Battlefield 6 : La M16A4, comment débloquer ce fusil d'assaut ?

Nous vous indiquons comment débloquer le fusil d'assaut M16A4 sur Battlefield 6.

Le 12 mai 2026 a signé l'arrivée de la saison 3 sur Battlefield 6. Cette nouvelle saison a étoffé l'arsenal d'armes, en ajoutant notamment le fusil de précision L115, mais aussi le fusil d'assaut M16A4. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas comment l'obtenir. Ainsi, ci-dessous, nous vous expliquons comment débloquer le fusil d'assaut M16A4 sur Battlefield 6.

Comment débloquer le fusil d'assaut M16A4 sur Battlefield 6 ?

Pour débloquer le fusil d'assaut M16A4 sur Battlefield 6, la communauté doit simplement jouer au titre de DICE et EA, et plus précisément progresser dans une branche particulière du Passe de combat de la saison 3. Vous n'êtes, d'ailleurs, probablement pas sans savoir que c'est en terminant des défis hebdomadaires et en gagnant de l'EXP que vous obtenez des Jetons pour le Passe de combat.

Ainsi, afin d'ajouter le fusil d'assaut M16A4 à votre arsenal sur BF6, vous devez, vous précisément, vous intéresser à la branche « Requin-Tigre » du Passe de combat de la saison 3. Comme vous le remarquerez, l'arme figure en tant que 11ème récompense de « Requin-Tigre ». Dès lors, pour débloquer la M16A4 sur BF6, vous devez terminer la branche « Recrue », activer celle dite « Requin-Tigre » et récupérer toutes les récompenses listées avant l'arme en question. En fonction, cela pourrait vous prendre un peu de temps.

Remarquons, à ce propos, que le fusil d'assaut M16A4 de Battlefield 6 figure en tant que récompense gratuite. Cela permet, de ce fait, aux joueurs et aux joueuses qui ne souhaitent pas payer le Passe de combat d'obtenir tout de même quelques nouveaux contenus. Après avoir débloqué ledit fusil d'assaut, qui est décrit comme suit par DICE, vous pourrez le mettre dans un loadout et lui apposer les accessoires de votre choix.

Un fusil d'assaut emblématique de Battlefield fait son entrée dans la Saison 3. Doté d'un mode de tir entièrement automatique et d'un mode rafale, ainsi que d'une poignée de transport permettant d'utiliser les viseurs métalliques, la M1614 est conçue pour exceller dans les combats à courte et moyenne distance.

Pour conclure, rappelons que Battlefield 6 est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.