Battlefield 6 confirme la bêta ouverte, avec les premières informations

Un joueur se fait rembourser Battlefield 6 après 470 heures de jeu sur Steam

La suppression inattendue de plusieurs modes de jeu très appréciés sur Battlefield 6 a poussé un joueur à demander un remboursement sur Steam. Contre toute attente, la plateforme a accepté malgré ses 470 heures de jeu, créant un précédent qui pourrait bouleverser la politique de retour de l'industrie.