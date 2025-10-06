Battlefield 6 : EA confirme une excellente nouvelle pour les joueurs consoles

Electronic Arts a confirmé une très bonne nouvelle pour les joueurs consoles de Battlefield 6, puisqu'il sera possible d'atteindre jusqu'à 120 FPS grâce à un mode performance.
Prévu pour la fin de la semaine, Battlefield 6
s'annonce comme l'un des mastodontes de la fin d'année et selon plusieurs analystes, le jeu pourrait dépasser les 5 millions de ventes en une semaine. Une performance qui placerait la franchise d'EA devant son rival direct, Call of Duty: Black Ops 7
, dont la bêta a été moins performante que celle de Battlefield 6.
Jusqu'à 120 FPS sur consoles grâce au mode performance
Comme l'a repéré MP1ST
, un e-mail officiel envoyé par EA aux détenteurs de comptes confirme plusieurs détails techniques majeurs du jeu. La section « Built for Console & PC » y décrit trois points essentiels :
- Un crossplay amélioré entre toutes les plateformes.
- Deux modes graphiques distincts : un mode « performance » permettant d'atteindre jusqu'à 120 FPS, et un mode « qualité » misant sur des visuels à haute fidélité.
- Des améliorations spécifiques à la PS5 Pro, notamment sur la résolution et la fluidité.
Une confirmation qui rassure les joueurs console, souvent frustrés de devoir choisir entre fluidité et graphismes. Battlefield 6 semble vouloir offrir les deux, tout en garantissant une expérience pleinement optimisée
. À l'heure où certains jeux ont du mal à atteindre les 60 FPS sur PS5 ou Xbox Series, cette promesse va faire plaisir.
Des opérations secrètes et du contenu gratuit à venir
L'e-mail d'EA évoque également le contenu post-lancement de Battlefield 6. Si nous savons déjà que la première saison inclura de nouvelles cartes, des armes inédites et des modes additionnels, ce message évoque des « opérations secrètes ». Nous ne savons pas encore ce qu'elles signifient, mais leur intégration dès la saison 1 laisse entrevoir une volonté d'offrir un suivi régulier et riche, sans surcoût pour les joueurs.
Rendez-vous donc dès ce vendredi 10 octobre pour découvrir Battlefield 6, sur PC, PS5 et Xbox Series
, en espérant que ce lancement se passe sans problème majeur. La saison 1 et son contenu, y compris les énigmatiques opérations secrètes, arriveront le 28 octobre.
commentaires (2)
on a vraiment l'impression que pour cette fois ils ont pris le temps, ils font tout ce qu'il faut pour aller dans la bonne direction, j'espère que ça va marcher
Ah bah voilà c'est bien ça ! Signe qu'il faut arrêter de s'occuper des versions PS4 et Xbox one