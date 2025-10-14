Battlefield 6 : EA frappe fort contre les tricheurs, tout le monde dit merci

À peine sorti, Battlefield 6 déclenche déjà une chasse aux tricheurs d'envergure. Electronic Arts multiplie les bannissements, visant notamment les utilisateurs du logiciel controversé Cronus Zen, ce qui fait évidemment plaisir aux joueurs.

Une tolérance zéro face aux outils de triche

Les créateurs du Cronus Zen demandent à ses utilisateurs de suspendre l'utilisation

La communauté demande plus de sanction

Les développeurs doivent cesser d'être indulgents envers les tricheurs. Ils ne méritent aucune seconde chance.















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Quelques jours après son lancement,. L'éditeur n'a pas tardé à réagir face aux premières vagues de tricheurs, sanctionnant sévèrement ceux qui utilisaient le très populaire périphérique. Les joueurs pris en flagrant délit risquent désormais des suspensions temporaires, voire des bannissements définitifs.Dans le monde compétitif du FPS,. Ce périphérique permet d'optimiser artificiellement les performances du joueur, notamment en réduisant le recul ou en accélérant certains mouvements. Autant d'avantages illégitimes qui faussent l'équilibre du jeu.Selon les premiers rapports,. Les sanctions varient en fonction du niveau d'infraction, étant donné que certains joueurs écopent d'un simple bannissement de trois jours, tandis que d'autres voient leur compte bloqué à vie. Plusieurs messages reçus par ces utilisateurs ont été publiés sur la toile ces dernières heures.Face à cette vague de bannissements,. Dans une communication adressée à leur communauté, ils ont conseillé aux utilisateurs de « mettre en pause » l'usage de l'outil le temps d'analyser la situation. Ils affirment travailler sur une solution, mais reconnaissent implicitement queCette reconnaissance confirme qu'Electronic Arts prend très au sérieux la lutte contre les outils de triche, souvent utilisés dans les titres multijoueur majeurs. Les développeurs de Battlefield 6 entendent visiblement préserver la compétitivité du jeu dès ses premiers jours, et écarter tout ce qui pourrait éloigner les joueurs à terme.Si certains estiment quepour dissuader les tricheurs occasionnels, d'autres jugent EA encore trop indulgent. Le créateur de contenu, figure de la scène FPS, n'a pas mâché ses mots sur X (anciennement Twitter) :Sa pensée résume bien le sentiment d'une grande partie de la communauté, lassée par la persistance des outils de triche dans les FPS modernes. Pour beaucoup, ces sanctions marquent un tournant, puisqueMême si les mesures d'EA sont applaudies, la lutte contre la triche reste un combat permanent. Les créateurs de logiciels comme le Cronus Zen cherchent déjà des contournements, promettant à leurs utilisateurs un retour rapide. De son côté, Electronic Arts pourrait intensifier la surveillance et affiner son système de détection à mesure que le jeu évolue.Quoi qu'il en soit,est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Il est possible de l'obtenir tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :