Battlefield 6 jouable gratuitement pendant une semaine



le 12 mars 2026 à 17h34 Publié par Corentin Rimbert le 12 mars 2026 à 17h34

Electronic Arts propose une nouvelle semaine d'essai gratuit pour Battlefield 6. L'occasion idéale de plonger au cœur de batailles massives, de découvrir des environnements inédits et d'expérimenter des affrontements nocturnes sous haute tension sans débourser le moindre centime.