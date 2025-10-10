Battlefield 6 : Quels réglages faire pour optimiser les performances et FPS ?

De nombreux joueurs cherchent à optimiser leurs performances et le gameplay dans Battlefield 6. Nous vous donnons donc quelques conseils à appliquer sur les paramètres du FPS, sur PC et console.
Battlefield 6 est un FPS compétitif. C'est donc sans surprise que les joueurs cherchent à être les meilleurs, quel que soit le mode de jeu. Mais pour être plus performant, comme souvent, des modifications sont obligatoires dans les settings du jeu notamment pour le mode multijoueur
. Que ce soit au niveau du gameplay pur ou des visuels, certaines modifications peuvent avoir un réel impact en partie pour améliorer vos performances. Nous vous donnons donc quelques conseils et explications sur les paramètres qu'il faut modifier sur Battlefield 6
pour avoir une meilleure performance
en jeu, mais aussi gagner en FPS.
Battlefield 6, les meilleurs paramètres pour gagner en performance et FPS
Bien évidemment, comme toujours, certains changements diffèrent selon le ressenti, mais aussi votre machine. Si vous êtes doté d'un ordinateur assez récent et puissant, vous aurez moins de changements à faire qu'une personne ayant un ordinateur datant de plusieurs années.
Rendez-vous dans les paramètres de Battlefield 6
, donc, et allez dans l'onglet « Graphismes ». Là, vous pourrez aller dans un sous-menu Graphismes en cliquant sur « modifier » pour régler différentes choses plus ou moins importantes. Si vous ne savez pas quels settings choisir, voici les paramètres à appliquer, dans l'idéal, pour améliorer les performances et augmenter légèrement ses FPS sur Battlefield 6
. Les images correspondent à nos réglages en fonction de l'ordinateur en notre possession.
Graphismes
- Qualité des graphismes → Personnalisé
- Qualité textures → Élevée
- Textures (filtrage) → Élevée
- Qualité maillage → Élevée
- Qualité terrain → Élevée
- Qualité végétation → Faible
- Qualité effets → Élevée
- Qualité volumétrique → Faible
- Qualité éclairage → Faible
- Qualité ombres et lumières locales → Faible
- Qualité ombres solaires → Faible
- Ombres (filtrage) → PCSS
- Qualité reflets → Moyen
- Qualité reflets en espace écran → Moyen
- Qualité post-traitement → Élevée
- Illumination globale (GI) dans l'espace → GTAO Élevé
- Quantité éléments haute fidélité → Élevée
Si vous n'avez pas atteint vos FPS max avec ces paramètres, n'hésitez pas à les baisser davantage.
PARAMÈTRES DE LA CAMÉRA
- Champ de vision → 90
- Champ de vision 3e personne (véhicule) → 79
- Champ de vision (arme) → Large
- Flou de mouvement de l'arme → 0
- Flou de mouvement de l'environnement → 0
- Intensité des secousses de la caméra → 50
- Réduire les mouvements de caméra lors des coups de feu → Non
- Aberration chromatique → Non
- Vignettage → Oui (vous pouvez mettre non)
- Grain de film → Non
AFFICHAGE
- Mode plein écran → Plein écran
- Moniteur plein écran → Votre écran principal
- Résolution plein écran → (celle de votre écran)
- Format d'image → Auto
- Fréquence de rafraîchissement → par défaut en fonction de votre écran
- Synchronisation verticale → Oui
INTERFACE ET ATH
- Afficher l'ATH → Oui
- Mouvement de l'ATH (infanterie) → Oui
- Mouvement de l'ATH (véhicule) → Oui
- Afficher les silhouettes des soldats → Oui
- Afficher les silhouettes des véhicules → Oui
- Afficher les contours des unités alliées → Oui
- Filtre SOVIS → Oui
Naturellement, chacun possède un ressenti différent, et il se peut que ces paramètres ne vous conviennent pas. N'hésitez pas à modifier par vous-même pour trouver le juste milieu entre performance de la machine et confort de jeu. Vous pouvez, de toute façon, remettre les paramètres par défaut à tout moment, en cliquant sur l'onglet en bas à droite de l'écran.
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