Battlefield 6 : La VZ.61, comment débloquer cette arme secondaire ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 17 mars 2026 à 14h56
Nous vous expliquons comment obtenir gratuitement et débloquer l'arme secondaire VZ.61 sur Battlefield 6.
Battlefield 6 : La VZ.61, comment débloquer cette arme secondaire ?
Le 17 mars 2026 a marqué l'arrivée de la phase Crépuscule de la saison 2 sur Battlefield 6. Pour l'occasion, les développeurs ont ajouté de nouvelles armes, dont la VZ.61. Cependant, il se peut que vous ne sachiez pas comment l'ajouter à votre arsenal.

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Ci-dessous, nous vous indiquons comment débloquer et obtenir gratuitement l'arme secondaire VZ.61 sur Battlefield 6.

Comment débloquer l'arme secondaire VZ.61 sur Battlefield 6 ?

Pour débloquer l'arme secondaire VZ.61 sur Battlefield 6, les joueurs et les joueuses n'ont, cette fois-ci, pas à regarder du côté du Passe de combat de la saison 2. Comme vous le savez probablement déjà, EA et DICE ajoutent généralement de nouvelles armes via des branches (principales ou bonus) dans le Passe de combat actuel de BF6. Toutefois, pour obtenir l'arme secondaire VZ.61, il faut se pencher sur les défis.

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Afin d'ajouter l'arme secondaire VZ.61 à votre arsenal sur BF6, vous devez, plus précisément, vous intéresser à un défi particulier, répertorié dans l'onglet adéquat. Celui-ci vous demande d'« infliger des dégâts avec des armes secondaires », soit 300. Il est, en outre, précisé que les dégâts comptent doublent si vous vous lancez dans les modes liés à Crépuscule. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, pour débloquer la VZ.61, vous allez devoir jouer avec des armes secondaires pendant un certain temps.

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À ce sujet, remarquons que l'arme secondaire VZ.61 de Battlefield 6 figure en tant que récompense gratuite. Cela permet, dès lors, aux joueurs et aux joueuses qui ne désirent pas payer le Passe de combat d'obtenir tout de même quelques nouveaux contenus. Après avoir débloqué ladite arme secondaire, vous pourrez, comme vous vous en doutez, la mettre dans un loadout. La VZ.61 est décrite comme ceci : 
Les armes d'appui ne seront plus un choix entre pistolets semi-automatiques et revolvers après l'irruption du VZ.61 dans la catégorie pour la mise à jour Crépuscule. Comme son homologue pistolet-mitrailleur, ce pistolet-mitrailleur compact sacrifie la précision au profit d'une cadence de tir élevée, ce qui le rend très efficace en combat rapproché.
En guise de conclusion, rappelons que Battlefield 6 est à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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