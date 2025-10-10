Battlefield 6 explose les compteurs sur Steam

Le lancement de Battlefield 6 est un raz-de-marée. En quelques minutes à peine, le FPS d'Electronic Arts a pulvérisé les records historiques de la saga sur Steam, et même du record d'un jeu d'Electronic Arts, jusque-là détenu par Apex Legends.
Le retour de la licence Battlefield
était attendu, mais personne ne s'imaginait un démarrage aussi tonitruant. À peine disponible, Battlefield 6 a dépassé les 700 000 joueurs connectés simultanément sur Steam
, un record absolu pour la franchise. En comparaison, Battlefield V plafonnait à 116 000 joueurs à son pic
, tandis que Battlefield 2042 n'avait jamais dépassé les 107 000
.
Un lancement monumental sur PC
Selon les données de SteamDB
, Battlefield 6 a franchi la barre des 700 000 joueurs dans la première demi-heure de son lancement
, avant d'atteindre 740 371 en l'espace d'une heure. Le titre est donc devenu le plus gros succès de la franchise, de loin, mais surtout le plus gros succès d'Electronic Arts sur Steam, qui était jusqu'à maintenant détenu par Apex Legends et ses 624 473 utilisateurs simultanés.
Une performance d'autant plus impressionnante que le jeu n'est disponible que depuis une heure au moment où ces lignes sont écrites, et que le week-end n'a même pas encore commencé
. Il est plus que probable que le million d'utilisateurs soit franchi ce week-end, et que Electronic Arts partage des premiers chiffres de ventes hallucinantes d'ici peu de temps.
Des files d'attente massives mais fluides
Avec un tel afflux, les serveurs ont logiquement été pris d'assaut
. Des files d'attente dépassant parfois les 500 000 connexions ont été recensées, mais les retours indiquent que les serveurs se stabilisent rapidement. La majorité des utilisateurs parvient à rejoindre une partie sans incident majeur et ces files d'attente ont très vite diminué, signe qu'EA a bien géré cette partie complexe.
Le succès de Battlefield 6 ne tombe pas du ciel. Le jeu aurait enregistré près de 2 millions de précommandes
, générant plus de 100 millions de dollars avant même sa sortie officielle
. Un engouement porté par une campagne marketing ambitieuse et la promesse d'un retour aux fondamentaux de la série.
Sur Steam, seul l'inatteignable Counter-Strike 2 conserve un nombre de joueurs actifs supérieur (1,1 million), mais cela pourrait toutefois changer, si BF 6 continue sur sa lancée. De quoi offrir un véritable second souffle à la licence après l'accueil mitigé de Battlefield 2042.
Battlefield 6 est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Il est possible de l'obtenir tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :
- PC
- Édition Standard → 51,19 € au lieu de 70 €, soit 27 % de réduction.
- Édition Phantom → 77,89 € au lieu de 100 €, soit 22 % de réduction.
- Xbox Series
- Édition Standard → 33,99 € au lieu de 80 €, soit 58 % de réduction.
- Édition Phantom → 45,49 € au lieu de 110 €, soit 59 % de réduction.
- PS5
- Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
commentaire (0)