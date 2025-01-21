Battlefield 2025 : Déjà un gros scandale en lien avec la guerre de Gaza

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 21 janvier 2025 à 15h54
La seule image partagée au sujet du nouveau Battlefield fait déjà polémique. EA et DICE semble avoir fait une grossière erreur.
Battlefield 2025 : Déjà un gros scandale en lien avec la guerre de Gaza
Electronic Arts (EA) et DICE, éditeurs et développeurs de la célèbre franchise Battlefield, font face à des accusations d'avoir utilisé une image réelle du conflit en cours à Gaza pour une illustration conceptuelle de leur prochain jeu.

Une ressemblance troublante avec une photo de Reuters

Mis en lumière pour la première fois par Insider Gaming, deux utilisateurs de Twitter ont remarqué des similitudes frappantes entre une photo prise en 2021 par l'agence Reuters, documentant le conflit israélo-palestinien, et une œuvre partagée par IGN pour le futur opus de Battlefield, émanant directement d'EA et DICE. La ressemblance se situe notamment dans un nuage de fumée noire derrière les lettres « A » et « T » du mot Battlefield, ressemblant presque à l'identique à l'image originale, jusque dans ses détails.
L'image conceptuelle, initialement dévoilée en septembre, semble recréer le nuage de fumée de la photo. Nous pouvons d'ailleurs bel et bien voir l'image sur le site de Reuters, et celle-ci ressemble fortement au concept mis en ligne. 
Pour l'instant, ni EA ni DICE n'ont réagi à ces accusations. Cette situation suscite des interrogations sur les pratiques créatives des éditeurs et l'éthique de l'utilisation d'images provenant de conflits réels. Si les allégations sont confirmées, cela pourrait susciter des réactions mitigées de la part de la communauté, entre critiques et débats sur la représentation des conflits dans les jeux vidéo.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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