Mass Effect 5 obtient une mise à jour sur son développement, et devient une priorité

Electronic Arts a donné des nouvelles concernant le nouveau Mass Effect, qui devrait normalement avancer dans son développement après une restructuration interne.
Après plusieurs années de turbulences, BioWare se tourne désormais pleinement vers le futur et donc Mass Effect 5
, son prochain grand projet. Si le jeu est officiellement confirmé, il n'est pas encore entré en production complète, et l'équipe qui y travaille est plus réduite qu'à l'accoutumée.
Mass Effect 5 devient la priorité
BioWare, autrefois synonyme d'excellence en matière de RPG, a connu une décennie difficile. Depuis le succès de Dragon Age: Inquisition en 2014, le studio a enchaîné des lancements mitigés avec Mass Effect: Andromeda, l'échec retentissant d'Anthem et la réception contrastée de Dragon Age: The Veilguard
. Ces déconvenues ont semé le doute sur l'avenir du studio et sa capacité à livrer un nouveau chef-d'œuvre.
Cependant, Electronic Arts a confirmé à IGN que Mass Effect 5 est désormais la priorité unique de BioWare
. Jusqu'à présent, le développement était secondaire par rapport à The Veilguard, mais avec la sortie du RPG, l'équipe peut désormais se concentrer pleinement sur le nouvel opus de Mass Effect.
Un développement encore en phase initiale
Bien que BioWare consacre désormais toutes ses ressources à Mass Effect 5, le jeu n'est pas encore entré en production complète
. L'équipe dédiée est plus petite, et de nombreux employés sont redéployés vers d'autres projets chez EA ou voient leurs postes supprimés.
Gary McKay, directeur général de BioWare, a expliqué sur le site officiel que le jeu ne nécessite pas encore l'implication de tout le studio, ce qui justifie cette réorganisation. L'autre bonne nouvelle est que d'anciens leaders de la trilogie sont de la partie.
Maintenant que Dragon Age : The Veilguard est sorti, une équipe centrale de BioWare développe le prochain jeu Mass Effect sous la direction de vétérans de la trilogie originale, dont Mike Gamble, Preston Watamaniuk, Derek Watts, Parrish Ley et d'autres.
Un projet qui prendra du temps
Bien que BioWare ne communique pas encore de fenêtre de sortie, Mass Effect 5 pourrait ne pas voir le jour avant plusieurs années
. Dragon Age: The Veilguard a nécessité huit ans de développement, en grande partie à cause de changements majeurs en cours de route. Si Mass Effect 5 suit une trajectoire plus stable, le projet pourrait être achevé plus rapidement, mais tout reste incertain.
Quoi qu'il en soit, n'attendez pas à ce qu'EA et BioWare révèle Mass Effect avant quelques mois. Nous pourrions avoir des nouvelles à la fin de l'année, mais le titre ne sortira pas avant un long moment.
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