Battlefield 2042 : Sur PS4 et Xbox One, les cartes seront plus petites, avec moins de joueurs

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Suite à la révélation spectaculaire de, plusieurs informations ont été communiquées, comme l'absence d'un mode solo , les développeurs s'étant concentrés sur le mode multijoueur, qui promet des batailles époustouflantes. Toutefois, elles le seront un peu moins sur les anciennes consoles, à savoir la PlayStation 4 et la Xbox One, comme l'a précisé Electronic Arts.Sur next-gen et PC, dotés de composants plus puissants,. Malheureusement, les PS4 et Xbox One étant moins puissantes, et pour ne pas proposer des versions buggées ou moins belles,. Un choix qui devrait finalement ravir la communauté, puisque les batailles resteront tout de même épiques sur ces plateformes selon les développeurs. De ce fait, le prix de ces versions sera moins cher, puisqu'elles seront vendues 59,99 €, contre 69,99 sur PS5 et Xbox Series.Cette annonce, qui n'est pas étonnante, soulève cependant une question concernant le cross-play, qui sera de la partie. Sera-t-il possible de jouer entre Xbox One et Xbox Series, par exemple ? Une réponse devrait être donnée d'ici peu,Pour rappel,arrivera sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series le 22 octobre 2021. Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives aux précommandes ici