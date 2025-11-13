Battlefield 6 et REDSEC : De gros changements arrivent, DICE dévoile des détails

Battlefield 6 se dote d'un nouvel essai gratuit, mais faites vite
EA et DICE ont, récemment, lancé une nouvelle période d'essai gratuit pour Battlefield 6, qui dure plusieurs jours.
- Corrections de la dispersion des armes (Bloom)
- Nous avons effectué un petit ajustement qui réduit la rapidité avec laquelle la dispersion et le recul augmentent lors d'un tir soutenu. Les ajustements de dispersion s'appliquent à toutes les armes, tandis que la plupart reçoivent également une correction du recul. Ces changements permettent aux armes d'être plus fluides et cohérentes, en particulier à longue portée, où nous avons observé une augmentation des engagements. Nous continuerons à surveiller ces modifications et à les affiner en fonction des données de gameplay et des retours de la communauté.
- Ajustements de l'éclairage – Amélioration de la visibilité
- Nous avons apporté de nouvelles améliorations à la visibilité des soldats, en particulier lors des transitions entre intérieurs et extérieurs. Ces mises à jour améliorent l'équilibre de l'exposition afin de rendre les ennemis plus faciles à repérer dans différentes conditions de luminosité. Nous poursuivrons l'affinage de la visibilité et des effets visuels associés en fonction des retours des joueurs.
- Améliorations de la clarté des défis
- Nous avons retravaillé les descriptions des défis et leur suivi afin de rendre votre progression plus claire et plus facile à comprendre.
- Fort Lyndon dans Portal
- Davantage de segments de Fort Lyndon sont désormais disponibles dans Portal, pour permettre la création d'expériences communautaires plus variées.
- Ajustements de l'aide à la visée
- Nous avons ajusté l'aide à la visée afin de rendre le ciblage plus fluide et plus prévisible, aidant ainsi les joueurs à développer une meilleure mémoire musculaire. Les réglages sont désormais similaires à ceux de l'Open Beta. Par conséquent, les options « Aide à la visée infanterie » et « Ralentissement de la visée infanterie » ont été réinitialisées pour correspondre aux nouvelles valeurs — testez-les avant de les modifier. Remarque : les paramètres « Zoom Snap » de l'aide à la visée infanterie ne sont actifs que dans les expériences Solo et Portal, pas en Multijoueur.
- Équilibrage des véhicules
- Nous avons effectué un premier ajustement d'équilibrage pour réduire les écarts les plus importants entre les véhicules. Vous pouvez désormais vous attendre à un combat de véhicules plus homogène dans l'ensemble.
- Ajustements du mode Percée
- Plusieurs cartes du mode Percée ont été mises à jour pour améliorer l'équilibrage et la fluidité du gameplay. Par exemple, le secteur 1 de Mirak Valley dispose désormais de moins de véhicules disponibles et de zones de capture ajustées, afin d'aider les attaquants à progresser plus efficacement.
- Améliorations du mode Ruée
- Nous avons modifié le placement des MCOM sur Manhattan Bridge et Liberation Peak, afin de proposer des trajectoires d'attaque plus fluides et des objectifs plus engageants.
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