Battlefield 6 : Quels réglages faire pour optimiser les performances et FPS ?

De nombreux joueurs cherchent à optimiser leurs performances et le gameplay dans Battlefield 6. Nous vous donnons donc quelques conseils à appliquer sur les paramètres du FPS, sur PC et console.

Battlefield 6, les meilleurs paramètres pour gagner en performance et FPS

Graphismes

Qualité des graphismes → Personnalisé

→ Personnalisé Qualité textures → Élevée

→ Élevée Textures (filtrage) → Élevée

→ Élevée Qualité maillage → Élevée

→ Élevée Qualité terrain → Élevée

→ Élevée Qualité végétation → Faible

→ Faible Qualité effets → Élevée

→ Élevée Qualité volumétrique → Faible

→ Faible Qualité éclairage → Faible

→ Faible Qualité ombres et lumières locales → Faible

→ Faible Qualité ombres solaires → Faible

→ Faible Ombres (filtrage) → PCSS

→ PCSS Qualité reflets → Moyen

→ Moyen Qualité reflets en espace écran → Moyen

→ Moyen Qualité post-traitement → Élevée

→ Élevée Illumination globale (GI) dans l'espace → GTAO Élevé

→ GTAO Élevé Quantité éléments haute fidélité → Élevée

PARAMÈTRES DE LA CAMÉRA

Champ de vision → 90

→ 90 Champ de vision 3e personne (véhicule) → 79

→ 79 Champ de vision (arme) → Large

→ Large Flou de mouvement de l'arme → 0

→ 0 Flou de mouvement de l'environnement → 0

→ 0 Intensité des secousses de la caméra → 50

→ 50 Réduire les mouvements de caméra lors des coups de feu → Non

→ Non Aberration chromatique → Non

→ Non Vignettage → Oui (vous pouvez mettre non)

→ Oui (vous pouvez mettre non) Grain de film → Non

AFFICHAGE

Mode plein écran → Plein écran

→ Plein écran Moniteur plein écran → Votre écran principal

→ Votre écran principal Résolution plein écran → (celle de votre écran)

→ (celle de votre écran) Format d'image → Auto

→ Auto Fréquence de rafraîchissement → par défaut en fonction de votre écran

→ par défaut en fonction de votre écran Synchronisation verticale → Oui

INTERFACE ET ATH

Afficher l'ATH → Oui

→ Oui Mouvement de l'ATH (infanterie) → Oui

→ Oui Mouvement de l'ATH (véhicule) → Oui

→ Oui Afficher les silhouettes des soldats → Oui

→ Oui Afficher les silhouettes des véhicules → Oui

→ Oui Afficher les contours des unités alliées → Oui

→ Oui Filtre SOVIS → Oui

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Battlefield 6 est un FPS compétitif. C'est donc sans surprise que les joueurs cherchent à être les meilleurs, quel que soit le mode de jeu. Mais pour être plus performant, comme souvent, des modifications sont obligatoires dans. Que ce soit au niveau du gameplay pur ou des visuels, certaines modifications peuvent avoir un réel impact en partie pour améliorer vos performances. Nous vous donnons donc quelques conseils et explications surpour avoir uneen jeu, mais aussi gagner en FPS.Bien évidemment, comme toujours, certains changements diffèrent selon le ressenti, mais aussi votre machine. Si vous êtes doté d'un ordinateur assez récent et puissant, vous aurez moins de changements à faire qu'une personne ayant un ordinateur datant de plusieurs années.Rendez-vous dans les, donc, et allez dans l'onglet « Graphismes ». Là, vous pourrez aller dans un sous-menu Graphismes en cliquant sur « modifier » pour régler différentes choses plus ou moins importantes. Si vous ne savez pas quels settings choisir, voici les paramètres à appliquer, dans l'idéal, pour. Les images correspondent à nos réglages en fonction de l'ordinateur en notre possession.Si vous n'avez pas atteint vos FPS max avec ces paramètres, n'hésitez pas à les baisser davantage.Naturellement, chacun possède un ressenti différent, et il se peut que ces paramètres ne vous conviennent pas. N'hésitez pas à modifier par vous-même pour trouver le juste milieu entre performance de la machine et confort de jeu. Vous pouvez, de toute façon, remettre les paramètres par défaut à tout moment, en cliquant sur l'onglet en bas à droite de l'écran.