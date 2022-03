Battlefield 2042 : Des changements à venir pour le mode Portal

On Thursday, March 24, we’re changing how we’re rotating Featured Experiences within #BattlefieldPortal



Here's a 🧵on what's changing 👀 pic.twitter.com/6PHL0OmYmc — Battlefield Direct Communication (@BattlefieldComm) March 22, 2022

Malgré un lancement quelque peu désastreux, les développeurs de chez DICE tentent de rectifier le tir en mettant à jour le soft ou en apportant plusieurs modifications, plus ou moins significatives. Dans ce sens, ils ont annoncé, via le compte Twitter Battlefield Direct Communication, que le système de fonctionnement du mode Portal de Battlefield 2042 va bientôt changer. En effet, à partir de cet instant, le mode ne sera plus actualisé quotidiennement. En revanche, il sera, désormais, actualisé deux fois par semaine (tous les lundis et jeudis). Par ailleurs, ils ont également annoncé l'arrivée d'une expérience hebdomadaire. Elle sera mise en place tous les vendredis. Pendant 24 heures, les joueurs et les joueuses auront alors accès à un mode particulier, comprenant certaines règles de jeu.