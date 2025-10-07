Battlefield 6 dévoile déjà son patch day one, avec plus de 200 modifications

Avant même son lancement, Battlefield 6 s'offre un patch colossal. Les développeurs promettent plus de 200 ajustements et changements pour offrir l'expérience la plus fluide et complète de l'histoire de la franchise.
Alors que la sortie de Battlefield 6 approche à grands pas
, les développeurs ont pris la parole pour partager de nouvelles informations sur le patch day one. Celui-ci apportera plus de 200 améliorations
issues directement des retours de la communauté, après une bêta particulièrement populaire qui a enregistré plus de 92 millions d'heures de jeu. Un record qui fait de ce nouvel opus « le titre Battlefield le plus testé et le plus optimisé de l'histoire
», selon les développeurs.
Les retours des joueurs au cœur du développement
Les équipes de développement affirment avoir pris en compte un maximum de retours des participants à la bêta
afin d'ajuster de nombreux points techniques et ergonomiques. Ces corrections concernent autant le gameplay que la navigation dans les menus, avec une attention particulière portée aux rotations de cartes et de modes.
Dès le lancement, toutes les cartes seront accessibles
au sein des rotations de matchmaking, garantissant une expérience complète dès le jour J. Le studio a confirmé que les joueurs pourront désormais :
- Choisir entre des rotations en mode unique ou en mode mixte.
- Accéder à des rotations dédiées pour les modes Conquête et Percée.
- Profiter de rotations combinées (par exemple Conquête + Expansion, ou Percée + Ruée) afin d'éviter toute interruption du matchmaking lorsqu'ils souhaitent changer d'expérience.
Pour ceux qui préfèrent une approche plus ciblée, la recherche personnalisée et le navigateur de serveurs permettent toujours de sélectionner précisément la carte ou le mode souhaité.
Un menu repensé et une section Communauté enrichie
Le fameux mode Portal
reste présent et conserve son rôle d'outil de création et de personnalisation. Toutefois, la section du même nom a été renommée « Communauté »
dans le menu principal.
C'est désormais là que se trouve le navigateur de serveurs, plus visible et plus accessible qu'auparavant
, afin de favoriser la découverte de nouvelles expériences créées par les joueurs.
Quatre nouvelles options de rotation
Les Battlefield Studios ont également introduit quatre nouvelles variantes de rotation pour adapter l'expérience aux envies de chacun :
- Rotations de modes uniques pour les grands classiques comme Percée et Conquête.
- Expériences avec armes verrouillées pour des affrontements équilibrés.
- Rotations de combats rapprochés privilégiant l'intensité et le rythme.
- Rotations “guerre totale” pour les amateurs d'action massive et de chaos organisé.
Le patch notes de la mise à jour day one
Avec plus de 200 améliorations, ce patch day one s'annonce massif et prouve que les développeurs ont appris et souhaitent proposer la meilleure expérience, dès le début du jeu. Voici le patch notes qui a été partagé sur les réseaux sociaux, et qui permet de voir une partie de ces améliorations :
Joueurs et joueuses
- Vous allez remarquer que les déplacements semblent plus réactifs, grâce aux modifications apportées à la vitesse et à certains problèmes de mouvement afin de rendre le gameplay plus fluide et mieux équilibré.
Armes
- Le recul est rééquilibré sur les armes automatiques, ce qui rend les fusillades longue distance plus fluides, tandis que le tir au coup-par-coup et le contrôle en rafale sont plus gratifiants.
- De nombreux accessoires d'arme ont été corrigés. Désormais, ils s'affichent correctement dans les menus et dans le jeu.
Gadgets
- Le LTLM II (désignateur laser) a été revu pour bénéficier d'animations de déploiement plus fluides, de graphismes actualisés et de plusieurs correctifs qui en améliorent le ressenti à l'usage.
- Le CCP-LAW est désormais le lanceur par défaut de la classe Ingénieur, dont la trajectoire est plus précise, le tir amélioré et la mire plus claire.
- Le MAS 148 Glaive dispose d'une trajectoire de missiles plus réaliste, d'un zoom et d'un verrouillage améliorés, mais aussi de lunettes plus précises. Il provoque en outre des dégâts plus réguliers sur les véhicules.
- Les balises de déploiement sont désormais limitées à une par joueur (soit quatre par escouade au total) afin de préserver l'équilibre et d'éviter une surutilisation.
Cartes/modes
- Les configurations en Ruée et Percée ont été revues pour améliorer l'équilibrage entre l'attaque et la défense.
- L'Opération Tempête de feu a été mise à jour pour améliorer le franchissement d'obstacles, l'éclairage et les performances, tandis que les réapparitions, éliminations et autres soucis de la carte Siège du Caire ont été résolus.
IU et ATH
- Les éléments de l'IU et de l'ATH sont plus clairs grâce à une interface en jeu actualisée, des signaux animés, de nouvelles options pour la minicarte, ainsi qu'à un équipement et à une navigation de déploiement plus fluides.
Paramètres
- Les paramètres et les commandes ont été étendus avec de nouvelles options telles que les curseurs de volume vocal, la réduction des disparités de sprint et des options de caméra visant à favoriser l'accessibilité, en plus d'ajustements pour l'ensemble des plateformes.
Audio
- Le son a été révisé pour que les signaux soient plus faciles à entendre. Le son des armes et des véhicules sont plus nets, tandis que vous ne percevez plus certains effets retardés.
Réseau
- Les améliorations du netcode réduisent la désynchronisation, rendent les éliminations plus crédibles et remédient aux instances de dégâts invisibles.
Rendez-vous donc dès ce vendredi 10 octobre pour découvrir Battlefield 6
, sur PC, PS5 et Xbox Series, en espérant que ce lancement se passe sans problème majeur. La saison 1 et son contenu, y compris les énigmatiques opérations secrètes, arriveront le 28 octobre.
commentaire (1)
Hâte de voir comment ils vont suivre le jeu pour le faire évoluer!