Battlefield 2042 : Plus de 60 000 signatures pour la pétition demandant le remboursement du jeu

Sorti en novembre 2021, Battlefield 2042 n'a malheureusement pas réussi à convaincre les joueurs et joueuses. Victimes de très nombreux soucis techniques et bugs, le titre de DICE et EA est sous le joug du mécontentement de la majorité. À tel point, qu' une pétition, demandant le remboursement du jeu , circule actuellement sur internet.C'est sur le site Change.org que la pétition a vu le jour, et est, d'ailleurs, encore disponible. À l'heure où nous écrivons ces lignes, elle dépasse les 60 000 signatures, au total. Or, ce chiffre risque de grimper encore. Dans celle-ci, on peut lire les termes suivants : « La sortie de Battlefield 2042 par EA était une moquerie envers tous les clients qui ont acheté ce jeu pour 70 $ (USB) en raison de la fausse publicité d'EA ». Plus loin, il est écrit : « D'après de nombreux rapports de consommateurs, Electronic Arts et DICE n'ont pas tenu leurs promesses faites au lancement, et Battlefield 2042 a été lancé comme injouable ».Si les propos peuvent sembler durs, la dernière rumeur qui laissait penser que Battlefield 2042 pourrait devenir free-to-play , a très certainement attisé la colère des joueurs qui ont payé leur exemplaire, d'autant que la saison 1 a été reportée de plusieurs mois , laissant la communauté sans ajout majeur. Pour le moment, EA et DICE n'ont pas communiqué quant à cette pétition. Il faut donc se montrer patient et attendre des informations quant à la future stratégie des développeurs et de l'éditeur concernant Battlefield 2042, pour en avoir le cœur net.Pour rappel,est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.