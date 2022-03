DICE aurait retenu la leçon avec Battlefield 2042

PC Édition Standard → 29,59 € au lieu de 59,99 €, soit 51 % de réduction. Édition Gold → 85,22 € au lieu de 89,99 €, soit 5 % de réduction. Édition Ultimate → 105,68 € au lieu de 109,99 €, soit 4 % de réduction.

Le titre de DICE, Battlefield 2042, ne cesse d'être au cœur de l'actualité vidéoludique. Or, ce n'est pas forcément pour en parler selon de bons termes. En effet, vous n'êtes probablement pas sans savoir, que Battlefield 2042 n'a pas fait l'unanimité auprès des joueurs et des joueuses. Son lancement est d'ailleurs considéré comme « désastreux » pour beaucoup. Et ce à tel point qu'il y a plusieurs semaines, une pétition demandant le remboursement du titre a vu le jour sur la Toile.Actuellement, les développeurs de chez DICE tentent de rectifier le tir, en apportant des correctifs et plusieurs modifications à Battlefield 2042. Dernièrement, ils ont annoncé quelques changements pour le mode Portal , par exemple. Malgré tout,Selon Tom Henderson,. Dans un article sur Xfire.com , il explique que DICE aurait ainsi annulé « un grand nombre de modifications », qui aurait dû arriver ou être perpétué dans les prochains opus de la série. Il pourrait s'agir des batailles à 128 joueurs et l'ajout des spécialistes, deux points qui ont déplu aux joueurs et aux joueuses, dans Battlefield 2042. Ainsi, ils pourraient décider de revenir aux bases de l'expérience Battlefield, pour leur prochain opus.Par ailleurs, Tom Henderson affirme que les développeurs travaillent toujours sur Battlefield 2042. De nouveaux éléments devraient arriver prochainement sur le soft. D'un autre côté, une petite partie de l'équipe de développement serait d'ores et déjà en train de travailler sur le prochain Battlefield.Néanmoins, nous vous invitons à la prudence.. Il s'agit donc d'informations à prendre, pour le moment, avec des pincettes.Pour rappel,est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Vous pouvez vous le procurer tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous le proposant sur les plateformes suivantes :