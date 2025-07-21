Battlefield 6 confirme la bêta ouverte, avec les premières informations

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 21 juillet 2025 à 18h05
Alors qu'il n'est pas encore officiel, Battlefield 6 vient une nouvelle fois d'être évoqué par EA et DICE, qui promettent une bêta ouverte. Les premiers détails sont là.
Battlefield 6 confirme la bêta ouverte, avec les premières informations
Le prochain Battlefield fait déjà beaucoup parler, notamment autour de sa décision controversée de ne plus limiter les armes aux classes spécifiques. Cette approche, qui marque une rupture nette avec les épisodes précédents, divise profondément la communauté. Cependant, DICE et EA comptent bien laisser les joueurs juger par eux-mêmes grâce à la bêta ouverte de Battlefield 6 qui vient tout juste d'être annoncée.

La bêta ouverte vous permettra de tester deux playlists distinctes

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EA confirme ainsi officiellement qu'une bêta ouverte sera organisée avant la sortie de Battlefield 6. Cela a eu lieu simplement sur X (anciennement Twitter) avec les premières informations. Elle proposera deux modes très attendus :
  • Playlist « Armes verrouillées aux classes » → chaque classe disposera d'un arsenal spécifique, conformément aux jeux Battlefield classiques.
  • Playlist « Liberté totale » → toutes les classes pourront utiliser n'importe quelle arme sans restrictions.
Ces deux options permettront aux joueurs de comparer directement les deux approches et de juger laquelle est la plus adaptée au gameplay de Battlefield 6. Une décision finale pour le jeu pourrait être prise ensuite, en fonction du retour de la communauté.

Une approche centrée sur l'avis des joueurs

DICE affirme vouloir tirer parti des retours des joueurs durant cette phase de bêta afin d'affiner le gameplay. Cette décision intervient après un débat animé au sein de la communauté Battlefield, où beaucoup de vétérans s'inquiétaient que la disparition des « armes signatures » ne nuise à l'identité du jeu.

Le studio a récemment expliqué la philosophie derrière cette décision :
Nous voulons offrir davantage de flexibilité aux joueurs, mais nous sommes également conscients que l'identité de Battlefield est liée à ses classes emblématiques. Cette bêta sera essentielle pour valider ce choix avec vous.

Encore peu de détails sur la bêta ouverte

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Si l'annonce est désormais officielle, EA reste discret sur certains points essentiels de cette bêta ouverte :
  • Les dates précises de la bêta ouverte n'ont pas encore été révélées.
  • Le titre officiel du jeu reste inconnu.
  • Aucun calendrier de lancement n'a été précisé à ce jour. Une sortie fin 2025 est toujours possible.
Il faudra encore patienter quelques semaines pour avoir ces informations supplémentaires, mais EA assure qu'une présentation complète du jeu aura bien lieu cet été.

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De premiers aperçus prometteurs

En attendant la bêta, les premiers extraits en cours de développement de la campagne solo ont déjà circulé, ainsi que des images préliminaires des nouveaux opérateurs. Bonne nouvelle pour les fans les plus exigeants : aucun personnage décalé ou inspiré d'univers exotiques (comme l'animé) n'est prévu, le ton restant fidèle à l'esprit militaire réaliste cher à la série.

EA et DICE devraient nous révéler ce nouvel épisode d'ici quelques jours.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaires (2)

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Coco (invité) Le 22/07/2025 à 19:34

J’attends de voir ce que ça va donner, j’aurais préféré une sortie officielle et définitive plutôt qu’une approche itérative

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KaPoRrA4L (invité) Le 21/07/2025 à 20:21

Les armes signature doivent rester sinon on va ce retrouver avec des map remplis de sniper