Battlefield 6 : Des vidéos de gameplay fuitent et les joueurs sont en folie

À la suite des premiers tests, le web a été inondé de vidéos de gameplay du prochain Battlefield, pourtant sous NDA... Et les avis sont plutôt positifs.
Nous avons appris la semaine dernière qu'EA allait lancer les premiers tests pour le nouveau Battlefield
, via Battlefield LABS, l'outil qui servira à impliquer la communauté dans le développement de et opus.
Des vidéos de gameplay qui inondent le web
Les premières phases de tests de Battlefield 6
sont en cours et, comme souvent, des séquences de gameplay ont fuité un peu partout sur Internet. Même si Electronic Arts n'a pas officiellement annoncé ces tests, les vidéos qui circulent en ligne ne laissent plus de place au doute
, tandis que tous les utilisateurs devaient pourtant garder le secret.
Un accueil positif surprenant
Alors que Battlefield 2042 avait essuyé de nombreuses critiques, les premières impressions sur ce nouvel opus semblent bien plus encourageantes
. Parmi les points qui ressortent des retours des joueurs qui ont pu voir ces vidéos :
- Destruction impressionnante : Les environnements destructibles, élément phare de la franchise, semblent avoir été retravaillés avec un réalisme proche de THE FINALS, le FPS à succès de la fin 2023.
- Un sound design soigné : Plusieurs joueurs ont souligné la qualité du son, un point crucial pour l'immersion dans un FPS militaire.
- Un gameplay globalement fluide : Malgré quelques bugs, normal pour une version pré-alpha, le jeu semble prometteur.
- Le retour du scoreboard classique : Un détail qui peut sembler anodin, mais qui avait été vivement réclamé par la communauté après son retrait dans Battlefield 2042.
Un retour en force pour la franchise ?
EA sait qu'il a beaucoup à prouver avec ce nouvel opus et tout à gagner, compte tenu des critiques depuis la sortie du dernier jeu
. Battlefield a toujours vécu dans l'ombre de Call of Duty, et l'échec initial de Battlefield 2042 a largement entaché la réputation de la franchise. Avec ce nouvel opus, l'éditeur espère redorer le blason de sa licence phare et reconquérir les joueurs. Les premiers tests semblent donc prometteurs, mais nous sommes encore loin de la sortie. Il reste maintenant à voir si EA saura maintenir cet engouement et proposer un Battlefield à la hauteur des attentes.
Pourquoi autant de fuites ?
Alors que les tests étaient sous une clause de non-divulgation, il est étonnant de voir les vidéos pulluler sur la toile sans qu'elles ne soient supprimées. EA ne semble pas vraiment lutter contre ces fuites. Alors que certaines vidéos ont été supprimées dans un premier temps, plusieurs sources affirment que l'éditeur aurait ensuite levé les restrictions, laissant ces séquences circuler librement. Probablement grâce aux réactions des joueurs, qui étaient positives
.Espérons en savoir plus ces prochaines semaines au sujet de Battlefield 6, avec une bande-annonce ou une fenêtre de sortie
.
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