Battlefield 6 : Le CZ3A1, comment débloquer ce pistolet-mitrailleur ?

Nous vous indiquons comment débloquer le pistolet-mitrailleur CZ3A1 sur Battlefield 6.

Comment débloquer le pistolet-mitrailleur CZ3A1 sur Battlefield 6 ?

Les vétérans de Battlefield 4 connaissent la puissance du pistolet-mitrailleur CZ3A1. Redoutable par sa cadence de tir (plus de 1000 tirs/min) et son recul, cet outil agressif pour le combat rapproché est idéal pour éliminer rapidement les menaces à courte portée.

La phase Crépuscule de la saison 2, qui est disponible depuis le 17 mars 2026, dea introduit diverses nouveautés sur le titre de DICE et EA. Parmi elles, deux nouvelles armes, dont. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas comment l'obtenir et ainsi l'ajouter à votre arsenal.C'est pourquoi, nous vous expliquons, dans ce qui suit,Afin de, les joueurs et les joueuses doivent simplement jouer au titre de DICE et progresser dans une branche spécifique du Passe de combat de la saison 2. Comme vous le savez probablement déjà, c'est en terminant des défis hebdomadaires et en gagnant de l'EXP que vous récupérerez des Jetons pour le Passe de combat.De ce fait, afin d', vous devez, plus précisément, vous intéresser à la branche bonus « Crépuscule » du Passe de combat de la saison 2 (celle-ci doit être activée pour récupérer les récompenses). Comme vous le constaterez, l'arme figure en tant que récompense finale de « Crépuscule ». Dès lors, pour, vous devez nécessairement obtenir, au préalable, les 10 récompenses de la branche « Crépuscule ». Évidemment, cela pourrait vous prendre un certain temps.À ce sujet, remarquons quefigure en tant que récompense gratuite. Cela permet, de ce fait, aux joueurs et aux joueuses qui ne souhaitent pas payer le Passe de combat d'obtenir tout de même quelques nouveaux contenus. Après avoir débloqué le pistolet-mitrailleur, qui est décrit comme ci-dessous sur le site officiel, vous pourrez le mettre dans un loadout et lui apposer les accessoires de votre choix.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.