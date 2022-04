Battlefield 2042 : Moins de 1 000 joueurs connectés en simultané sur Steam, ce jour

PC Édition Standard → 23,99 € au lieu de 59,99 €, soit 60 % de réduction. Édition Gold → 85,22 € au lieu de 89,99 €, soit 5 % de réduction. Édition Ultimate → 105,68 € au lieu de 109,99 €, soit 4 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 61,99 € au lieu de 79,99 €, soit 23 % de réduction. Édition Gold → 76,99 € au lieu de 99,99 €, soit 23 % de réduction. Édition Ultimate → 91,99 € au lieu de 119,99 €, soit 23 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Ce n'est, malheureusement, plus un secret : Battlefield 2042 peine à convaincre et satisfaire les joueurs et les joueuses depuis son lancement officiel. Et ce malgré diverses mises à jour, comportant des correctifs et certains ajouts, déployées après sa sortie.C'est à tel point que le nombre de joueurs connectés en simultané, sur la version Steam de Battlefield 2042, est très bas. En ce lundi 11 avril, un thread sur ResetEra révèle qu', sur le titre, plus tôt dans la journée. À l'inverse, Battlefield V était à un pic de 20 913 joueurs sur la même période. En effet, depuis la sortie de Battlefield 2042 et au vu de sa qualité, beaucoup de personnes sont retournées sur les précédents opus de la licence, tels que Battlefield V ou encore Battlefield 1.Les développeurs de chez DICE tentent de rectifier le tir, et ce depuis des mois. Ils travaillent, d'ailleurs, actuellement sur la refonte de certaines cartes et prévoient des améliorations pour divers éléments et mécaniques de jeu Spécialistes , etc.).Pour rappel,est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Vous pouvez vous le procurer tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous le proposant sur les plateformes suivantes :