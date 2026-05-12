Battlefield 6 : Le L115, comment débloquer ce fusil de précision ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 12 mai 2026 à 14h56
Nous vous expliquons comment débloquer le fusil de précision L115 sur Battlefield 6.
Battlefield 6 : Le L115, comment débloquer ce fusil de précision ?

La saison 3, qui a été lancée le 12 mai 2026, a introduit plusieurs nouveautés, dont de nouvelles armes sur Battlefield 6. Parmi elles, nous retrouvons le fusil de précision L115. D'ailleurs, il se peut que vous ne sachiez pas comment l'obtenir et donc comment l'ajouter à votre arsenal.

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Dans ce qui suit, nous vous indiquons comment débloquer et récupérer gratuitement le fusil de précision L115 sur Battlefield 6.

Comment débloquer le fusil de précision L115 sur Battlefield 6 ?

Afin de débloquer le fusil de précision L115 sur Battlefield 6, les joueurs et les joueuses doivent tout simplement jouer au titre de DICE et progresser dans une branche spécifique du Passe de combat de la saison 3. Comme vous le savez probablement déjà, c'est en terminant des défis hebdomadaires et en gagnant de l'EXP que vous récupérez des Jetons pour le Passe de combat.

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Ainsi, afin d'ajouter le fusil de précision L115 à votre arsenal sur BF6, vous devez, plus précisément, vous intéresser à la branche « Recrue » du Passe de combat de la saison 3. Comme vous le constaterez, l'arme figure en tant que récompense finale de « Recrue ». Dès lors, pour débloquer le L115 sur BF6, vous devez nécessairement obtenir, au préalable, les précédentes récompenses de la branche « Recrue ». Évidemment, cela pourrait vous prendre un certain temps.

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À ce sujet, remarquons que le fusil de précision L115 de Battlefield 6 figure en tant que récompense gratuite. Cela permet, de ce fait, aux joueurs et aux joueuses qui ne souhaitent pas payer le Passe de combat d'obtenir tout de même quelques nouveaux contenus. Après avoir débloqué le fusil de précision, qui est décrit comme ceci par DICE, vous pourrez le mettre dans un loadout et lui apposer les accessoires de votre choix.

Le L115 allie précision et puissance d'arrêt : il s'agit d'un fusil de précision à verrou redoutable, conçu pour les combats à longue et à très longue portée. Compatible avec de nombreux accessoires, il récompense les joueurs qui savent garder leur sang-froid et placer le tir décisif.

Rappelons, en guise de conclusion, que Battlefield 6 est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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