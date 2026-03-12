Battlefield 6 jouable gratuitement pendant une semaine

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 12 mars 2026 à 17h34
Electronic Arts propose une nouvelle semaine d'essai gratuit pour Battlefield 6. L'occasion idéale de plonger au cœur de batailles massives, de découvrir des environnements inédits et d'expérimenter des affrontements nocturnes sous haute tension sans débourser le moindre centime.
Battlefield 6 jouable gratuitement pendant une semaine
Les amateurs de jeux de tir à la première personne ont de quoi se réjouir. Du 17 au 24 mars, Battlefield 6 ouvre grand ses portes avec un essai totalement gratuit. Cette période promotionnelle permet à toutes et à tous de goûter à l'intensité de la guerre moderne, en donnant accès à un contenu généreux comprenant six modes de jeu et quatre cartes distinctes. 

Une nouvelle semaine gratuite pour BF 6

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Pour structurer cette semaine d'essai, les développeurs ont mis en place trois listes de lecture spécifiques, pensées pour répondre aux attentes de chaque profil. La première, baptisée Crépuscule, plonge les escouades dans l'obscurité totale. Regroupant les modes Match à mort en équipe, Match à mort en escouade et Domination, cette sélection exige une approche tactique inédite. Les lumières sont éteintes, rendant l'utilisation de lunettes de vision nocturne et d'accessoires tactiques indispensable pour survivre. Cette liste permet notamment de découvrir la toute nouvelle carte Base de Hagental.

La deuxième sélection, Guerre totale, représente l'expérience classique et massive qui a fait la renommée de la franchise. Elle intègre le célèbre mode Conquête, les affrontements intenses de Percée, ainsi que le mode Expansion. Ce dernier propose une dynamique évolutive particulièrement intéressante : au fil de la partie, les limites du champ de bataille s'élargissent et de nouveaux véhicules font leur apparition. Les joueurs pourront s'y affronter sur quatre terrains variés, allant des ajouts de la deuxième saison aux environnements de lancement comme la Vallée de Mirak.

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Une porte d'entrée idéale pour les débutants

Conscient que l'expérience multijoueur peut s'avérer intimidante, le studio propose une troisième option nommée Percée facile. Cette liste de lecture offre un cadre plus détendu, parfait pour faire ses premiers pas tout en continuant de valider des défis et de progresser. Les affrontements y opposent de plus petites équipes de huit joueurs, épaulées par seize bots de chaque côté. Une initiative bienvenue pour se familiariser avec les mécaniques de tir et le pilotage des véhicules sans subir la pression d'une compétition acharnée.

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Cet essai gratuit sera lancé en même temps que la deuxième partie de la saison 2, ce 17 mars donc, permettant de relancer l'intérêt autour de la licence, qui a vu les joueurs le délaisser petit à petit. Faute à la concurrence, mais aussi au manque cruel des cartes de grandes tailles, qui devraient faire leur retour d'après les développeurs, qui ont compris la demande de la communauté.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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