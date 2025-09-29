Battlefield 6 et Zac Efron parodient Call of Duty dans la nouvelle bande-annonce

Battlefield 6 Saison 4 : Quelle date de sortie pour le retour des combats navals ?

Alors que la quatrième saison de Battlefield 6 se profile à l'horizon, les joueurs attendent de pied ferme le retour de la guerre navale. Découvrez les dernières informations officielles sur le contenu à venir et les indices concrets qui entourent sa date de sortie.