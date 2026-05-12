Battlefield 6 : La RPK-74M, comment débloquer cette mitrailleuse ?

Nous vous précisons comment débloquer la mitrailleuse RPK-74M sur Battlefield 6.

Comme vous le savez probablement déjà, la saison 3 a été lancée le 12 mai 2026 sur Battlefield 6. Ainsi, DICE et EA ont introduit plusieurs nouveautés sur le titre, dont de nouvelles armes. Dès lors, en plus du fusil d'assaut M16A4, les joueurs et les joueuses peuvent obtenir la mitrailleuse RPK-74M. Néanmoins, il se peut que vous ne sachiez pas comment faire.

C'est pourquoi, nous vous expliquons, dans ce qui suit, comment débloquer la mitrailleuse RPK-74M sur Battlefield 6.

Comment débloquer la mitrailleuse RPK-74M sur Battlefield 6 ?

Afin de débloquer la mitrailleuse RPK-74M sur Battlefield 6, il convient tout simplement de jouer au titre de DICE et surtout de progresser dans une branche spécifique du Passe de combat de la saison 3. À ce propos, et comme vous le savez probablement déjà, c'est en terminant des défis hebdomadaires et en gagnant de l'EXP que vous récupérez des Jetons pour le Passe de combat.

De ce fait, afin d'ajouter la mitrailleuse RPK-74M à votre arsenal sur BF6, vous devez, vous précisément, vous intéresser à la branche « Chasse Guerrière » du Passe de combat de la saison 3 (cela demande d'avoir terminé la branche « Recrue » au préalable). Comme vous le constaterez, l'arme figure en tant que 11ème récompense de « Chasse Guerrière ». Ainsi, pour débloquer la RPK-74M sur BF6, vous devez nécessairement obtenir, au préalable, les précédentes récompenses de la branche en question. En fonction, cela pourrait vous prendre un certain temps.

Soulignons, à ce sujet, que la mitrailleuse RPK-74M de Battlefield 6 figure en tant que récompense gratuite. Cela permet, dès lors, aux joueurs et aux joueuses qui ne souhaitent pas acheter le Passe de combat d'obtenir tout de même de nouveaux contenus. Après avoir débloqué ladite mitrailleuse, qui est décrite comme suit par les développeurs, vous pourrez la mettre dans un loadout et lui apposer les accessoires de votre choix.

Conçue pour supporter une pression soutenue à longue distance, la RPK-74M offre une maniabilité contrôlable et une puissance fiable lors des combats à longue portée. Avec un recul minimal et une sensation de stabilité supérieure à celle des modèles plus lourds, elle offre aux joueurs en rôle de soutien une nouvelle option de choix pour dominer le champ de bataille.

Rappelons, en guise de conclusion, que Battlefield 6 est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC.