Battlefield 6 : Suivre l'état des serveurs & maintenances

Les serveurs de Battlefield 6 peuvent parfois connaître quelques problèmes. Nous vous expliquons comment suivre l'état des serveurs pour savoir s'ils sont en maintenance (down) ou non.
Que ce soit suite à un problème ou pour implanter une mise à jour, il se peut qu'un jour ou l'autre vous ayez des problèmes pour lancer Battlefield 6 et rejoindre une partie
, sur PC ou consoles, que vous jouiez en ligne avec des amis ou non. C'est pourquoi nous vous expliquons comment savoir si les serveurs de Battlefield 6 sont en maintenance (down)
ou si le problème peut venir de vous.
Maintenance Battlefield 6, serveurs down ou en ligne ?
La plupart du temps, les serveurs de Battlefield 6 seront hors-ligne à l'approche d'une mise à jour et l'application d'un patch correctif
. Pour que cela n'embête pas trop les joueurs, les développeurs, Electronic Arts et Battlefield Studios, essayent de les limiter, mais parfois, cela prend plus de temps que prévu. Il se peut également que les serveurs soient down sans qu'une maintenance soit en cours, suite à divers problèmes
. Si vous avez du mal à vous connecter au jeu, voici quelques conseils pour suivre l'état des serveurs de Battlefield 6.
Comme pour de nombreux jeux en ligne, les développeurs avertissent la communauté sur les réseaux sociaux avant le déploiement d'une mise à jour, qui se font en général en pleine semaine, pour les mises à jour de contenu. Vous pouvez donc vous rendre sur le compte Twitter du jeu
pour voir si une maintenance est en cours ou a été annoncée (si tel est le cas, un tweet récent le mentionnera). Sinon, vous pouvez aussi vous rendre sur le site du support
(EA Help), qui recensent les problèmes liés aux serveurs, ou encore le compte Twitter du support du jeu
.
Cependant, il se peut que les serveurs soient opérationnels, mais que vous n'arriviez pas à vous connecter au jeu ou que vous ayez des problèmes lors de vos parties. Cela vient peut-être de vous. De ce fait, nous vous conseillons quelques astuces pour tenter d'y remédier.
- Redémarrez votre jeu : Si ce n'est pas déjà fait, tentez simplement de relancer Battlefield 6.
- Vérifiez que le jeu est bien à jour : Dans de très rares cas, il est possible que votre jeu ne soit tout simplement pas à jour.
- Redémarrez le PC ou la console : Si, malgré tout, vous ne pouvez toujours pas lancer une partie, n'hésitez pas à redémarrer votre PC ou console.
- Redémarrez votre routeur : Enfin, la dernière solution est de redémarrer votre box internet. Pour certains cas, le redémarrage du routeur suffit pour rejoindre une partie en ligne.
Si, malgré tout, la gêne persiste, n'hésitez pas à contacter directement le support, qui pourrait vous aider.
commentaires (77)
Je n arrive pas à me connecter..... Connexion aux services en ligne qui tourne sans pour autant pouvoir rejoindre.
Cela depuis mardi .j ai arrêter mon routeur etc . J arrive a mes connecter pour d autres jeux
je suis très déçu de vôtre BF6 car les portal ne fonctionne pas bien et en plus il faut attendre 32 joueurs pour commencer une partie c'est une honte et pas des EXP c'est fini je quitte bf
J’ai que des bug et des rollback dans les serveurs alors que j’ai une très bonne connexion et j’ai la fibre
les serveurs portal sur bf6 ne fonctionne pas impossible de jouer j'ai créé Moi même un serveur et ça ne fonctionne pas j'ai toujours créé des serveurs je suis vraiment déçu
j'ai créé un serveur sur portal bf6 j'ai une grande communauté depuis toujours et le serveur ne fonctionne pas impossible de jouer je suis vraiment déçu de bf 6
bonjours j'ai un serveur sur portal impossible de rentrer dedans j'ai toujours cré des serveurs c'est la première fois que les ne fonctionne pas ,il faut revenir ou serveurs payant,les serveurs héberger c'est çà qui fait que les serveurs ne fonctionne pas
les gars je joue mais ça bug de fou, Jai beau mettre les graphismes en moyenne on dirait que mon net est faible, Jai 400 MB une 3060 Gygabite et un 5600X Ryzen ces pas le meilleur au monde mais je n'arrive pas
Ca fait des semaines que j'attends BF6 ... Je l'ai précommandé et installé hier ... mais rien à faire, impossible de jouer ... les serveurs sont pleins à craquer !!!!
PAS NORMAL DU TOUT ... J'ai l'impression d'avoir payé pour des prunes, DU FOUTAGE DE GUEULE !!!!!
ESPERONS QUE JE POURRAIS JOUER AVANT NOEL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Salut pour moi ça fonctionne après 6h30 d'attente ! Je ne sais pas si c'est EA ou moi car je viens de réinstaller le jeu sur mon disque C ( L'installation d'avant était sur le D) .. Let's go guysssssssssssssssssss
Info 22h59 sur discord offi : # Problème d'installation du pack de contenu Battlefield 6 - Mise à jour 2
L'équipe déploie actuellement une solution au problème empêchant les joueurs de lancer les modes de jeu sur l'application EA en raison de DLC/contenu manquants.
Les joueurs devront redémarrer le jeu pour que cela soit pris en compte. Nous prévoyons de terminer l'installation d'ici une heure environ et vous tiendrons informés dès que ce sera fait.
Sa bug toujours joueur pc dans l'os 100€ pour que dalles pour sa bt6 merci les bons à rien au final
Pour jouer lancer bf6 aller dans communauté et cliquer sur un serveur sa vous lancera la game
ca fouette toujours du fiak....
Bonsoir, toujours pas pourtant j'ai désinstallé et réinstallé comme Kitlami mais rien n'y fait il me demande d'installer les fichiers que j'ai deja fait ...
Non toujours rien de mon coté
Salut tout le monde sa fonctionne toujours pas pour moi j attend téléchargement et vous sa fonctionne
Mon beau frère il peut y jouer sur pc avec le ea play pro par contre ça touche ceux qui l'ont acheter comme moi sur l'ea app dans mon entourage, comme quoi faire une maj day one sans beta test c'est pas intelligent 😅
attlefield 6 vous demande d'acheter/installer les modes multijoueur et solo, accédez à l'application EA, gérez, modifiez l'installation, décochez chaque case, confirmez, gérez à nouveau ; > recochez les cases et les fichiers seront téléchargés. Jeux EA défoncés.
Décevant pour une sortie vraiment j'espère qu'il pourront faire quelque chose
vous savez quand ca va revenir? Pour jouer?