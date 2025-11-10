Battlefield 6 prépare 9 nouveaux modes de jeu

Le futur contenu post-lancement de Battlefield 6 s'annonce chargé. Pas moins de neuf nouveaux modes de jeu sont actuellement en développement, dont certains encore à un stade précoce, selon de récentes découvertes dans les fichiers du jeu.

Les six premiers modes identifiés















Cinq nouveaux modes en préparation

Convoy

Fantastic Four

Gunmaster

Touchdown

Tug of War

Gunmaster, le retour du Gun Game

Tug of War, un mode inspiré du Breakthrough

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Des pistes prometteuses pour la suite

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À peine la saison 1 lancée,. D'après les informations obtenues par Insider Gaming, neuf nouveaux modes de jeu sont en préparation, dont plusieurs devraient rejoindre les serveurs dans les prochains mois. Ces ajouts viendront enrichir un titre qui mise de plus en plus sur la diversité de ses affrontements multijoueur.Le mois dernier,. Depuis, deux d'entre eux ont été officiellement confirmés par Electronic Arts. Les quatre autres, à savoiret, devraient suivre prochainement, bien qu'aucune date de sortie n'ait encore été précisée.Insider Gaming a récemment mis la main sur cinq nouveaux modes de jeu supplémentaires, actuellement marqués comme prototypes dans les fichiers internes de Battlefield 6. Ces modes, encore à un stade de développement précoce, portent les noms suivants :Ces mentions apparaissent dans le répertoire GlacierMP, « Glacier » étant le nom de code interne du projet Battlefield 6. Il est encore trop tôt pour savoir si ces appellations sont définitives, mais certaines laissent déjà deviner leur orientation et le style d'expérience qu'ils pourront nous offrir.Parmi les prototypes,. Ce mode, bien connu des vétérans de la série, reprend le principe du Gun Game ou Course à l'armement dans Counter-Strike, où les joueurs changent d'arme à chaque élimination. Pour remporter la partie, il faut enchaîner une vingtaine de kills avec des armes différentes, avant d'asséner un coup de couteau final pour décrocher la victoire.De son côté, Tug of War pourrait s'inspirer du mode Percée. L'objectif :. Chaque prise fait reculer l'ennemi, mais celui-ci peut contre-attaquer pour inverser la tendance, créant une véritable bataille d'endurance.Pour l'heure, ces nouveaux modes ne sont pas encore officialisés par DICE, mais leur présence dans les fichiers du jeu témoigne d'un travail déjà bien amorcé. Battlefield 6 poursuit sa dynamique de contenu post-lancement, avec la volonté claire d'offrir une expérience multijoueur variée et durable.Alors que la saison actuelle suit son cours, ces prototypes pourraient bien constituer le cœur du contenu à venir en 2026. La promesse d'un champ de bataille toujours plus évolutif, où stratégie et rythme de jeu varieront selon les modes choisis. Idéal pour fidéliser ses joueurs sur le long terme.est disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Il est possible de l'obtenir tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :