Battlefield 6 : La VZ.61, comment débloquer cette arme secondaire ?

Nous vous expliquons comment obtenir gratuitement et débloquer l'arme secondaire VZ.61 sur Battlefield 6.

Comment débloquer l'arme secondaire VZ.61 sur Battlefield 6 ?

Les armes d'appui ne seront plus un choix entre pistolets semi-automatiques et revolvers après l'irruption du VZ.61 dans la catégorie pour la mise à jour Crépuscule. Comme son homologue pistolet-mitrailleur, ce pistolet-mitrailleur compact sacrifie la précision au profit d'une cadence de tir élevée, ce qui le rend très efficace en combat rapproché.

Le 17 mars 2026 a marqué l'arrivée de la phase Crépuscule de la saison 2 sur. Pour l'occasion, les développeurs ont ajouté de nouvelles armes, dont. Cependant, il se peut que vous ne sachiez pas comment l'ajouter à votre arsenal.Ci-dessous, nous vous indiquonsPour, les joueurs et les joueuses n'ont, cette fois-ci, pas à regarder du côté du Passe de combat de la saison 2. Comme vous le savez probablement déjà, EA et DICE ajoutent généralement de nouvelles armes via des branches (principales ou bonus) dans le Passe de combat actuel de. Toutefois, pour, il faut se pencher sur les défis.Afin d', vous devez, plus précisément, vous intéresser à un défi particulier, répertorié dans l'onglet adéquat. Celui-ci vous demande d'« infliger des dégâts avec des armes secondaires », soit 300. Il est, en outre, précisé que les dégâts comptent doublent si vous vous lancez dans les modes liés à Crépuscule. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, pour, vous allez devoir jouer avec des armes secondaires pendant un certain temps.À ce sujet, remarquons quefigure en tant que récompense gratuite. Cela permet, dès lors, aux joueurs et aux joueuses qui ne désirent pas payer le Passe de combat d'obtenir tout de même quelques nouveaux contenus. Après avoir débloqué ladite arme secondaire, vous pourrez, comme vous vous en doutez, la mettre dans un loadout. Laest décrite comme ceci :En guise de conclusion, rappelons queest à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.