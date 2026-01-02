Battlefield 6 copie Call of Duty ? Un nouveau débat éclate

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 02 janvier 2026 à 10h53
Battlefield 6 fait, encore une fois, débat car les joueurs pensent que ce nouveau titre a copié un opus précis de la licence Call of Duty.
Battlefield 6 copie Call of Duty ? Un nouveau débat éclate
Depuis sa sortie, qui remonte au mois d'octobre 2025, Battlefield 6 a été au cœur de plusieurs débats et controverses, malgré son grand succès. Après une accusation concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) pour un élément spécifique, Battlefield 6 se retrouve, de nouveau, dans la tourmente

Un plagiat de Call of Duty: Ghosts dans Battlefield 6 ?

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En effet, comme repéré par plusieurs joueurs et joueuses, qui ont partagé cette découverte sur Reddit, un skin spécifique de Battlefield 6 se rapproche beaucoup d'un des assets/visuels de Call of Duty: Ghosts. Il s'agit, plus précisément, du « Objective Ace » skin, qui présente un motif en forme de crâne ressemblant fortement au design du masque de l'opus Ghosts. Évidemment, la communauté a partagé son ressenti à ce sujet et a notamment fait part de son mécontentement. D'ailleurs, certains pensent que ce design a été créé à l'aide de l'IA.

They aren't beating the allegations with this one
byu/ForceGhost1013 inBattlefield

Il se peut, toutefois, qu'EA et DICE décident d'apporter des modifications à ce skin spécifique de BF6, à l'avenir, afin de mettre fin à cette nouvelle polémique.

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Battlefield 6 aurait utilisé l'IA

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Comme dit précédemment, au mois de décembre 2025, de nombreux internautes ont pointé du doigt un sticker de Battlefield 6, qui est contenu dans le pack « Frisson glacial ». Le design de l'autocollant en question a très rapidement été sujet à une polémique : selon plusieurs personnes, celui-ci aurait été créé par l'IA. Or, comme vous le savez probablement déjà, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le développement d'un jeu vidéo est un débat incessant, et ce, depuis plusieurs mois.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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