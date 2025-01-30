Mass Effect 5 obtient une mise à jour sur son développement, et devient une priorité

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 30 janvier 2025 à 12h25
Electronic Arts a donné des nouvelles concernant le nouveau Mass Effect, qui devrait normalement avancer dans son développement après une restructuration interne.
Mass Effect 5 obtient une mise à jour sur son développement, et devient une priorité
Après plusieurs années de turbulences, BioWare se tourne désormais pleinement vers le futur et donc Mass Effect 5, son prochain grand projet. Si le jeu est officiellement confirmé, il n'est pas encore entré en production complète, et l'équipe qui y travaille est plus réduite qu'à l'accoutumée.

Mass Effect 5 devient la priorité

BioWare, autrefois synonyme d'excellence en matière de RPG, a connu une décennie difficile. Depuis le succès de Dragon Age: Inquisition en 2014, le studio a enchaîné des lancements mitigés avec Mass Effect: Andromeda, l'échec retentissant d'Anthem et la réception contrastée de Dragon Age: The Veilguard. Ces déconvenues ont semé le doute sur l'avenir du studio et sa capacité à livrer un nouveau chef-d'œuvre.

Cependant, Electronic Arts a confirmé à IGN que Mass Effect 5 est désormais la priorité unique de BioWare. Jusqu'à présent, le développement était secondaire par rapport à The Veilguard, mais avec la sortie du RPG, l'équipe peut désormais se concentrer pleinement sur le nouvel opus de Mass Effect.

Miniature vidéo

Un développement encore en phase initiale

Bien que BioWare consacre désormais toutes ses ressources à Mass Effect 5, le jeu n'est pas encore entré en production complète. L'équipe dédiée est plus petite, et de nombreux employés sont redéployés vers d'autres projets chez EA ou voient leurs postes supprimés.

Gary McKay, directeur général de BioWare, a expliqué sur le site officiel que le jeu ne nécessite pas encore l'implication de tout le studio, ce qui justifie cette réorganisation. L'autre bonne nouvelle est que d'anciens leaders de la trilogie sont de la partie.
Maintenant que Dragon Age : The Veilguard est sorti, une équipe centrale de BioWare développe le prochain jeu Mass Effect sous la direction de vétérans de la trilogie originale, dont Mike Gamble, Preston Watamaniuk, Derek Watts, Parrish Ley et d'autres.

Un projet qui prendra du temps

Bien que BioWare ne communique pas encore de fenêtre de sortie, Mass Effect 5 pourrait ne pas voir le jour avant plusieurs années. Dragon Age: The Veilguard a nécessité huit ans de développement, en grande partie à cause de changements majeurs en cours de route. Si Mass Effect 5 suit une trajectoire plus stable, le projet pourrait être achevé plus rapidement, mais tout reste incertain.

Quoi qu'il en soit, n'attendez pas à ce qu'EA et BioWare révèle Mass Effect avant quelques mois. Nous pourrions avoir des nouvelles à la fin de l'année, mais le titre ne sortira pas avant un long moment.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

L'avenir de la franchise Mass Effect très incertain après le rachat d'Electronic Arts ?
Mass Effect 5 21 août 2026

L'avenir de la franchise Mass Effect très incertain après le rachat d'Electronic Arts ?

Le récent rachat d'Electronic Arts par le Public Investment Fund saoudien pourrait impacter le développement des prochains jeux Mass Effect. C'est en tout cas ce qu'affirme un ancien cadre ayant travaillé pour l'éditeur.
Mike Gamble (Mass Effect) donne des nouvelles rassurantes du prochain projet de la saga
Mass Effect 5 10 novembre 2025

Mike Gamble (Mass Effect) donne des nouvelles rassurantes du prochain projet de la saga

Le long silence autour de la licence Mass Effect a fait douter les joueurs croyant l'abandon du dernier projet en date. Mais le producteur exécutif de la franchise a pris la parole lors du N7 Day 2025.
Mass Effect : Plusieurs jeux pourraient être en développement
Mass Effect 5 01 août 2025

Mass Effect : Plusieurs jeux pourraient être en développement

Il se pourrait bien que BioWare travaille sur plusieurs projets vidéoludiques autour de la licence Mass Effect.

commentaire (0)