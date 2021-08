Battlefield 2042 va bientôt lancer son alpha

Comment participer à l'alpha de Battlefield 2042 ?

Instant Gaming, vous le proposant sur PC pour la somme de 45,99 € au lieu de 59,99 €, soit 23 % de réduction.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Comme toujours en amont de la sortie d'un Battlefield,. Pour ce qui est de, cette alpha sera organisée du 12 au 16 août, mais n'est ouverte qu'à quelques milliers de joueurs.Celles et ceux qui ont été sélectionnés recevront un mail pour les avertir (essentiellement des créateurs de contenu ou membres de la communauté investis). Ils pourront ainsi découvrir l'expérience en avant-première et faire leur retour aux développeurs, qui apporteront si besoin des modifications. Il s'agit également d'une bonne nouvelle, puisque cela veut dire que le développement avance bien, et qu'un report semble peu probable. Le cross-play et la cross-progression seront activés pour ces essais. Au total, ce serontSi vous souhaitez vous aussi y prendre part, sachez que vous avez peu de chances d'être sélectionné, mais vous pouvez toujours tenter le coup en vous inscrivant au programme Playtest EA, à cette adresse Néanmoins, d'ici quelques semaines,, avant le grand lancement de. Celles et ceux ayant précommandé le titre auront même le droit à un accès anticipé.Pour rappel, Battlefield 2042 arrivera sans mode classé, ce qui n'est pas une surprise . Sa sortie est programmée sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series le 22 octobre 2021. D'ailleurs, vous pouvez d'ores et déjà le précommander en faisant quelques économies grâce à notre partenaire