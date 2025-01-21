Battlefield 2025 : Déjà un gros scandale en lien avec la guerre de Gaza

PS Plus Extra & Premium : Tous les jeux qui quittent le catalogue en décembre 2025
PlayStation a récemment dévoilé les jeux qui quitteront le catalogue du PS Plus Extra et Premium, au cours du mois de décembre 2025.
L'image conceptuelle, initialement dévoilée en septembre, semble recréer le nuage de fumée de la photo. Nous pouvons d'ailleurs bel et bien voir l'image sur le site de Reuters, et celle-ci ressemble fortement au concept mis en ligne.
I appreciate all the support on my last concept, I'm working on another concept inspired by BF4 but in the meantime, look what I found :) pic.twitter.com/3rBPxUG5nL— EmadAlden 🇮🇶 🕙 (@emadalden_) January 19, 2025
Pour l'instant, ni EA ni DICE n'ont réagi à ces accusations. Cette situation suscite des interrogations sur les pratiques créatives des éditeurs et l'éthique de l'utilisation d'images provenant de conflits réels. Si les allégations sont confirmées, cela pourrait susciter des réactions mitigées de la part de la communauté, entre critiques et débats sur la représentation des conflits dans les jeux vidéo.
Damn, DICE is using pictures from attacks on Gaza in their BF2025 artwork.. pic.twitter.com/JRb137Jv0C— DANNYonPC (@DANNYonPC) January 19, 2025
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