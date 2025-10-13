Battlefield 6 : EA multiplie les correctifs, et continue de régler les soucis

Le lancement de Battlefield 6 n'a pas été de tout repos, mais les développeurs réagissent vite. Entre bugs de déplacement, récompenses manquantes et problèmes de matchmaking, plusieurs correctifs sont déjà déployés, tandis que d'autres ajustements du gameplay sont à venir.
Battlefield 6
vient à peine de sortir que EA et ses équipes enchaînent les correctifs à un rythme impressionnant
. En moins de 48 heures, plusieurs problèmes majeurs ont été corrigés, et d'autres ajustements liés au cœur du gameplay sont déjà en préparation. Les développeurs continuent de récolter des témoignages pour tenter d'avancer au plus vite.
Des correctifs rapides après un lancement mouvementé
Dès le jour de sortie, les développeurs ont publié un premier patch pour corriger les récompenses manquantes
et les problèmes d'installation de contenu
. Mais les interventions ne se sont pas arrêtées là puisque dès le lendemain, une mise à jour
a permis d'améliorer le remplissage des serveurs sur le mode Percée
, qui ne comptait pas toujours le nombre de joueurs prévu.
EA précise qu'il souhaite « créer la meilleure expérience possible pour ce mode
», tout en déployant des ajustements en arrière-plan afin d'en assurer la stabilité.
Les bugs de déplacement déjà corrigés
Moins de deux jours après la sortie officielle, un autre patch est venu corriger un bug gênant lié au mouvement du personnage
. Certains joueurs constataient une perte de vitesse lorsqu'ils sautaient avec certaines armes, comme le couteau. Ce correctif, désormais actif sur toutes les plateformes, vise à rétablir une sensation de fluidité essentielle dans un FPS compétitif.
Florian Le Bihan
, principal game designer sur Battlefield 6, a confirmé sur X (anciennement Twitter) que l'équipe « surveille attentivement les retours concernant d'autres éléments du cœur du gameplay, comme les armes ou les déplacements
».
En toute transparence, il a également recueilli des informations
pour tenter de résoudre des problèmes majeurs, comme des hits qui n'étaient pas enregistrés comme il le fallait.
Des bases solides pour la suite
Avec cette réactivité exemplaire, EA montre sa volonté de stabiliser rapidement Battlefield 6 tout en préparant des ajustements plus profonds sur le long terme
. Les développeurs semblent déterminés à écouter la communauté et à peaufiner les mécaniques essentielles du jeu, des armes à la mobilité, pour offrir une expérience plus cohérente et fluide.
Si le lancement a connu quelques accrocs, ces premiers correctifs envoient un signal fort : Battlefield 6 est entre de bonnes mains, et le suivi post-lancement s'annonce soutenu
. D'ailleurs, la première mise à jour de contenu est déjà datée avec la saison 1.
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