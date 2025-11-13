Battlefield 6 et REDSEC : De gros changements arrivent, DICE dévoile des détails

DICE a prévu d'apporter de nombreux changements et améliorations sur Battlefield 6 ainsi que sur le battle royale REDSEC et a déjà dévoilé des informations à ce sujet.

Des changements significatifs en approche pour Battlefield 6 et REDSEC

Corrections de la dispersion des armes (Bloom) Nous avons effectué un petit ajustement qui réduit la rapidité avec laquelle la dispersion et le recul augmentent lors d'un tir soutenu. Les ajustements de dispersion s'appliquent à toutes les armes, tandis que la plupart reçoivent également une correction du recul. Ces changements permettent aux armes d'être plus fluides et cohérentes, en particulier à longue portée, où nous avons observé une augmentation des engagements. Nous continuerons à surveiller ces modifications et à les affiner en fonction des données de gameplay et des retours de la communauté.

Ajustements de l'éclairage – Amélioration de la visibilité Nous avons apporté de nouvelles améliorations à la visibilité des soldats, en particulier lors des transitions entre intérieurs et extérieurs. Ces mises à jour améliorent l'équilibre de l'exposition afin de rendre les ennemis plus faciles à repérer dans différentes conditions de luminosité. Nous poursuivrons l'affinage de la visibilité et des effets visuels associés en fonction des retours des joueurs.

Améliorations de la clarté des défis Nous avons retravaillé les descriptions des défis et leur suivi afin de rendre votre progression plus claire et plus facile à comprendre.

Fort Lyndon dans Portal Davantage de segments de Fort Lyndon sont désormais disponibles dans Portal, pour permettre la création d'expériences communautaires plus variées.

Ajustements de l'aide à la visée Nous avons ajusté l'aide à la visée afin de rendre le ciblage plus fluide et plus prévisible, aidant ainsi les joueurs à développer une meilleure mémoire musculaire. Les réglages sont désormais similaires à ceux de l'Open Beta. Par conséquent, les options « Aide à la visée infanterie » et « Ralentissement de la visée infanterie » ont été réinitialisées pour correspondre aux nouvelles valeurs — testez-les avant de les modifier. Remarque : les paramètres « Zoom Snap » de l'aide à la visée infanterie ne sont actifs que dans les expériences Solo et Portal, pas en Multijoueur.



De plus amples modifications en décembre

Équilibrage des véhicules Nous avons effectué un premier ajustement d'équilibrage pour réduire les écarts les plus importants entre les véhicules. Vous pouvez désormais vous attendre à un combat de véhicules plus homogène dans l'ensemble.

Ajustements du mode Percée Plusieurs cartes du mode Percée ont été mises à jour pour améliorer l'équilibrage et la fluidité du gameplay. Par exemple, le secteur 1 de Mirak Valley dispose désormais de moins de véhicules disponibles et de zones de capture ajustées, afin d'aider les attaquants à progresser plus efficacement.

Améliorations du mode Ruée Nous avons modifié le placement des MCOM sur Manhattan Bridge et Liberation Peak, afin de proposer des trajectoires d'attaque plus fluides et des objectifs plus engageants.



DICE explore d'autres potentiels ajustements pour l'avenir

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PC Édition Standard → 51,19 € au lieu de 70 €, soit 27 % de réduction. Édition Phantom → 77,89 € au lieu de 100 €, soit 22 % de réduction.

Xbox Series Édition Standard → 29,99 € au lieu de 80 €, soit 63 % de réduction. Édition Phantom → 75,79 € au lieu de 110 €, soit 31 % de réduction.

PS5

Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.



Suivant de très près les retours des joueurs et des joueuses concernantet son battle royale REDSEC,. D'ailleurs,En effet, comme indiqué dans un récent article sur le site officiel de la licence, qui a été partagé sur Twitter/X,(en même temps que la partie 2 de la saison 1 nommée « California Resistance »). Ainsi, les développeurs ont prévu deDICE ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et a, ainsi, annoncé que, dont la sortie est fixée au 9 décembre prochain.En plus de ces deux premières séries de modifications,. Le studio explique avoir pris en compte les retours des joueurs et des joueuses concernant le design et la taille des cartes. De plus, les développeurs travaillent toujours sur les défis, les améliorations pour l'UI, mais aussi sur l'écosystème des véhicules.Pour ce qui est du battle royale, DICE est au courant des problèmes liés aux sons et compte optimiser l'ensemble. Le studio de développement a prévu d'ajuster la fréquence et le placement des chars. Le mode Solo et un mode Casual pour le battle royale sont également étudiés.Rappelons, en guise de conclusion, queetsont disponibles sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Le battle royale est free-to-play, c'est-à-dire gratuit. Il est possible de l'obtenir tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :