Pont de Manhattan
- Résolution d'un problème en Percée à cause duquel les gens pouvaient rester bloqués à l'écran de fin de manche si le leader de groupe partait durant cette séquence.
IU et ATH
- Ajout de nouveaux marqueurs de déblocage pour les armes, les paquetages d'arme, les accessoires, les gadgets et les armes à lancer.
- Amélioration des aperçus 3D de certains gadgets, qui afficheront correctement leur état de déploiement (par exemple : interception de grenades plutôt que contrôle à distance).
- Ajout d'aperçus vidéo qui illustrent le fonctionnement des gadgets.
- Ajout d'options cosmétiques pour les gadgets sélectionnés.
- Le bouton « Enregistrer et fermer » devient « Fermer » dans le menu de déploiement pour plus de clarté.
- Résolution de divers problèmes d'IU dans le menu Équipements.
- Résolution d'un problème qui faisait que le bonus d'EXP pour les personnes qui possèdent Battlefield 6 n'était pas affiché correctement en fin de manche.
- Correction de plusieurs champs textuels pour les plaques et les défis.
- Résolution d'un problème qui faisait que l'ATH n'apparaissait pas avec un format d'image 16:10 et certaines résolutions.
Paramètres
- Ajout de touches configurables pour le regard rapide en hélicoptère, en avion de chasse et en véhicule de transport.
- Résolution d'un problème d'affichage qui faisait que, pour certains formats d'image, les bordures étaient transparentes ou l'affichage n'était pas constant.
Mode Solo
- Résolution d'un problème dans la mission 1 où les joueurs et les joueuses ne pouvaient pas se pencher pendant la séquence de fin si la cinématique commençait alors que le couteau était équipé.
- Résolution d'un problème d'écran noir dans la mission Raid nocturne.
Portal
- Résolution d'un problème qui faisait que l'écran d'hébergement n'affichait pas l'image de l'expérience Portal.
- Résolution d'un problème de crash qui pouvait survenir si un leader de groupe démarrait un serveur Portal alors que les Packs de contenu 1 et 4 étaient désactivés.
- Réduction des délais de chargement de l'onglet infos du Navigateur de serveurs d'expérience pour que la connexion fonctionne correctement.
- Correction d'une faute d'orthographe dans le message de tentative de connexion à un serveur indisponible.
Audio
- Résolution d'un problème qui faisait qu'aucun bruit de pas n'était entendu lors du déplacement avec un couteau en main.
- Résolution d'un problème à cause duquel des dialogues directionnels (par exemple, "ennemi au nord") n'indiquaient pas la bonne direction.
- Ajustement des retours haptiques de plusieurs actions, notamment l'attaque par une fenêtre, l'utilisation du défibrillateur, la nage, l'utilisation du lance-roquettes, l'utilisation d'une mitrailleuse montée et les collisions des véhicules navals.
- Effets sonores des projectiles améliorés, avec des sons de vols à proximité pour les missiles, les roquettes et les obus, une meilleure gestion de la distance et un mixage général optimisé pour des sons d'impact plus réalistes.
- Configurations sonores mises à jour pour les roquettes légères et les fusils-mitrailleurs, ajustement des explosions superposées et du profil sonore en fonction de la distance.
- Amélioration de l'équilibrage sonore des véhicules et des armes, pour réduire les artefacts, les phasages non souhaités et la saturation excessive.
- Ajout de discussions à la radio via les haut-parleurs de la manette.
- Résolution d'un problème qui faisait que les effets sonores sur les mannequins et les véhicules du stand de tir provoquaient des sons de blessure incorrects ou altérés.
- Traitement radio désactivé pour le signalement des véhicules stationnaires et orientation revue pour les indicateurs de la boussole.
- Correction des sons d'ambiance et de destruction absents ou incorrects sur différentes cartes, dont le Siège du Caire, ainsi que des sons d'explosion absents pour les silos et les remorques de carburant.
- Ajout de configurations sonores ambiantes pour les accessoires environnementaux, tels que les barrières de construction et les bus.
- Ajout d'effets sonores pour les sections Rapport et Prise de contrôle du menu principal, avec notamment des animations d'annonces améliorées.
- Résolution d'un problème qui faisait qu'en raison de l'affichage tardif de l'onglet de défi, le son correspondant était lu trop tôt.
- Résolution d'un problème qui faisait que les boucles de son du défibrillateur ne s'arrêtaient pas après un franchissement d'obstacle.
- Correction de sons de rechargement absents ou non synchronisés.
- Correction du M39 EMR qui avait un son de silencieux, même sans silencieux installé.
- Effets sonores d'extérieur rétablis pour les mines de contre-mesures de la tourelle télé-opérée.
- Résolution d'un problème qui faisait que les pistes de la bande-son s'arrêtaient brusquement ou passaient trop tôt à la piste suivante.
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