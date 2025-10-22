Battlefield 6 : EA supprime les cartes Portal inspirées de Call of Duty

Electronic Arts a commencé à supprimer certaines créations de la communauté Battlefield 6 jugées « inappropriées », notamment des cartes reproduisant des environnements emblématiques de Call of Duty. Une décision qui divise les joueurs.

EA sanctionne les références à des licences tierces

Some Battlefield 6 Portal map creators are receiving warnings for “Inappropriate references to third party products”.



In this case, referencing the popular COD map “Shipment”. It's most likely because EA are worried about potential legal repercussions from Activision Blizzard.… pic.twitter.com/P4PcJPul5W — GhostGaming (@GhostGamingG) October 22, 2025

Une décision controversée au sein de la communauté















PC Édition Standard → 51,19 € au lieu de 70 €, soit 27 % de réduction. Édition Phantom → 77,89 € au lieu de 100 €, soit 22 % de réduction.

Xbox Series Édition Standard → 29,99 € au lieu de 80 €, soit 63 % de réduction. Édition Phantom → 45,49 € au lieu de 110 €, soit 59 % de réduction.

PS5 Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.



Electronic Arts a récemment attiré l'attention des joueurs. Ces suppressions concernent des créations communautaires qui reproduisaient fidèlement des cartes célèbres de la franchise concurrente, à l'image de Shipment, un classique des opus modernes de CoD.Selon plusieurs témoignages relayés sur les réseaux sociaux, des créateurs ont reçu unaprès la publication de cartes Portal reprenant des éléments identifiables de Call of Duty. L'un d'eux mentionne notamment une carte intitulée « Shipment first test », accompagnée de la description « Shipment 2019 edition ».Dans cet e-mail,car ils font référence à des produits tiers au sein de Battlefield 6. L'éditeur précise que le joueur peut continuer à jouer, mais avertit qu'en cas de récidive,Le mode Portal a justement été conçu pour encourager la créativité et permettre aux joueurs de concevoir des expériences personnalisées, mêlant cartes, armes et mécaniques issues des différents Battlefield. L'idée de limiter les références à d'autres licences surprend donc une partie de la communauté,Sur les réseaux, certains défendent toutefois EA, estimant quepourrait poser des problèmes juridiques ou d'image, surtout lorsqu'il s'agit d'un concurrent direct. Le débat reste ouvert entre respect du droit d'auteur et liberté de création communautaire, et EA semble vouloir ne prendre aucun risque en sanctionnant les répliques.Les choses pourraient toutefois évoluer ces prochaines semaines. Dans tous les cas, Battlefield 6 reste disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, et sa saison 1 est toujours prévue pour le 28 octobre. Il est possible de l'obtenir tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :