Battlefield 6 : La liste complète des armes au lancement révélée

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 17 septembre 2025 à 18h35
Avant même sa sortie, Battlefield 6 dévoile déjà ses 45 armes disponibles au lancement. Fusils d'assaut, snipers, pistolets… voici la liste intégrale.
Battlefield 6 : La liste complète des armes au lancement révélée
La sortie de Battlefield 6 s'annonce massive, avec un arsenal varié dès le lancement. Si la bêta ouverte avait donné un avant-goût, nous avons maintenant un meilleur aperçu après que certains créateurs de contenu ont révélé de nouvelles informations après un nouvel essai. Nous retrouvons 45 armes pour le lancement de Battlefield 6, à moins que d'autres viennent s'ajouter en chemin.  

La liste complète des armes de Battlefield 6

Comme révélé par ModernWarzone, grâce aux créateurs de contenu qui ont eu accès à une nouvelle version bêta de Battlefield 6, une liste des armes peut être faites.

Fusils d'assaut

  • M433
  • B36AF
  • SOR-556 MK2
  • AK4D
  • TR-7
  • KORD 6P67
  • NVO-228E
  • L85A3

Carabines

  • M4A1
  • M277
  • AK-205
  • M417 A2
  • GRT-BC
  • QBZ-192
  • SG 553R

SMG (pistolets-mitrailleurs)

  • SGX
  • PW5A3
  • PW7A2
  • UMG-40
  • USG-90
  • KV9
  • SCW-10
  • SL9

LMG (mitrailleuses légères)

  • L110
  • DRS-IAR
  • M60
  • RPKM
  • M123K
  • M250
  • KTS100 MK8
  • M240L

DMR (fusils de précision semi-auto)

  • M39 EMR
  • LMR27
  • SVK-8.6
  • SVDM

Snipers

  • M2010 ESR
  • SV-98
  • PSR

Fusils à pompe

  • M87A1
  • M1014
  • 18.5 KS-K

Pistolets

  • P18
  • ES 5.7
  • M45A1
  • M44
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Une diversité qui prépare des combats explosifs

Avec 45 armes dès la sortie, Battlefield 6 couvre toutes les approches et chaque joueur trouvera forcément son arme de prédilection, qu'il pourra par la suite personnaliser en la faisant monter.

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Si certains regrettent déjà l'absence d'armes emblématiques de la licence, il est fort probable qu'elles arrivent ensuite par le biais de mises à jour saisonnières, qui viendront alimenter le contenu au fil du temps.

Quoi qu'il en soit, la sortie de Battlefield 6 est toujours prévue pour le 10 octobre, sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous pouvez bien évidemment le précommander pour obtenir diverses récompenses. Concernant le mode Battle Royale, une récente fuite indique sa date de sortie, et nous pourrions y jouer bien plus tôt qu'espéré.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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B8theur (invité) Le 19/09/2025 à 22:31

Vivement j'ai trop hâte