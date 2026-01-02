Battlefield 6 copie Call of Duty ? Un nouveau débat éclate

Battlefield 6 fait, encore une fois, débat car les joueurs pensent que ce nouveau titre a copié un opus précis de la licence Call of Duty.

Un plagiat de Call of Duty: Ghosts dans Battlefield 6 ?















Battlefield 6 aurait utilisé l'IA

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PC Édition Standard → 53,19 € au lieu de 70 €, soit 24 % de réduction. Édition Phantom → 77,89 € au lieu de 100 €, soit 22 % de réduction.

Xbox Series Édition Standard → 33,99 € au lieu de 80 €, soit 58 % de réduction. Édition Phantom → 53,09 € au lieu de 110 €, soit 52 % de réduction.

PS5

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Depuis sa sortie, qui remonte au mois d'octobre 2025,a été au cœur de plusieurs débats et controverses, malgré son grand succès. Après une accusation concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) pour un élément spécifique,En effet, comme repéré par plusieurs joueurs et joueuses, qui ont partagé cette découverte sur Reddit,. Il s'agit, plus précisément, du « Objective Ace » skin, qui présente un motif en forme de crâne ressemblant fortement au design du masque de l'opus Ghosts. Évidemment, la communauté a partagé son ressenti à ce sujet et a notamment fait part de son mécontentement. D'ailleurs, certains pensent que ce design a été créé à l'aide de l'IA.Il se peut, toutefois, qu'EA et DICE décident d'apporter des modifications à ce skin spécifique de, à l'avenir, afin de mettre fin à cette nouvelle polémique.Comme dit précédemment, au mois de décembre 2025, de nombreux internautes ont pointé du doigt un sticker de, qui est contenu dans le pack « Frisson glacial ». Le design de l'autocollant en question a très rapidement été sujet à une polémique : selon plusieurs personnes, celui-ci aurait été créé par l'IA. Or, comme vous le savez probablement déjà, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le développement d'un jeu vidéo est un débat incessant, et ce, depuis plusieurs mois.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Il est possible de l'obtenir tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :