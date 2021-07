Battlefield 2042 présente Battlefield Portal, sa plateforme communautaire

Battlefield Portal, nouveau mode de Battlefield 2042

Cartes classiques : Bataille des Ardennes (Battlefield 1942)

El Alamein (Battlefield 1942)

Port d'Arica (Battlefield : Bad Company 2)

Valparaiso (Battlefield : Bad Company 2)

Frontière caspienne (Battlefield 3)

Canaux de Noshahr (Battlefield 3) Armes : Plus de 40 armes issues de 3 théâtres de guerre

M1 Garand, Panzerschreck, G3, M416 et plus

L'arsenal de Guerre Totale de Battlefield 2042 est également inclus. Véhicules : Plus de 40 véhicules issus de 3 théâtres de guerre

Le Spitfire et le bombardier B17 font leur grand retour aux côtés de véhicules modernes comme le Quad et le Little Bird.

Les véhicules d'All-out warfare de Battlefield 2042 sont également inclus. Gadgets : Plus de 30 gadgets issus de 3 théâtres de guerre

Des outils de reconnaissance comme le MAV et la balise radio seront disponibles en tant que gadgets, aux côtés du défibrillateur et du robot NEM

Les gadgets de Battlefield 2042 sont également inclus. Armées : Les factions d'autrefois feront leur grand retour dans Battlefield Portal, ce qui vous permet de jouer avec 7 armées différentes issues des anciens jeux ainsi qu'avec les Spécialistes de Battlefield 2042.

Des armées comme le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Allemagne de 1942, mais aussi les États-Unis et la Russie de Bad Company 2 apparaîtront en exclusivité dans Battlefield Portal. Soldats Le retour des factions dans Battlefield Portal s'accompagnera également de celui des archétypes de soldats que vous connaissez selon leurs jeux d'origine. Par exemple, les rôles Assaut, Ingénieur, Soutien et Éclaireur de Battlefield 3 feront leur grand retour dans Battlefield Portal.

grâce à notre partenaire Instant Gaming

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Electronic Arts et DICE ont vu grand, très grand pour le prochain épisode de la licence Battlefield. En plus des champs de bataille plus vastes que jamais et un nombre de joueurs multiplié par deux sur certaines cartes, les développeurs ont imaginé un mode communautaire, pour des expériences plus amusantes, créées par les joueurs.Développé par le studio Ripple Effect,. Il sera ainsi possible de créer des parties en personnalisant de multiples paramètres, pour qu'aucune ne se ressemble. La personnalisation est en effet à son paroxysme dans, puisque les développeursDe ce fait, il sera par exemple possible de créer un mode mêlant univers de Battlefield 1942 et 2042, que ce au niveau des armes, des véhicules, des factions ou des cartes. L'imagination des joueurs sera l'un des maîtres-mots de Portal.« Battlefield Portal est une véritable lettre d’amour à nos fans de longue date. Nous avons créé un ensemble d'outils qui donne à la communauté la possibilité de créer ses propres expériences Battlefield à l’aide de cartes emblématiques de la série pour le plaisir de nos joueurs, anciens comme nouveaux » explique Justin Wiebe, directeur de conception senior chez Ripple Effect.Lors de son lancement, en octobre,proposera à sa communauté le contenu suivant :arrivera le 22 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Vous pouvez, dès maintenant, vous le procurer tout en faisant quelques économies. Pour ce qui est des précommandes, tout vous est expliqué ici