Battlefield 2042 ne proposera pas de mode campagne

Pas de campagne pour Battlefield 2042

Révélé en grande pompe ce 9 juin par DICE et EA,a fait le plein d'informations dans la foulée. Nous avons ainsi eu le droit à un premier trailer, mais aussi une date de sortie , et quelques détails sur le jeu en lui-même. L'une des choses qui devraient faire parler est que, pour être une expérience uniquement multijoueur.Ce choix a été fait par les équipes de développement pour se consacrer à 100 % sur les cartes et les autres contenus en ligne, qui est très populaire auprès de la quasi-totalité des joueurs de la licence. Malheureusement, la partie adepte de l'histoire paye cette popularité. Ils ne seront cependant pas sans rien, puisque nous apprenons que, laquelle sera prolongée au fil du temps avec du nouveau contenu.La bonne nouvelle pour celles et ceux qui profitaient de la campagne solo pour prendre en main le gameplay et les armes est qu'il y aura la possibilité de s'entrainer contre des bots. Cela permettra aussi de découvrir les cartes avant d'arriver sur le champ de bataille contre d'autres joueurs. Nous en saurons un peu plus dans les semaines à venir.Pour rappel,arrivera sur PC, via Steam et Origin, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series le 22 octobre 2021.