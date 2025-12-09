Battlefield 6 : Le Nomad CX-12, comment débloquer cette arme de corps-à-corps ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 09 décembre 2025 à 14h20
Nous vous expliquons comment débloquer gratuitement le Nomad CX-12, une arme de corps-à-corps, sur Battlefield 6.
Battlefield 6 : Le Nomad CX-12, comment débloquer cette arme de corps-à-corps ?
Comme beaucoup d'autres jeux, Battlefield 6 propose un Passe de combat, qui est actuellement, lié à la saison 1. Cela permet, ainsi, à la communauté d'obtenir diverses récompenses, dont de nouvelles armes. D'ailleurs, sachez que certaines d'entre elles sont gratuites. C'est le cas, par exemple, pour l'arme de corps-à-corps Nomad CX-12, qui est disponible depuis la mise à jour « Winter Offensive »/« Offensive Hivernale » du 9 décembre 2025.

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Ci-dessous, nous vous expliquons, d'ailleurs, comment débloquer et obtenir gratuitement l'arme de corps-à-corps Nomad CX-12 sur Battlefield 6.

Comment débloquer l'arme de corps-à-corps Nomad CX-12 sur Battlefield 6 ? 

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Afin de débloquer l'arme de corps-à-corps Nomad CX-12 sur Battlefield 6, il convient de jouer et de progresser dans le Passe de combat de la saison 1. Comme précisé en jeu, c'est en accomplissant des défis hebdomadaires et en gagnant de l'EXP que vous obtiendrez des points de Passe de combat. Vous passerez un palier dans la branche activée tous les 10 points de Passe de combat collectés.

D'ailleurs, pour ajouter l'arme de corps-à-corps Nomad CX-12 sur BF6, vous devez vous intéresser à la branche bonus « Offensive hivernale » du Passe de combat de la saison 1 (il faut peut-être l'activer, au préalable, pour obtenir ses récompenses). Celle-ci est disponible depuis le 9 décembre dernier. Comme vous pourrez le constater, ladite arme de corps-à-corps figure en tant que 11ème récompense de « Offensive hivernale ». De ce fait, pour débloquer le Nomad CX-12, vous devez nécessairement récupérer les 10 récompenses précédentes. En fonction, cela pourrait vous prendre un peu de temps.

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À ce propos, rappelons que l'arme de corps-à-corps Nomad CX-12 de Battlefield 6 figure en tant que récompense gratuite. Cela permet ainsi aux joueurs et aux joueuses qui ne désirent pas payer le Passe de combat d'obtenir tout de même quelques nouveaux contenus. Comme vous vous en doutez, après avoir débloqué ladite arme de corps-à-corps, vous pourrez la mettre dans un loadout.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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