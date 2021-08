Battlefield 2042 ne proposera pas de mode classé à sa sortie

Il n'est pas prévu d'avoir une sorte de mode classé ou esport au lancement. Mais si c'est quelque chose d'important pour la communauté, nous aimerions en entendre parler. Nous verrons bien ce qu'il se passera par la suite.

Depuis sa révélation il y a quelques semaines,. Après trois ans d'absence, le retour de la franchise est attendu, étant donné qu'une multitude d'améliorations et nouveautés vont être implantées, comme les bots permettant une meilleure expérience tout en comblant les parties s'il le faut . Malheureusement, dans une interview accordée à Battlefield Nation, Justin Wiebe, design director, a indiqué qu'Cette annonce n'est pas étonnante, puisque la licence Battlefield ne propose pas de tel mode. Cependant une partie des joueurs espéraient que DICE et Ripple Effect aient travaillé sur la fonctionnalité, afin d'apporter un peu plus de compétitivité lors des parties.. Notez que la partie esport ne sera pas non plus intégrée.Si la communauté le demande et que les développeurs trouvent cet ajout pertinent,. En attendant, nous rappelons que DICE, EA et Ripple Effect ont récemment dévoilé le mode Portal, lequel donne la possibilité aux joueurs de créer des expériences uniques et originales. Vous pouvez retrouver de plus amples informations dans cet article Pour rappel,arrivera le 22 octobre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. D'ailleurs, vous pouvez d'ores et déjà le précommander en faisant quelques économies grâce à notre partenaire