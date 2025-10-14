Battlefield 6 : EA frappe fort contre les tricheurs, tout le monde dit merci

À peine sorti, Battlefield 6 déclenche déjà une chasse aux tricheurs d'envergure. Electronic Arts multiplie les bannissements, visant notamment les utilisateurs du logiciel controversé Cronus Zen, ce qui fait évidemment plaisir aux joueurs.
Quelques jours après son lancement, Battlefield 6 est déjà au cœur d'une vaste opération anti-triche menée par Electronic Arts
. L'éditeur n'a pas tardé à réagir face aux premières vagues de tricheurs, sanctionnant sévèrement ceux qui utilisaient le très populaire périphérique Cronus Zen
. Les joueurs pris en flagrant délit risquent désormais des suspensions temporaires, voire des bannissements définitifs.
Une tolérance zéro face aux outils de triche
Dans le monde compétitif du FPS, les programmes d'assistance ou outils extérieurs comme le Cronus Zen représentent un fléau récurrent
. Ce périphérique permet d'optimiser artificiellement les performances du joueur, notamment en réduisant le recul ou en accélérant certains mouvements. Autant d'avantages illégitimes qui faussent l'équilibre du jeu.
Selon les premiers rapports, EA a déployé une détection active du Cronus Zen dans Battlefield 6
. Les sanctions varient en fonction du niveau d'infraction, étant donné que certains joueurs écopent d'un simple bannissement de trois jours, tandis que d'autres voient leur compte bloqué à vie. Plusieurs messages reçus par ces utilisateurs ont été publiés sur la toile ces dernières heures.
Les créateurs du Cronus Zen demandent à ses utilisateurs de suspendre l'utilisation
Face à cette vague de bannissements, les développeurs du Cronus Zen ont officiellement réagi
. Dans une communication adressée à leur communauté, ils ont conseillé aux utilisateurs de « mettre en pause
» l'usage de l'outil le temps d'analyser la situation. Ils affirment travailler sur une solution, mais reconnaissent implicitement que la détection par EA est désormais active et efficace
.
Cronus Zen dev post
byu/VirulentStrand inBattlefield
Cette reconnaissance confirme qu'Electronic Arts prend très au sérieux la lutte contre les outils de triche, souvent utilisés dans les titres multijoueur majeurs. Les développeurs de Battlefield 6 entendent visiblement préserver la compétitivité du jeu dès ses premiers jours, et écarter tout ce qui pourrait éloigner les joueurs à terme.
La communauté demande plus de sanction
Si certains estiment que les bannissements temporaires sont une sanction suffisante
pour dissuader les tricheurs occasionnels, d'autres jugent EA encore trop indulgent. Le créateur de contenu IceManIsaac
, figure de la scène FPS, n'a pas mâché ses mots sur X (anciennement Twitter) :
Les développeurs doivent cesser d'être indulgents envers les tricheurs. Ils ne méritent aucune seconde chance.
Sa pensée résume bien le sentiment d'une grande partie de la communauté, lassée par la persistance des outils de triche dans les FPS modernes. Pour beaucoup, ces sanctions marquent un tournant, puisque EA semble décidé à établir un précédent dès le lancement de Battlefield 6 et épargner sa communauté
.
Même si les mesures d'EA sont applaudies, la lutte contre la triche reste un combat permanent. Les créateurs de logiciels comme le Cronus Zen cherchent déjà des contournements, promettant à leurs utilisateurs un retour rapide. De son côté, Electronic Arts pourrait intensifier la surveillance et affiner son système de détection à mesure que le jeu évolue.
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