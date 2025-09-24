Battlefield 6 : Après l'échec de 2042, DICE veut redonner confiance aux joueurs

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 24 septembre 2025 à 17h22
Marqué par un lancement difficile, Battlefield 2042 a laissé des traces chez DICE. Aujourd'hui, le studio voit dans Battlefield 6 l'occasion de se racheter et d'offrir l'un des meilleurs épisodes de la saga.
Battlefield 6 : Après l'échec de 2042, DICE veut redonner confiance aux joueurs
Le lancement de Battlefield 2042 a été tout sauf simple. Problèmes techniques, choix de design controversés et accueil mitigé ont entaché la réputation de la licence. Face à ce constat, Rebecka Coutaz, arrivée à la tête de DICE en 2021, s'est donné une mission claire, celle de faire de Battlefield 6 une véritable renaissance pour la franchise.

Un devoir envers la communauté

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Dans une interview accordée à GamesRadar, Rebecka Coutaz a confié qu'elle ressentait une profonde responsabilité vis-à-vis des joueurs et de ses équipes. « Je dois ça à la communauté et aux équipes. C'est ce qui me motive. C'est la raison de ma présence ici ».

Selon elle, Battlefield 6 doit figurer parmi les meilleurs épisodes jamais sortis. L'objectif est clair, regagner la confiance des fans déçus par le précédent volet.

Les erreurs de Battlefield 2042 comme leçon

Avec Battlefield 2042, DICE avait misé sur des innovations d'envergure, comme les matchs à 124 joueurs ou les personnages Specialists. Mais ces choix ont largement divisé la communauté.

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Shashank Uchil, directeur créatif, revient avec lucidité sur cet échec :
On tente des choses. Parfois ça marche, parfois non. On pensait que des parties plus grandes séduiraient. Ça n'a pas pris. C'est comme un groupe qui essaie un nouveau son. On aime, mais si le public ne suit pas, on doit s'adapter.
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Aujourd'hui, DICE admet que ces idées ambitieuses n'ont pas trouvé leur public. Toutefois, Electronic Arts continue de soutenir Battlefield 2042, notamment avec l'événement « Road to Battlefield 6 » qui relie directement l'expérience au futur opus.

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En suédois, on dit « Ne dis pas bonjour avant d'avoir sauté la rivière ». Il n'y a pas encore de champagne ici. Nous savourons l'instant, mais nous savons que rien n'est gagné. Nous restons concentrés et humbles.
Battlefield 6 sortira le 10 octobre 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series. Nous saurons très vite si les joueurs sont séduits par l'expérience finale, ou non.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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adr3en (invité) Le 24/09/2025 à 18:10

ils ont pas intérêt à se louper avec celui la