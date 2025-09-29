Battlefield 6 et Zac Efron parodient Call of Duty dans la nouvelle bande-annonce

Le prochain FPS d'Electronic Arts s'offre une bande-annonce live-action avec Zac Efron et d'autres célébrités. Une mise en scène qui tourne en dérision le marketing habituel de Call of Duty.
Depuis des décennies, la rivalité entre les plus grands FPS rythme l'industrie. Battlefield et Call of Duty se livrent une bataille constante
, marquée par des sorties rapprochées et des comparaisons inévitables. En 2025, Electronic Arts semble bien décidé à jouer sur cette opposition pour promouvoir Battlefield 6
, et la dernière bande-annonce en date ne fait pas dans la subtilité.
Une bande-annonce qui détourne les codes de Call of Duty
Le nouveau trailer de Battlefield 6
met en scène l'acteur Zac Efron, le basketteur Jimmy Butler, le chanteur Morgan Wallen et le combattant Paddy Pimblett
. Tous incarnent une classe différente et débarquent dans la zone de guerre avec un style flamboyant. Leur entrée spectaculaire est pourtant immédiatement avortée, une roquette réduit leur escouade en cendres.
C'est alors que l'accent se déplace sur de simples soldats anonymes
, bien plus représentatifs de l'expérience que veut proposer Battlefield. Le message est clair, ici, pas besoin de stars pour vivre des moments mémorables
, ce sont les joueurs eux-mêmes qui écrivent l'action.
Un clin d'œil moqueur au marketing de Call of Duty
La vidéo reprend plusieurs codes associés à Call of Duty
, connu pour ses trailers remplis de célébrités et d'armes clinquantes. Zac Efron arbore une mitraillette dorée, tandis que Paddy Pimblett manie un sniper bardé de skins, une esthétique très proche de celle de la licence d'Activision.
Autre détail amusant, la bande-son utilise la chanson Bullet With Butterfly Wings de The Smashing Pumpkins, déjà présente dans le reveal multijoueur de Modern Warfare II
. Coïncidence ou non, le clin d'œil n'a pas échappé aux fans.
Une promesse de retour aux fondamentaux
Au-delà de la parodie, la bande-annonce appuie l'idée que Battlefield 6 veut renouer avec une identité plus authentique
. Là où Call of Duty multiplie les crossovers parfois jugés hors de propos, DICE semble miser sur une esthétique militaire réaliste et des affrontements épiques dictés par la liberté des joueurs.
Les premières réactions sont largement positives. Certains avaient craint, en voyant les célébrités teaser la bande-annonce sur les réseaux sociaux, que Battlefield 6 tombe lui aussi dans l'excès marketing. Mais le retournement de situation a rassuré la communauté, qui y voit une manière habile de se différencier de son concurrent historique. Dans le même temps, un rapport indique que Activision a finalement annulé un crossover majeur pour Black Ops 7 pour éviter une énième controverse.
Battlefield 6 sortira le 10 octobre 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series. Call of Duty: Black Ops 7
arrivera, quant à lui, le 14 novembre.
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