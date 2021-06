Battlefield 2042 : Détails des différentes éditions et précommandes

Détails des différentes éditions de Battlefield 2042

Édition Gold

Accès anticipé à la bêta ouverte

Couteau de combat ACB-90 Baku

Breloque d'arme épique "M. Chompy"

Arrière-plan de carte de joueur "Débarquement" et plaque "Ancienne garde"

L'Édition Gold digitale de Battlefield 2042 comprend : Accès anticipé au lancement du jeu Passe Année 1 : 4 nouveaux Spécialistes (1 par Saison), 4 Passes de combat (1 par Saison) et 3 packs de skins épiques ("Fournaise", "Tempête" et "Sang-froid")



Édition Ultimate

Accès anticipé à la bêta ouverte

Couteau de combat ACB-90 Baku

Breloque d'arme épique "M. Chompy"

Arrière-plan de carte de joueur "Débarquement" et plaque "Ancienne garde"

L'Édition Ultimate digitale de Battlefield 2042 comprend : Accès anticipé au lancement du jeu Passe Année 1 : 4 nouveaux Spécialistes, 4 Passes de combat et 3 packs de skins épiques ("Fournaise", "Tempête" et "Sang-froid") Pack Ultimate Minuit (tenue légendaire "Traqueur de l'ombre", skin d’arme légendaire "Obsidienne", skin de véhicule légendaire "Onyx") Artbook digital officiel Bande originale numérique exclusive



Où et comment commander Battlefield 2042 ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Particulièrement attendu par la communauté très active de Battlefield, ce nouvel opus, appelé Battlefield 2042, proposera une expérience multijoueur encore jamais vu dans un monde dystopique. Exit les combats à 64 joueurs, désormais, les cartes pourront accueillir jusqu'à 128 joueurs, promettant des combats tendus et épiques.Au vu de l'importance de la communauté Battlefield, Electronic Arts se devait d'offrir à ses fans différentes éditions pour contenter la plupart d'entre eux. Bien entendu, ces éditions collector seront proposées à des prix plus élevés, mais ne devraient en aucun cas refroidir les amoureux de la licence Battefield. Laalors que la, proposant bien plus de contenus additionnels, sera, quant à elle,Pour rappel,sera disponible sur PC (via Steam ou Origin), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S. Si vous optez pour la version numérique, vous n'aurez qu'à l'acheter, ou la précommander, selon la plateforme, directement depuis celle-ci.